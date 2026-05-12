2026. május 12. kedd Pongrác
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 12.Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere

Pénzcentrum
2026. május 12. 10:38

Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán. A leendő tárcavezető a gazdasági növekedés újraindítását, a kiszámíthatóbb üzleti környezet megteremtését, valamint az euró bevezetését megalapozó stabil makrogazdasági pályát jelölte meg legfőbb célként. Legkésőbb 2030-ig a kormány célja, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.

A szakember az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága előtt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságnak ma már nem elegendő egy egyszerű korrekció, gyökeres változásokra van szükség. Ennek szervezeti alapjaként szétválasztják a pénzügyi és a gazdaságfejlesztési feladatokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gazdaság újraindítása érdekében a miniszterjelölt három pillérre építi stratégiáját. Ezek a termelékenység növelésén alapuló gazdasági modell, a stabil szabályozási környezet, valamint egy olyan kiszámítható makrogazdasági pálya, amely megnyitja az utat az európai közös valuta bevezetése előtt.

A meghallgatáson bemutatta az államháztartásért felelős leendő államtitkárát, Barabás Gyula közgazdászt is. A szakember az elmúlt két évtizedben az OTP-nél dolgozott, korábban pedig már együtt tevékenykedett Kármánnal a Magyar Nemzeti Bankban.

A miniszterjelölt utalt a kata rendszer bővítésének lehetőségére, azonban ennek részleteit nem ismertette. Ezután a költségvetésre tért rá, kiemelve, hogy a kormány tavaly 46 alkalommal módosította azt, amivel utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül több mint 2000 milliárd forint sorsát változtatták meg.

Az idei büdzsét 2025 nyarán fogadták el, de év végéig már nyolc alkalommal módosították. A GDP-arányos hiánycél az év elejére 4 százalék alá tervezett szintről 5 százalékra emelkedett, miközben a teljes évre szánt költségvetési tartalék is elfogyott.

Kapcsolódó cikkeink:

A kormány középtávon egy négyéves, előre kiszámítható költségvetési pályában gondolkodik, amelynek célja a stabilitás és a hitelesség, úgy, hogy a prioritások ne változzanak hónapról hónapra. A költségvetési politika hitelességét nem egy-egy havi vagy éves hiányadat alapján kell megítélni.

A középtávú tervezés lehetőséget ad arra, hogy a hiány csökkentése, az államadósság kezelése és a gazdaságösztönző intézkedések egymással összhangban valósuljanak meg.

A költségvetést a piaci elemzők által is reálisnak tartott, konzervatív makrogazdasági pálya alapján készítik el. Emellett visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a költségvetési törvényt ősszel fogadják el, amikor már pontosabban látszanak a következő év kilátásai. Minden költségvetési módosítást ezentúl a parlamentnek kell jóváhagynia.

A tervek szerint rendszeresek lesznek az elemzői háttérbeszélgetések és sajtótájékoztatók a költségvetés alakulásáról, így a végrehajtás átláthatóbbá és követhetőbbé válik a jelenleginél.

A cél egy kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítása, amely visszaállítja a piaci szereplők bizalmát. A kormány vállalkozás- és befektetésbarát üzleti környezetet kíván teremteni, amelynek alapja a jogbiztonság, a stabil és előre jelezhető szabályozás, valamint a visszamenőleges jogalkotás tilalma és a megfelelő felkészülési idő biztosítása a változásokra.

Kiemelt cél a tisztességes verseny helyreállítása is. A rendszerben jelen lévő korrupció és túlárazás részben hozzájárul az államháztartási hiányhoz, emellett torzítja a piaci viszonyokat is. Gyakran előfordul, hogy a kormányközeli nagyvállalkozók alacsony áron végeztetnek el közbeszerzéses munkákat - mondta.

A különadók rendszere torz, a célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása - húzta alá. Nem reális az a cél, hogy egyik napról a másikra megszüntessük őket, de egy fokozatos átlátható stabil rendszerre vezessük át az adóztatást - mondta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Felülvizsgálja az új kormány a társasági adókedvezmények rendszerét, megszünteti a BVK-hoz kaocsolódó kedvezményeket. Megszüntetik a köz és magánvagyon átláthatatlan keveredését - húzta alá.

A jelenlegi szja-rendszer problémája, hogy az alacsony jövedelmű családokra kirívő terhet rak, az áfa magas, a vagyonadó elenyésző. A szegényebb családok ezért igazából magasabb adóterhet fizetnek - ismertette. Magasabb adókulccsal adóznak a szegényebbek, mint a társadalom felső 10%-a.

Az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója - fogalmazott. A jelenlegi 15%-ról 9%-ra csökken például a minimálbéren dolgozók szja-terhe, ez 240 ezer forinttal több pénzt ad minden minimálbéren foglalkoztatottnak.

A gazdaságpolitika harmadik pilléreként a hiteles és fenntartható költségvetési pályát nevezte meg. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években nőtt a GDP-arányos államadósság, és szerinte a költségvetési politika nem volt sikeres, aminek következtében a befektetői bizalom is meggyengült. Úgy véli, a fenntartható adósságcsökkentés feltétele a gazdasági növekedés és a fegyelmezett költségvetési politika együttes alkalmazása.

A gazdaság rövid távú élénkítésében szerepet kaphatnak a korábban befagyasztott uniós források, beleértve az RRF-hitel felhasználását is, valamint egyes kohéziós források átcsoportosítását. Példaként említette az MFB tőkeemelését és speciális projektcégek létrehozását, amelyek célja az EU-források hatékonyabb lehívása.

A költségvetési egyensúly helyreállításában kiemelt szerepet kap a közkiadások felülvizsgálata. A közbeszerzések és állami vásárlások a GDP mintegy 12 százalékát teszik ki, és becslése szerint akár jelentős, több ezer milliárd forintos megtakarítás is elérhető a túlárazások csökkentésével. Ehhez zéró toleranciát sürgetett a korrupcióval szemben, valamint a tisztességes verseny feltételeinek és az indokolatlan piaci korlátozások megszüntetését.

Október végéig jön a 2027-es költségvetés és akkor ismerhetjük meg a középtávú hiteles fiskális pályát. Ez szükséges a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is - mondta.

Legkésőbb 2030-ig a kormány célja, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését. A folyamat részeként szakmai és társadalmi egyeztetést kívánnak folytatni a következő időszakban. A tervek szerint ezek az elemek együtt alapozzák meg a hiteles költségvetési politikát. Ennek eredményeként magasabb gazdasági növekedés és több adóbevétel is elérhetővé válhat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#szja #minimálbér #adó #különadó #korrupció #gazdaság #euró bevezetés #államháztartás #gazdasági növekedés #költségvetési hiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:38
10:31
10:02
09:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 12. 09:16
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevet...
MEDIA1  |  2026. május 11. 22:12
Ismert arcok távoznak a MandiNER stábjából
A NER-nek vége, egymás után jelentik be távozásukat a MandiNER munkatársai, köztük olyan ismertebb e...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
5 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
3
1 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
4
6 napja
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
5
1 hete
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:31
Ruff Bálint rendkívüli bejelentése: nem lesz kibúvó - biztos, hogy megnyitják az ügynökaktákat
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:02
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Agrárszektor  |  2026. május 12. 10:31
Most elmondhatja a véleményét a szakma - elindult a Metszet rovat az Agrárszektoron
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm