Az S&P Global Ratings negatívról stabilra javította Magyarország államadós-osztályzatának kilátását, egyúttal megerősítette a befektetésre ajánlott besorolást.
Megszólalt Kármán András az S&P ítélete után: 2027-ben pöröghet be a gazdaság, érdemi növekedésre van esély
A Moody’s után az S&P nemzetközi hitelminősítő is javította Magyarország adósbesorolásának kilátását, elismerve a költségvetési hiány csökkentésére és az uniós források megszerzésére irányuló kormányzati intézkedéseket – közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében.
A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a múlt héten a Moody’s hozott hasonló döntést, a mostani lépés pedig azt mutatja, hogy a nemzetközi piacok is elismerik a kormány megalakulása óta végzett, a gazdaság és az államháztartás rendbetételét célzó munkát. "A hitelminősítők pozitív értékelése erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, és hozzájárul az alacsonyabb állampapírhozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkentéséhez, valamint a stabilabb forintárfolyamhoz" – emelte ki a miniszter.
Az S&P indoklása szerint a stabil kilátás alapját az erősödő intézményi és költségvetési keretrendszer adja, amely a következő években biztosítja a költségvetési hiány mérséklését. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy ez a folyamat – kiegészülve az európai uniós források sikeres lehívásával – a gazdasági növekedés fenntartása mellett is csökkenti a fiskális kockázatokat, egyúttal elősegíti a maastrichti kritériumok teljesítését.
A hitelminősítő makrogazdasági előrejelzései összhangban vannak a Pénzügyminisztérium 2026-os és 2027-es várakozásaival. Az S&P elemzői a bizalom, a belső kereslet és az export bővülése nyomán idén 1,8 százalékos, jövőre pedig – a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan – 2,5 százalékos GDP-növekedést várnak.
Az intézet számításai szerint az éves átlagos infláció a 2025-ös 4,4 százalékról 2026-ban 2 százalékra mérséklődik. Hosszabb távon, 2028-ra és 2029-re átlagosan szintén 2,5 százalékos bővülést prognosztizálnak, ami a beruházások élénkülése felé mutató szerkezeti fordulatot jelez, miközben Magyarország külső eladósodottsága 2027 és 2029 között folyamatosan csökkenhet.
Az értékelésben hangsúlyos szerepet kapott, hogy a Tisza-kormány a hivatalba lépését követő első fél évben, kétharmados parlamenti többségére támaszkodva elfogadta az uniós jogállamisági feltételek teljesítéséhez szükséges kulcsfontosságú intézményi reformokat, és az európai normákhoz való szélesebb körű közeledésre törekszik.
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Kármán András megfogalmazása szerint mindez "összhangban van az euró bevezetésének céljával, amit az S&P is fontos gazdaságpolitikai horgonynak tekint, ami ösztönzi az intézményi és monetáris keretrendszer további javulását".
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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