Budapest, 2026. május 11.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Illyés Tibor
Gazdaság

Kapitány István: még nincs itt az ideje az árrésstop és különadók kivezetésének, felelős döntést kell hozni

Pénzcentrum
2026. május 11. 08:42

Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán ismertette a következő négy év legfontosabb feladatait. Ezek közé sorolta a befektetői és lakossági bizalom helyreállítását, a korrupció felszámolását, valamint a kiszámítható gazdasági környezet megteremtését. A Tisza Párt szakpolitikusa szerint a magyar gazdaság jelenlegi rossz helyzetéért a korábbi állami vezetés a felelős. A kilábaláshoz ezért gyökeres szemléletváltásra van szükség.

A politikust Magyar Péter még januárban mutatta be a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjeként. Kapitány István a parlament gazdasági és energetikai bizottsága előtt részletesen ismertette eddigi pályafutását. A Shell egykori globális alelnökeként három kontinensen szerzett vezetői tapasztalatot, a kétezres évek elején pedig egy évtizeden át dolgozott Németországban. Úgy fogalmazott, hogy sikeres piaci karrierje után kötelességének érzi megszerzett tudását Magyarország szolgálatába állítani.

A miniszterjelölt a meghallgatáson éles kritikával illette az előző kormányzat munkáját. Kijelentette, hogy a gazdaságot mára kivéreztették, a beruházások leálltak, a Magyarországnak járó uniós forrásokat pedig befagyasztották. Hozzátette, hogy a korábban lehívott támogatásokat sem hatékonyan használták fel. Külön hangsúlyozta, hogy a gazdasági lassulás nem a magyarok munkamoráljának hiányából fakad. Szerinte a makrogazdasági visszaesés valódi oka az, hogy a kormányzat nem volt jó gazdája az országnak.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a gazdasági növekedés beindításának elengedhetetlen feltétele a bizalom helyreállítása. Kiszámítható szabályozási környezetet, tisztességes piaci versenyt és a korrupcióval szembeni zéró toleranciát ígért. Elismerte ugyan, hogy az eddigi állami intézkedések között is akadtak hasznosak, de határozottan leszögezte: a jövőben minden kormányzati lépésnek teljesen átláthatónak kell lennie.

Kapitány a lakossági energiahatékonyságról is beszélt. Szerinte bár az eddigi programok hasznosak voltak, a magyar otthonok állapota továbbra is annyira rossz, hogy ez kiemelt terület marad. Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás. „Mennyire lehet, az a cél, hogy hagyjuk működni a piacot" – mondta.

Elmondta, az idei GDP-várakozásokról korai beszélni, de mindent megtesznek, hogy már idén megérkezzenek az uniós források, amelyek hozzájárulnak a GDP bővüléséhez.

Egy korábbi kérdésre válaszolva, miszerint "mi lesz az árréstoppal és a különadókkal" elmondta, hogy a folyamatosság elve alapján vizsgálják ezeket a területeket, az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje.

Véleménye szerint erre azért sincs lehetőség egyelőre, mert "ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak.” Szerinte a többi európai országhoz képest rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezért ezeket alaposan meg kell vizsgálni és át kell nézni. Utána tudnak felelős döntést hozni.

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki. Úgy fogalmazott: egy ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. Hozzátette: a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között, amelyeket első körben kezelni kell, a közlekedést, a lakhatást és az energetikát emelte ki - majd hozzátette: ezek után a zöld energia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy "Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra".

Fontos dolognak tartják a Paks 1 üzemidő-hosszabbítás professzionális lebonyolítását. De itt sem lehet konkrétumokat mondani, mert szintén sok olyan szerződés van, amit egyelőre nem ismerhettek meg.

Kapitány arról is beszélt,  a Mol nem egy állami vállalat, hanem egy nyitott részvénytársaság, az állami tulajdon nem meghatározó benne. Az államnak nem a szándéka, nem a terve, és lehetősége sincs arra, hogy a társaság működését befolyásolja, a tulajdonosnak van erre lehetőségük. A Mol jelentős regionális energiavállalat, jól működik, a Tisza-kormány célja, hogy ez továbbra is így maradjon. Már találkoztak a cég vezetőivel, szerinte jó lesz majd a munkakapcsolat. 

Az energiaellátás kapcsán arról beszélt: nem volt sikeres megoldás, hogy 65 százalékról 90 százalékra emelkedett az orosz olaj aránya 2022 és 2025 között. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a több lábon állást erőltette volna. A diverzifikált, több lábon álló lehetőségeket használni kell. Nagyon fontos látni, hogy Magyarország sok országhoz képest előnyös helyzetben van, mert sok országnak nincs két kőolajvezetéke, ami ellensúlyozza, hogy nincs tengeri kikötőnk. Ha az Adria vezeték folyamatosan használva lett volna, az jól jött volna, amikor a Barátság leállt.

Nem szeretnénk leválni semmiről, hanem szeretnénk opciókat, lehetőségeket kapni. Ebben az üzletben dolgoztam, higgyék el, az opcionalitás nagy előny

- reagált arra, hogy a Tisza-kormány tervez-e leválni az orosz olajról. Végül a bizottság kormánypárti képviselői támogatták Kapitány István miniszteri kinevezését (12 igen), a 3 bent ülő ellenzéki képviselő tartózkodott, nemmel senki sem szavazott.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
