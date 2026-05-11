Pósfai Gábor nem akar "rendőrminiszter" lenni: felvázolta terveit a Tisza leendő belügyminisztere

Pósfai Gábor, a formálódó Tisza-kormány belügyminiszter-jelöltje hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán egyértelművé tette: szakítani akar az előző rendszer politikai lojalitáson alapuló gyakorlatával, és az intézményi függetlenség helyreállítására törekszik. A versenyszférából érkező jelölt ígérete szerint kivizsgálják a Pegasus-botrányt és a politikai indíttatású lehallgatásokat, a nemzetbiztonsági szolgálatokat pedig visszarendelik a belügyi tárcához. A kedden esküt tevő új miniszterre komoly feladat vár, hiszen a Pintér-korszak örökségeként több ezer fős létszámhiánnyal kell megküzdenie a rendőrségnél - tudósított a Telex.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának hétfő délelőtti ülésén Pósfai Gábor őszintén beszélt arról, hogy nem rendelkezik évtizedes rendvédelmi múlttal. Hozzátette, hogy nem is akar "rendőrminiszter" lenni. Vezetői filozófiáját a Decathlonnál eltöltött csaknem két évtized alapozta meg.

Kifejtette, hogy egy belügyminiszternek nem kell mindenhez értenie. Sokkal fontosabb feladata, hogy garantálja az intézmények független, professzionális és kiszámítható működését. Határozottan kiállt amellett, hogy a rendvédelemben a szakmaiságnak mindig meg kell előznie a politikai lojalitást. Szerinte a pártpolitika és a nemzetbiztonság korábbi összefonódása súlyos károkat okozott. Ez a gyakorlat aláásta a társadalmi bizalmat, és komoly biztonsági kockázatot jelentett az ország számára.

A jövőbeni terveivel kapcsolatban konkrét intézkedéseket is bejelentett. Ennek egyik legfontosabb lépéseként az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Miniszterelnöki Kabinetirodától visszakerül a Belügyminisztérium felügyelete alá.

Pósfai ígéretet tett a törvényes működés és a szervezeti integritás megteremtésére. Kiemelte, hogy átfogóan kivizsgálják és nyilvánosságra hozzák a Pegasus-botrányt, valamint az egyéb politikailag motivált lehallgatásokat.

Arra a technikai felkészültségre és tudásra, amit a TEK képvisel, szükség van, nem fognak elhamarkodott lépéseket hozni ez ügyben - mondta a szervezet jövőjét firtató kérdésre. Nem tudja, mi van a kasszában, emiatt lehet felelős kijelentéseket tenni, reagálta arra, hogyan akarja növelni a rendőri pálya megbecsültségét.

Felülvizsgálják a tao-támogatási rendszert, amelyben a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna a szabadidősport támogatása. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jelenlegi, mintegy 125 milliárd forintos keretösszeg nem csökkenne.

A meghallgatás végén a bizottság hat igen, egy nem és két tartózkodás mellett támogatta Pósfai Gábor miniszteri kinevezését.

