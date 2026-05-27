Évtizedekig titkolták, mennyi azbeszt zúdul Magyarországra: Budapestre is jutott a szennyezett osztrák útanyagból

2026. május 27. 09:28

Ausztriában évtizedek óta ismert volt, hogy négy ottani kőbánya azbeszttel szennyezett anyagot termel. Ennek ellenére millió tonnaszámra hozták be Magyarországra ezt az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot. Az európai szinten is példátlan környezetkárosítás felszámolása beláthatatlan ideig tarthat. Egyelőre megbecsülni sem lehet, hogy mindez mekkora költségekkel jár majd.

Osztrák és magyar tényfeltáró cikkekből kiderült, hogy a szomszédos ország hatóságai hosszú éveken át szemet hunytak a probléma felett. Jó eséllyel maguk is asszisztáltak a szennyezéshez. Egy korábbi tanulmány szerint a rohonci térségben már 1933-ban észlelték a magas azbesztkoncentrációt. Később, 1994 óta már konkrét mérési jegyzőkönyvek is bizonyították a bányák érintettségét, mégsem avatkozott közbe senki - írja a G7.

A Magyarországra zúduló szennyezett anyag pontos mennyiségének feltárása még évekig tarthat. A fuvarozási adatokból azonban már most látszik, hogy az import az elmúlt évtizedben drámai méreteket öltött. A kétezres évek elején évente nagyjából 200 ezer tonnát hoztak be hazánkba. Ez a szám 2014-re 1,3 millióra, 2018-ban pedig már 3,6 millió tonnára ugrott. Az elmúlt közel harminc évben az osztrák bányák mintegy 34 milliárd forintot kerestek a magyarországi eladásokon.

Egy friss adatigénylésből az is egyértelművé vált, hogy 2015 óta hová kerültek ezek a szállítmányok. A négy érintett bányából nemcsak a határ menti régiókba szállítottak. A szennyezett rakományokból jutott Budapestre, a fővárosi agglomerációba, sőt még a Duna–Tisza közére is.

A helyzet súlyosságát az adja, hogy az európai uniós jogszabályok értelmében szigorúan tilos bármilyen azbeszttartalmú anyagot forgalomba hozni. A mikroszkopikus azbesztrostok belélegezve rendkívül veszélyesek, mivel tüdőfibrózist és rákos megbetegedéseket okozhatnak. Pusztító hatásuk ráadásul gyakran csak hosszú évtizedekkel az expozíció után jelentkezik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #kormány #ausztria #import #rák #eu #szabályozás #környezetvédelem #környezetszennyezés #azbeszt

