2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. december 1.Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetõje felszólal a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülése a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén.MTI/Bruzák Noémi
Utazás

Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből

Pénzcentrum
2026. május 11. 10:40

Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtti miniszterjelölti meghallgatásán ismertette a formálódó tárca legfontosabb céljait. A szakember a korábbi beruházások felülvizsgálatát, az elszámoltatást, az uniós források megszerzését és a magyar vasút teljes körű megújítását nevezte meg a legfőbb feladatoknak - írta meg a Portfolio.

A minisztériumra jelentős országépítési munka vár, amelyet Vitézy Dávid szerint a múlttal való szembenézéssel és igazságtétellel kell kezdeni. Bár a fókuszban a jövő áll, elkerülhetetlen a korábbi, vitatott projektek felülvizsgálata. Ilyen például a Budapest–Belgrád vasútvonal, a mohácsi híd szélesítése, a szolnoki járműjavító vagy az elektronikus útdíjrendszer ügye.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterjelölt külön kiemelte az autópálya-koncessziókat, amelyeket rejtett, 35 évre szóló forráskivonásnak nevezett. A múltbéli ügyek tisztázása és a vagyonvédelem érdekében a tárca szorosan együttműködik majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új vezetés előtt álló legsürgetőbb kihívás az európai uniós források lehívása. A közút- és vasútfejlesztések terén elengedhetetlen a magyar állam beruházói képességének helyreállítása. Ezt tiszta versenyt biztosító, nyílt közbeszerzésekkel kívánják elérni.

A program egyik leghangsúlyosabb eleme a vasútépítés új korszakának elindítása, amely végleg lezárja az ágazat korábbi leépítését. A feladat végrehajtásához már számos elismert szakembert sikerült visszacsábítani az állami szférába. Vitézy nemzetközi példákkal is érzékeltette a hazai lemaradást.

Kiemelte, hogy míg Ausztria évente 3 milliárd eurót, Csehország pedig mintegy ezermilliárd forintnak megfelelő összeget fordít vasútfejlesztésre, addig Magyarország tavaly mindössze 24 milliárd forintot költött erre a célra. Az állam lényegében teljesen kivonult a vasútfejlesztésből, ezen a tendencián azonban az uniós források bevonásával drasztikusan változtatni kívánnak.

Kiemelte a közlekedésbiztonság jelentőségét is, mivel továbbra is túl sok a halálos közúti baleset. Szerinte ebben a közlekedéspolitikának is felelőssége van. Határozottabb fellépést ígért az illegális utcai autóversenyek ellen, amihez a jogszabályi környezet módosítására is szükség lesz. Emellett teljesen új KRESZ kidolgozását tervezik, amelyet valódi társadalmi egyeztetés előzne meg — nem olyan formában, mint korábban, Lázár János idején.

A repülőterek fejlesztése szintén napirenden van. Miközben a budapesti reptér fejlettnek számít, a vidéki repülőterek lemaradásban vannak. A reptéri vasút megépítésének előkészítését is megkezdik.

Az építésügyben felülvizsgálnák a presztízsberuházásokat, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektek rendszerét, valamint az építési területen bevezetett titkosítási gyakorlatot. Mint fogalmazott: „vannak problémák, de a helyzetet átláthatóvá kell tenni”.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A „gyűlöletpropaganda” és a „reklámszemét” visszaszorítását is célul tűzték ki. Véleménye szerint az óriásplakátoknak nincs helyük a belvárosokban, ezért már készülnek az ehhez kapcsolódó jogszabály-módosítási javaslatok.

Budapestről szólva azt mondta, mindent megtesz majd a fővárosi programjában szereplő célok megvalósításáért. Hangsúlyozta: az előző kormány konfliktusos politikájával szemben partnerségi viszonyra törekednek a fővárossal.

Vitézy Dávid a kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy a vasútfejlesztések legfontosabb területe a budapesti és az elővárosi vasúti hálózat korszerűsítése, mert ezek nélkül nem lehet valódi előrelépést elérni. Hozzátette: fontos eredménynek tartja, hogy sikerült megakadályozni, hogy Lázár János még a választások előtt magánkézbe adja a pályaudvarokat.

A működő intézkedéseket megtartanák, így az országbérlet rendszere és a MÁV–GYSEV együttműködés is fennmaradna. Kiemelte: az elmúlt 36 év egyik fontos eredménye az ország kiterjedt helyközi buszhálózata, amelyet szintén megőriznének. Ugyanakkor a Volán menetrendjében nagyobb szerepet kapnának az igényalapú, rugalmasabb megoldások.

A balatoni körvasút ügyében szerinte reális megközelítésre van szükség. Úgy véli, elsősorban azokon a szakaszokon indokolt a villamosítás, ahol jelentős teherforgalom is zajlik. Példaként a Zalaszentiván és Nagykanizsa közötti vonalat említette, amelyet fontosabb fejlesztési iránynak tart a Balaton északi partjánál, ahol nincs számottevő áruszállítási forgalom.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #kormány #vasút #beruházás #európai unió #uniós támogatás #infrastruktúra #politika #miniszter #vitézy dávid #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:13
11:05
11:00
10:53
10:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 11.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
2026. május 11.
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
1 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
2 napja
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
1 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
2 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:03
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
Agrárszektor  |  2026. május 11. 10:24
Kimondta az új agrárminiszter: komoly változásokra készülhetnek a gazdák
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!