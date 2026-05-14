Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"

Az aszbesztügy súlyosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a frissen megválasztott, környezetért felelős miniszter, Gajdos László első vidéki útja éppen a legsúlyosabban érintett területre, a szombathelyi Oladi-platóra vezetett. A helyszíni egyeztetést követően dr. Nemény András, Szombathely polgármesterével sajtónyilvános bejárást tartott.

Ahogy a mai, helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatón is elhangzott, az elmúlt közel egy hónapban Szombathelyet és a környező megyéket is kiemelt figyelem övezi az ügy miatt. A város több pontján kimutatható a súlyosan rákkeltő azbeszttel való szennyezettség: az Oladi-plató szinte valamennyi utcájában azonosították a veszélyes anyag jelenlétét, és olyan parkoló is van, amelyet már mintegy húsz évvel ezelőtt azbeszttartalmú zúzottkővel borítottak le.

Nem meglepő tehát, hogy Gajdos László frissen megválasztott környezetért felelős miniszter első helyszíni látogatása is ide vezetett. A tájékoztatás szerint legalább 300 olyan helyszín lehet érintett, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig gyakorlatilag három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjedhet. A nemrég leköszönt kormány egy május végi határozatában már vállalta az azbesztveszély elleni védekezés és a kárelhárítás költségeinek fedezését. Éppen ezért különösen fontos kérdés, hogy az új magyar kormány milyen további lépéseket tesz az aszbesztügy rendezése érdekében.

Gajdos: fontos elkerülni egy hosszú távú „betegségpszichózis” kialakulását

Gajdos László a helyszínen tartott rögtönzött sajtótájékoztatón arról beszélt: a helyzet egyik legnagyobb nehézsége, hogy az azbesztszennyezés egészségügyi következményei nem azonnal jelentkeznek. Mint fogalmazott, míg a Covid idején viszonylag rövid időn belül kiderülhetett, hogy kialakulnak-e tünetek a fertőzötteknél, addig az azbeszt esetében a súlyos megbetegedések akár 20–30 évvel később is jelentkezhetnek. A frissen kinevezett miniszter hangsúlyozta: fontos elkerülni, hogy tartós félelem vagy „betegségpszichózis” alakuljon ki az érintettek körében, ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte a rendszeres és szisztematikus szűrővizsgálatokat az érintett, mintegy 1000–1500 helyi lakos számára.

Ez a probléma nemcsak a jelenről szól. A helyzetet mielőbb rendezni kell, mégpedig úgy, hogy a későbbi munkavégzés során egyértelmű legyen: az érintett területeken kizárólag megfelelő védőfelszerelésben szabad dolgozni.

– fogalmazott a miniszter.

Érintett utca az oladi platón (Fotó: Pais-H Szilvia)

Az elmúlt hetekben már intenzív egyeztetések zajlottak

Nemény András polgármester hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés Szombathely városának, hogy a miniszter a beiktatása után mindössze két nappal már a helyszínen tájékozódott, és saját szemével is érzékelte, milyen problémás helyzetben van a város – és nemcsak Szombathely, hanem a megye és a régió számos települése is. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak, és a város már egy hónapja keresi a megoldásokat: több intézkedést is bevezettek, és különböző javaslatokat is megfogalmaztak a miniszter számára. Mint fogalmazott, a tárcavezető nyitottan és felelősen viszonyult a helyzethez, célja pedig az, hogy minél gyorsabb döntések szülessenek, amelyek lehetővé teszik a továbblépést az érintett települések számára.

Szombathely polgármestere szerint a miniszter szakmailag felkészült stábjával érkezett, és a térség országgyűlési képviselői – Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyéből – is részt vettek az egyeztetésen.

Gajdos: Az ügy azonnali kormányzati intézkedést igényel

„A kormány számára kiemelten fontos a lakosság egészsége, ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát – függetlenül attól, mikor keletkezett – mielőbb megoldjuk. Természetesen a későbbiekben a felelősségi kérdések tisztázása is megtörténik, mert ez nem maradhat következmények nélkül, ahogy a felmerülő költségek viselését is rendezni kell." - tette még hozzá Gajdos László.

A miniszter arról is beszélt, hogy a jelenlegi tervek szerint napokon belül átfogó helyzetfelmérés kezdődik. Mint mondta, már most látszik, hogy az ügy legalább három megyét érint, miközben továbbra sem teljesen tisztázott, pontosan hová kerültek az osztrák bányákból származó kövek.

Az érintett bányák közül négyet már bezártak, egy azonban továbbra is működik, ahonnan jelenleg is történik kőkitermelés.

A miniszter szerint az ügyet tárcaközi egyeztetésre kell bocsátani, és a kormánynak nagyon rövid időn belül döntést kell hoznia. Mint mondta, az ügyet hétfőn a kormány elé viszi, mert a helyzet további halogatása már nem lehetséges.

Hangsúlyozta: elsődleges céljuk, hogy gyors megoldást találjanak arra, miként akadályozható meg az azbesztpor levegőbe kerülése. Emellett azonban szükség lesz egy hosszabb távú, alaposan átgondolt beavatkozásra is – akár a végleges lezárásról, akár az érintett útalapok kitermeléséről legyen szó. Ennek részleteiről ugyanakkor egyelőre még nem kívánt nyilatkozni:

Most a nulladik fázisban vagyunk, először tájékozódni kell!

Kiemelte: már létezik egy gyors beavatkozási módszer, amelyet a szombathelyi önkormányzat is kipróbált, és működőképesnek bizonyult. Ennek alkalmazásával rövid időn belül megakadályozható, hogy veszélyes anyag kerüljön a levegőbe azokon a helyeken, ahol ilyen kőzet található.

A helyzetet ugyanakkor nehezíti, hogy jelenleg még nem ismert pontosan, hol és milyen mennyiségben fordul elő az érintett anyag, bár a kormányhivatalhoz folyamatosan érkeznek a bejelentések. A miniszter szerint minden esetben elrendelik a szükséges vizsgálatokat és méréseket, hogy pontos képet kapjanak a szennyezettség mértékéről. A tárcavezető végül hangsúlyozta: a legfontosabb cél, hogy senkinek ne sérüljön az egészsége, és a helyzet mielőbb biztonságosan rendeződjön.

A helyszínről, az Oladi platóról

Aki nem helybéli, talán nem is sejti, hogy az Oladi-plató Szombathely egyik legfelkapottabb kertvárosi övezete, amelyet sokan a város „Rózsadombjaként” emlegetnek. Az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül: alig 2–3 év alatt szinte gombamód nőttek ki a földből az új építésű családi házak.

A városrészben hivatalosan mintegy 1100 ember lehet érintett, a valós szám azonban ennél jóval magasabb is lehet. Sokan ugyanis életvitelszerűen élnek a platón úgy, hogy nem ide szól a bejelentett lakcímük, miközben az ingatlanok száma mára megközelítheti az ötszázat. Ráadásul jelenleg is tucatnyi építkezés zajlik a területen, így megfelelő időjárási körülmények között nemcsak a lakók, hanem az ott dolgozó munkások is nap mint nap belélegezhetik a rákkeltő port.

Gajdos László és Nemény András a bejáráson

Azóta Szombathelyen már megkezdődtek az első konkrét intézkedések

A Síp utca Sáfrány és Gyömbér utcák közötti, mintegy 650 méteres szakasza az elmúlt napokban új bitumenburkolatot kapott, amely a szakemberek szerint 15–25 évig is bírhatja a terhelést. Az új réteg ráadásul teljesen lezárja az azbesztet tartalmazó korábbi zúzottköves burkolatot, így megakadályozhatja a veszélyes por levegőbe jutását. A helyiek szerint az új technológiának köszönhetően további aszfaltozásra sem feltétlenül lesz szükség az érintett szakaszon.

A hazai azbesztügy előzményei 2026. január végéig nyúlnak vissza: amikor is a Greenpeace Magyarország tett bejelentést egy Vas megyei szennyezés gyanúja miatt. Ezt követően a Vas Vármegyei Kormányhivatal meglehetősen gyorsan intézkedett, és vizsgálatot indított, amely során kőzet- és levegőmintákat elemeztek. A mérések alapján mostanra kiderült, hogy a szombathelyi oladi platón az útburkolathoz használt zúzott kő azbesztet tartalmaz, és a szálló porban is kimutatható a rákkeltő anyag.

