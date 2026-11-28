A Moody’s után az S&P nemzetközi hitelminősítő is javította Magyarország adósbesorolásának kilátását, elismerve a költségvetési hiány csökkentésére és az uniós források megszerzésére irányuló kormányzati intézkedéseket – közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a múlt héten a Moody’s hozott hasonló döntést, a mostani lépés pedig azt mutatja, hogy a nemzetközi piacok is elismerik a kormány megalakulása óta végzett, a gazdaság és az államháztartás rendbetételét célzó munkát. "A hitelminősítők pozitív értékelése erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, és hozzájárul az alacsonyabb állampapírhozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkentéséhez, valamint a stabilabb forintárfolyamhoz" – emelte ki a miniszter.

Az S&P indoklása szerint a stabil kilátás alapját az erősödő intézményi és költségvetési keretrendszer adja, amely a következő években biztosítja a költségvetési hiány mérséklését. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy ez a folyamat – kiegészülve az európai uniós források sikeres lehívásával – a gazdasági növekedés fenntartása mellett is csökkenti a fiskális kockázatokat, egyúttal elősegíti a maastrichti kritériumok teljesítését.

A hitelminősítő makrogazdasági előrejelzései összhangban vannak a Pénzügyminisztérium 2026-os és 2027-es várakozásaival. Az S&P elemzői a bizalom, a belső kereslet és az export bővülése nyomán idén 1,8 százalékos, jövőre pedig – a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan – 2,5 százalékos GDP-növekedést várnak.

Az intézet számításai szerint az éves átlagos infláció a 2025-ös 4,4 százalékról 2026-ban 2 százalékra mérséklődik. Hosszabb távon, 2028-ra és 2029-re átlagosan szintén 2,5 százalékos bővülést prognosztizálnak, ami a beruházások élénkülése felé mutató szerkezeti fordulatot jelez, miközben Magyarország külső eladósodottsága 2027 és 2029 között folyamatosan csökkenhet.

Az értékelésben hangsúlyos szerepet kapott, hogy a Tisza-kormány a hivatalba lépését követő első fél évben, kétharmados parlamenti többségére támaszkodva elfogadta az uniós jogállamisági feltételek teljesítéséhez szükséges kulcsfontosságú intézményi reformokat, és az európai normákhoz való szélesebb körű közeledésre törekszik.

Kármán András megfogalmazása szerint mindez "összhangban van az euró bevezetésének céljával, amit az S&P is fontos gazdaságpolitikai horgonynak tekint, ami ösztönzi az intézményi és monetáris keretrendszer további javulását".

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA