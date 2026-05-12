Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél

A Tisza Párt választási győzelme után sokakat kezdett foglalkoztatni, mi lesz az előző kormány legnépszerűbb család- és otthonteremtési támogatásaival. Konkrét kormányzati tervek még nem ismertek, a piacon egyelőre nem látszik pánik, ugyanakkor a Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt. Az idei évben nem fognak érdemben hozzányúlni az Otthon Starthoz, CSOK Pluszhoz vagy épp a Babaváróhoz- mondta a Pénzcentrumnak Argyelán József, a cég vezető elemzője, aki szerint az új kormány az átalakításokat, változtatásokat nem a lakástámogatásoknál fogja kezdeni. Az általunk megkérdezett bankok közül többen is arra számítanak, hogy 2026-ban még velünk maradhatnak a támogatott konstrukciók, miközben az Otthon Start továbbra is a lakáshitelpiac egyik legerősebb motorja maradhat.

Az április 12-i választáson a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott, már kedden megalakulhat az új kormány - sokan pedig már azt kezdték el találgatni, hogy mi lesz az előző kormányzat által bevezetett családtámogatásokkal, támogatott hitelkonstrukciókkal.

Magyar Péter ennek kapcsán a Kossuth rádióban arról beszélt, minden jól működő intézkedést megtartjanak. Hozzátette azt is, hogy bővítik a családtámogatásokat, és megemlítette: az előző kormány nem emelte sem a gyest, sem a gyetet, sem a családi pótlékot. Tavaly ősszel pedig azt mondta, a Tisza megtartja az Otthon Startot.

Konkrét döntés, kormányzati tervek egyelőre nem kerültek elő a miniszteri meghallgatásokon. A Pénzcentrum most megkérdezte a hazai bankokat, hogy látnak-e megnövekedett érdeklődést az államilag támogatott konstrukciók (Otthon Start, Babaváró, CSOK Plusz stb.) iránt az azokat övező bizonytalanságok miatt. Emellett arra is kiváncsiak voltunk, a Bankmonitornál mit tapasztalnak az érdeklődéseknél, és a szakértők mit várnak, mi lesz ezen hitelprogramok sorsa.

Bankmonitor: emelkedett az érdeklődés

Argyelán József, a Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője kérdésünkre arról számolt be: kalkulátoraik alapján úgy látni, emelkedett a leadott érdeklődések száma a választást követő két hétben az azt megelőző kéthetes időszakhoz képest.

Mintegy 68 százalékkal több Otthon Start érdeklődő, 66,67 százalékkal több CSOK Plusz érdeklődő és 17,42 százalékkal több sima lakáshitel érdeklődő adta meg adatait a kalkuláció végén. Összvolumenben is komoly emelkedést lehetett látni. Mintegy 69,63 százalékkal emelkedett az Otthon Start volumen, 49,09 százalékkal nőtt a CSOK Plusz volumen és 7,96 százalékkal emelkedett a sima lakáshitel volumen a megadott adatok alapján

- sorolta.

Hozzátette: azonban a választást követő két hét érdeklődési számai nagyjából belesimulnak az idei évben tapasztalt átlagos érdeklődésszámba. Vagyis összességében a választást követő lakáshitel hitelvolumen és érdeklődésszám sem lógott ki az ide trendből.

Inkább azt lehet mondani, hogy a választás előtti két hétben volt mérsékeltebb az érdeklődés. Vélhetően sokan a politikai eseményeke fókuszáltak és nem új otthonuk megvásárlására

- tette hozzá.

Szigorodhatnak az Otthon Start feltételei: mi lesz azzal, aki már felvette?

Argyelán József kiemelte: véleményük szerint az új kormány az átalakításokat, változtatásokat nem a lakástámogatásoknál fogja kezdeni.

Azt gondoljuk, hogy az idei évben nem fognak érdemben hozzányúlni az Otthon Starthoz, CSOK Pluszhoz, vagy épp a Babaváróhoz. A költségvetés nincs rózsás helyzetben, ezért a bevételek növelésére, a kiadások mérséklésére mindenképpen szükség lenne. Emiatt a lakástámogatások átalakítására, finomhangolására is sor kerülhet a jövő évben

- húzta alá a szakember. Ennek mértéke várhatóan az akkori költségvetési helyzettől, illetve a lakáspiac alakulásától is függhet. Szerinte várhatóan olyan a feltételt érintő változások jöhetnek, amelyek célzottabbá tehetik például az Otthon Start támogatást:

Bekerülhetne például valamilyen szociális, rászorultsági elem is a feltételek közé.

Megjelenhet tényleges életkori korlát az igénylőkre vonatkozóan.

Illetve előírhatják azt, hogy az igénylő a célingatlanba bent kell lakjon.

Természetesen érkezhetnek teljesen más feltételek is, ezekkel a példákkal csak az általuk elképzelhetőnek tartott irányt szemléltették.

Azt gondoljuk, hogy a támogatásokat végleg nem vezetik ki. Illetve a már meglévő szerződésekbe sem fognak bele nyúlni, így azoknak nincs félnivalójuk, akik már felvették a támogatott hitelt

- emelte ki Argyelán József.

Mit látnak a bankok?

Megkeresésünkre a CIB Bank azt közölte: az Otthon Start esetében volt némi emelkedés, a többi támogatott termék esetében azonban nem volt érdemi változás.

Várakozásaink szerint az államilag támogatott konstrukciók idén is megmaradnak

- tette hozzá a pénzintézet. A támogatott kölcsönök átfutása kapcsán pedig közölték: a jogszabályi határidőn belül végzik el az ügyletek bírálatát.

Az UniCredit Bank a Pénzcentrum kérdésére azt írta, a támogatott jelzáloghitelekre (Otthon Start, CSOK+) és a babaváró kölcsönre befogadott igénylések száma jól mutatja az utóbbi hónapokban megnövekedett keresletet:

2026 márciusa és áprilisa az a két hónap, amikor a legtöbb igénylést fogadtuk be e három hiteltermékre együtt az Otthon Start Program indulása óta. Az igénylések számának alakulásában idén az egyébként szokásos szezonális (tavaszi) keresletélénkülésen túlmutató növekedés látható.

A hiteltermékek sorsával kapcsolatban a bank annyit közölt, azt tartják fontosnak és ezért mindenekelőtt arra koncentrálnak, hogy a támogatott hitelekért hozzájuk forduló ügyfeleiket mindig a jogszabályi keretek között, az aktuális előírásoknak megfelelően tudják kiszolgálni.

2026 első negyedévében a támogatott jelzáloghitelek (Otthon Start, CSOK+) esetében az igénylés befogadásától a folyósításig átlagosan 5-6 hét telt el, amit természetesen befolyásol az is, hogy ügyfelünk a szerződéskötést követően mennyi idő alatt teljesíti az úgynevezett folyósítási feltételeket. A babaváró kölcsön esetében, mivel nem jelzáloghitelről van szó, sokkal rövidebb, körülbelül egy hét volt a befogadástól a folyósításig tartó idő. A március és április során befogadott rekordszámú igény miatt azonban az átfutási idő valamelyest növekedhet. Az UniCredit Banktól felvett Otthon Start hitelek átlagos hitelösszege csaknem 39 millió forint, átlagos futamideje majdnem 23 év, az átlagos önrésze pedig 30 százalék körüli

- részletezték.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A K&H Banknál egyértelműen tapasztalható az érdeklődés növekedése ezen termékek esetén - közölte kérdésünkre a pénzintézet

2026-ra nem a támogatott lakossági hitelkonstrukciók átalakítása vagy megszüntetése nem várható, hanem inkább azok célzottabb, fenntarthatóbb működtetése lehet reális irány. Ennek része lehet a jogosultsági feltételek pontosabb meghatározása, illetve az egyes keretek és összeghatárok időszakos felülvizsgálata

- ismertették várakozásaikat. Hozzátették: emellett egyre nagyobb hangsúly kerülhet azokra a támogatásokra, amelyek hosszabb távon is értéket teremtenek, például az energiahatékony lakásépítést vagy a meglévő lakásállomány korszerűsítését ösztönző megoldásokra.

A hitelek átfutása kapcsán azt közölték, hogy a befogadástól kockázati döntésig jelzáloghitel esetén 7 munkanap telik el jellemzően, míg a babaváró esetében 3 munkanap. Az Otthon Start esetében átlagosan 22,5 év futamidővel, átlagosan 35 millió Ft összeget vesznek fel az ügyfelek. És adataik szerint az ügyfelek 60%-a az Otthon Start hitelt maximum 30% önerővel veszi fel, kb. egynegyede az, aki 20%-nál kisebb önerővel.

Az MBH Bank kérdésünkre azt közölte: az Otthon Start Program 2025 utolsó negyedévében valóban berobbant, és 2026 elején is a lakáshitelezés meghatározó motorja maradt. Márciusra a program történetének eddigi legnagyobb volumenét érte el: országosan már több mint 1100 milliárd forintnyi szerződés jött létre, mintegy 35 ezer ügyféllel, és a konstrukció a teljes lakáshitelpiac 72–73 százalékát adta. Márciusban önmagában is rekordszintű, 203 milliárd forintnyi új Otthon Start hitelszerződés született, ami a lakáspiaci és hitelpiaci élénkülést egyértelműen visszaigazolja. Bár 2026 első negyedévében összességében visszafogottabb volt a lakáspiaci aktivitás, márciusban már markáns felpattanás látszott az adásvételek számában, ami a hitelkeresletben is azonnal megjelent.

Tapasztalataink szerint az ügyfelek tudatosak, sokan előre gondolkodva, időben lépnek, de a magas érdeklődés alapján nem érzékelhető kivárás vagy elbizonytalanodás: az Otthon Start továbbra is erős vonzerőt jelent, és sok esetben a lakásvásárlási döntések kulcseleme. Az MBH Banknál a piaci trendekkel összhangban a márciusi Otthon Start szerződéskötések és az áprilisi hitelkérelmi befogadások is kifejezetten erősek voltak, ami azt mutatja, hogy az államilag támogatott konstrukciók továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az otthonteremtési döntésekben

- fogalmaztak. A 2026-os várakozásaikar firtató kérdésünkre azt válaszolták, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szabályozói és kormányzati jelzéseket, és minden érdemi változásra időben és felkészülten reagálnak.A jelzálog üzletáguk továbbra is stratégiai fókuszban van, céljuk, hogy az esetlegesen változó környezetben is átlátható döntési helyzetet biztosítsanak az ügyfelek számára.

A lakhatás hosszú távon is stratégiai jelentőségű terület, ezért arra számítunk, hogy az államilag támogatott hiteltermékek iránti kereslet közép- és hosszú távon is érdemi marad. A jelenlegi számok azt mutatják, hogy az Otthon Start program jelentősen átalakította a lakáshitelezés szerkezetét, és ma már megkerülhetetlen eleme a piacnak

- ismertették.

Az átfutási időkkel kapcsolatban pedig arról tájékoztattak, hogy az Otthon Start esetében az átfutás jellemzően néhány hetet vesz igénybe, ugyanakkor nagyban függ az ügylet összetettségétől, az ingatlan típusától, valamint attól, hogy az ügyfél milyen gyorsan tudja biztosítani a szükséges dokumentációt. Az állami támogatásokhoz kapcsolódó konstrukciók adminisztrációja általában összetettebb, ugyanakkor a standardizált termékfeltételek miatt a folyamat jól tervezhető, és megfelelő előkészítéssel gördülékenyen lebonyolítható.

A hitelösszeg, az önerő és a futamidő kapcsán az MBH Bank tapasztalatai összhangban vannak a piaci adatokkal: az Otthon Start ügyfelek országosan átlagosan 33–34 millió forint hitelösszeggel szerződnek. Budapesten ez az átlag magasabb, mintegy 39 millió forint, míg vidéken körülbelül 31 millió forint. Az átlagos futamidő 23 év.

Az OTP Bank szerint az Otthon Start hitel iránti kereslet továbbra is magas az ügyfelek körében, nem látnak változást az előző időszakhoz képest. A Babaváró kölcsön esetében sem tapasztalható a szezonálistól markánsan eltérő változás.

Összességében nem tapasztalunk bizonytalanságot az ügyfeleink körében a támogatott kölcsönök sorsával kapcsolatban

- írta válaszában a bank. A 2026-os várakozások kapcsán azt mondták, továbbra is élénk a kereslet az Otthon Start kölcsön iránt. Ha továbbra is lesznek a program feltételeinek megfelelő ingatlanok és lesz fizetőképes kereslet, akkor a kölcsönigénylések az eddigiekhez hasonlóan alakulhatnak. A Babaváró kölcsön termék piacán az idei évben is a tavalyi évhez hasonló keresletre számítanak.

A támogatott hitelek folyósítása kapcsán arról beszéltek, a jelzálogfedezetű kölcsönök esetén a hitelkérelem benyújtását követően néhány napon belül megtörténik az ingatlan értékelése, majd ezt követően jellemzően 2 héten belül megtörténik a hitelbírálat is. Ezt követően már az ügyféltől is függ, hogy mikor lehet aláírni a kölcsönszerződést, és ha teljesültek a folyósítási feltételek, akkor sor kerülhet a kölcsön folyósítására is. Összességében, a hitelérelem benyújtását követően, ha minden szükséges dokumentum a bankhoz benyújtásra került, akkor 1,5- 2 hónapon belül el lehet jutni a kölcsön folyósításáig.

A Babaváró kölcsönnél a jogszabályok szerint a bankoknak legfeljebb 10 munkanap áll rendelkezésre a hitelkérelmek elbírálására, azonban hiánypótlás esetén ez az idő meghosszabbodhat. Az összfolyamat hosszát az is befolyásolja, hogy az ügyfél mikor írja alá a szerződést. Az OTP Banknál a Babaváró kölcsön átfutási ideje átlagosan 11 nap az igényléstől a folyósításig, míg a hitelbírálat jellemzően 7 napon belül lezárul.

Az Otthon Start kapcsán azt is elárulták: 25 év a jellemző futamidő, és 35 millió forint az átlagos hitelösszeg. Az MNB ún. JTM rendelete szabályozza, hogy a fedezetül ajánlott ingatlan hitellel legfeljebb 80%-ban, egyes kedvezményes esetekben 90%-ban terhelhető.

Az elvárt önerő mértékének meghatározása során a jogszabályi elvárásokat figyelembe kell venni, de a konkrét mértékét a bank a belső szabályai alapján határozza meg. Az elvárt önerő mértéke függ az ingatlanfedezet típusától, elhelyezkedésétől, állapotától, forgalomképességétől és attól is, hogy a bank értékbecslője mekkora forgalmi értéket állapít meg. Ezek alapján a hitelfedezet alapján minimum 20%, egyes kedvezményes esetekben 10% önerő szükséges. Ha eltér a vételár és a bank által megállapított forgalmi érték, akkor ez is befolyásolhatja az elvárt önerő mértékét. Továbbá, ha az ügyfél egy további ingatlanfedezetet is fel tud ajánlani, akkor akár önerő nélkül is megvásárolható a lakás

- írták hozzátéve, hogy további jogszabályi feltétel, hogy az ügyfél hiteleinek havi törlesztőrészlete ne haladja meg az ügyfél havi, rendszeres, igazolható jövedelmének az 50%-át, 800 000 Ft-ot meghaladó jövedelem esetén a 60%-át. Mindezek alapján, a banki hitelbírálat során kerül megállapításra, hogy az ügyfél részére mekkora összegű hitel nyújtható, és ez határozza meg, hogy végül ténylegesen mekkora önerőre van szükség egy lakás megvásárlásához.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA