iparművészeti múzeum
Gazdaság

Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére

2026. május 27. 09:52

Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését. A 2017 óta zárva tartó szecessziós műemlék állapota mára kritikussá vált. A további állagromlás megállítása emiatt halaszthatatlan feladattá lépett elő - jelentette a HVG.

A cég közleményében jelezte, hogy teljes szakmai támogatásukról biztosítják a kormányzati törekvést. A gyár eredeti formarajzokkal és képi illusztrációkkal segítené a mentési munkálatokat, ami rövid távon az épület további állagromlását állítaná meg, hosszabb távon pedig a teljes körű épületrekonstrukciót is támogatná.

A folyamat kulcsfontosságú része a pirogránit tetőcserepek és épületdíszek állapotának felmérése. Ezek az egyedi kerámiák ugyanis kívül-belül meghatározzák a múzeum arculatát.

Az 1896-ban Ferenc József által felavatott, Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett épület a magyar építészet és iparművészet egyik legfontosabb darabja. A gazdag homlokzati díszítések és az ikonikus kupola Zsolnay Vilmos keramikusművész örökségét őrzik.

A fővárosi épület emiatt a pécsi porcelángyár történetének is az egyik legjelentősebb alkotása. A manufaktúra éppen ezért hangsúlyozza: a múzeum felújítása messze túlmutat a műemlékvédelmen. Az épület megmentése ugyanis kiemelt nemzeti kulturális érdek.
