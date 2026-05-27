Magyar Éva, Szondi Vanda és Köböl Anita kormányszóvivők (b-j) a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án.
Gazdaság

Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál

Pénzcentrum
2026. május 27. 10:24

A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el. Elindult továbbá az útépítéseknél szabálytalanul használt azbeszt miatti lakossági egészségügyi monitoring. Budapest eközben felkészült a BL-döntő okozta közlekedési kihívásokra.

Sajtóttájékoztatón ismertette a kormány döntéseit Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvovők szerda délelőtt. A tájékoztatót azzal kezdték, hogy bejelentették: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter utasította a MÁV-ot: soron kívül vizsgálják ki az idős mozdonyokat, hogy minimalizálni lehessen a két nappal ezelőtti, kelenföldihez hasonló tűzesetek számát.

A kabinet határozata értelmében június végétől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzésekre vonatkozó hazai adatok. A hivatalos jelentések és a nemzetközi felmérések közötti eltérések rávilágítottak arra, hogy a probléma súlyos: a valós helyzet rosszabb lehet az eddig ismerteknél. A kormány emellett áttekintette a betegjogok érvényesülését is: hamarosan egy részletes koncepció készül annak érdekében, hogy a papíron létező jogok a gyakorlatban is valódi, kézzelfogható segítséget nyújtsanak a betegeknek.

Az azbesztszennyezési üggyel kapcsolatban bejelentették, hogy felállt egy osztrák-magyar vegyesbizottság is. Ez a testület az útépítések során szabálytalanul felhasznált, azbeszttartalmú anyagok ügyét vizsgálja. A probléma évekre, sőt évtizedekre nyúlik vissza. A kormányhivatalok elkezdték az esetek felderítését, az érintett környékeken élők egészségügyi állapotának nyomon követése pedig már meg is kezdődött. Az ügyben a "szennyező fizet" elvét fogják érvényesíteni. A lakosság tájékoztatására egy dedikált weboldalt hoztak létre, emellett a polgárok a kormányhivatalokhoz és az önkormányzatokhoz is fordulhatnak kérdéseikkel.

Bejelentették, hogy a főváros teljes mértékben felkészült a szombati BL-döntőre, amelyet Budapesten rendeznek meg. Bár a szervezés alapos felkészülés után és közben zajlik, az álláspontjuk szerint a közlekedésben, különösen a repülőtéri forgalomban fennakadásokra lehet számítani. Emiatt kifejezetten javasolják, hogy a repülővel utazók a járatuk indulása előtt legalább három órával érkezzenek meg a repülőtérre.

A kormány arról is határozott, hogy az oktatási miniszternek meghatározott határidőn belül felül kell vizsgálnia a Klebelsberg Központ működési rendszerét. Ennek részeként felmérik a köznevelési intézmények gazdasági és személyi állományára vonatkozó adatokat is. A kabinet arra is kérte Lannert Judit oktatási minisztert, hogy a jövőben az iskolaigazgatókat is vonják be a tankerületi döntések előkészítésébe és meghozatalába.

Döntés született arról is, hogy bővítik a köznevelésben dolgozók kollektív jogait, vagyis új szabályozást dolgoznak ki a szakszervezetek jogosítványainak kiszélesítésére.

A kormány még idén augusztusban iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló családok gyermekeinek. A támogatás nem lesz általános, kizárólag azok részesülhetnek benne, akik számára nehézséget okoz a beiskolázás költségeinek előteremtése. Ennek feltételrendszerét a kormány határozza meg, a kritériumok kidolgozása pedig Lannert Judit, Kármán András és Kátai-Németh Vilmos közös feladata lesz.

címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert 
