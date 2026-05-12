A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán. A leendő tárcavezető a gazdasági növekedés újraindítását, a kiszámíthatóbb üzleti környezet megteremtését, valamint az euró bevezetését megalapozó stabil makrogazdasági pályát jelölte meg legfőbb célként. Legkésőbb 2030-ig a kormány célja, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A szakember az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága előtt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságnak ma már nem elegendő egy egyszerű korrekció, gyökeres változásokra van szükség. Ennek szervezeti alapjaként szétválasztják a pénzügyi és a gazdaságfejlesztési feladatokat.
A gazdaság újraindítása érdekében a miniszterjelölt három pillérre építi stratégiáját. Ezek a termelékenység növelésén alapuló gazdasági modell, a stabil szabályozási környezet, valamint egy olyan kiszámítható makrogazdasági pálya, amely megnyitja az utat az európai közös valuta bevezetése előtt.
A meghallgatáson bemutatta az államháztartásért felelős leendő államtitkárát, Barabás Gyula közgazdászt is. A szakember az elmúlt két évtizedben az OTP-nél dolgozott, korábban pedig már együtt tevékenykedett Kármánnal a Magyar Nemzeti Bankban.
A miniszterjelölt utalt a kata rendszer bővítésének lehetőségére, azonban ennek részleteit nem ismertette. Ezután a költségvetésre tért rá, kiemelve, hogy a kormány tavaly 46 alkalommal módosította azt, amivel utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül több mint 2000 milliárd forint sorsát változtatták meg.
Az idei büdzsét 2025 nyarán fogadták el, de év végéig már nyolc alkalommal módosították. A GDP-arányos hiánycél az év elejére 4 százalék alá tervezett szintről 5 százalékra emelkedett, miközben a teljes évre szánt költségvetési tartalék is elfogyott.
A kormány középtávon egy négyéves, előre kiszámítható költségvetési pályában gondolkodik, amelynek célja a stabilitás és a hitelesség, úgy, hogy a prioritások ne változzanak hónapról hónapra. A költségvetési politika hitelességét nem egy-egy havi vagy éves hiányadat alapján kell megítélni.
A középtávú tervezés lehetőséget ad arra, hogy a hiány csökkentése, az államadósság kezelése és a gazdaságösztönző intézkedések egymással összhangban valósuljanak meg.
A költségvetést a piaci elemzők által is reálisnak tartott, konzervatív makrogazdasági pálya alapján készítik el. Emellett visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a költségvetési törvényt ősszel fogadják el, amikor már pontosabban látszanak a következő év kilátásai. Minden költségvetési módosítást ezentúl a parlamentnek kell jóváhagynia.
A tervek szerint rendszeresek lesznek az elemzői háttérbeszélgetések és sajtótájékoztatók a költségvetés alakulásáról, így a végrehajtás átláthatóbbá és követhetőbbé válik a jelenleginél.
A cél egy kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítása, amely visszaállítja a piaci szereplők bizalmát. A kormány vállalkozás- és befektetésbarát üzleti környezetet kíván teremteni, amelynek alapja a jogbiztonság, a stabil és előre jelezhető szabályozás, valamint a visszamenőleges jogalkotás tilalma és a megfelelő felkészülési idő biztosítása a változásokra.
Kiemelt cél a tisztességes verseny helyreállítása is. A rendszerben jelen lévő korrupció és túlárazás részben hozzájárul az államháztartási hiányhoz, emellett torzítja a piaci viszonyokat is. Gyakran előfordul, hogy a kormányközeli nagyvállalkozók alacsony áron végeztetnek el közbeszerzéses munkákat - mondta.
A különadók rendszere torz, a célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása - húzta alá. Nem reális az a cél, hogy egyik napról a másikra megszüntessük őket, de egy fokozatos átlátható stabil rendszerre vezessük át az adóztatást - mondta.
Felülvizsgálja az új kormány a társasági adókedvezmények rendszerét, megszünteti a BVK-hoz kaocsolódó kedvezményeket. Megszüntetik a köz és magánvagyon átláthatatlan keveredését - húzta alá.
A jelenlegi szja-rendszer problémája, hogy az alacsony jövedelmű családokra kirívő terhet rak, az áfa magas, a vagyonadó elenyésző. A szegényebb családok ezért igazából magasabb adóterhet fizetnek - ismertette. Magasabb adókulccsal adóznak a szegényebbek, mint a társadalom felső 10%-a.
Az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója - fogalmazott. A jelenlegi 15%-ról 9%-ra csökken például a minimálbéren dolgozók szja-terhe, ez 240 ezer forinttal több pénzt ad minden minimálbéren foglalkoztatottnak.
A gazdaságpolitika harmadik pilléreként a hiteles és fenntartható költségvetési pályát nevezte meg. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években nőtt a GDP-arányos államadósság, és szerinte a költségvetési politika nem volt sikeres, aminek következtében a befektetői bizalom is meggyengült. Úgy véli, a fenntartható adósságcsökkentés feltétele a gazdasági növekedés és a fegyelmezett költségvetési politika együttes alkalmazása.
A gazdaság rövid távú élénkítésében szerepet kaphatnak a korábban befagyasztott uniós források, beleértve az RRF-hitel felhasználását is, valamint egyes kohéziós források átcsoportosítását. Példaként említette az MFB tőkeemelését és speciális projektcégek létrehozását, amelyek célja az EU-források hatékonyabb lehívása.
A költségvetési egyensúly helyreállításában kiemelt szerepet kap a közkiadások felülvizsgálata. A közbeszerzések és állami vásárlások a GDP mintegy 12 százalékát teszik ki, és becslése szerint akár jelentős, több ezer milliárd forintos megtakarítás is elérhető a túlárazások csökkentésével. Ehhez zéró toleranciát sürgetett a korrupcióval szemben, valamint a tisztességes verseny feltételeinek és az indokolatlan piaci korlátozások megszüntetését.
Október végéig jön a 2027-es költségvetés és akkor ismerhetjük meg a középtávú hiteles fiskális pályát. Ez szükséges a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is - mondta.
Legkésőbb 2030-ig a kormány célja, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését. A folyamat részeként szakmai és társadalmi egyeztetést kívánnak folytatni a következő időszakban. A tervek szerint ezek az elemek együtt alapozzák meg a hiteles költségvetési politikát. Ennek eredményeként magasabb gazdasági növekedés és több adóbevétel is elérhetővé válhat.
