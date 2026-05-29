Váratlan fordulat Kasza Tibor sztárvállalkozásánál: meredek zuhanás után is több százmilliót emeltek ki a cégből

Pénzcentrum
2026. május 29. 17:22

Gyengébb évet zárt 2025-ben Kasza Tibor étrendkiegészítőket forgalmazó vállalkozása. A Manker Beauty Kft. árbevétele és nyeresége egyaránt jelentősen visszaesett az előző évhez képest, a tulajdonosok ugyanakkor így is több mint félmilliárd forint osztalékot vettek ki a cégből - vette észre a HVG

Visszafogottabb eredményeket ért el 2025-ben a Kasza Tiborhoz köthető Manker Beauty Kft. A cég árbevétele az előző évi 2,5 milliárd forintról 2 milliárd forintra csökkent, ami mintegy 20 százalékos visszaesést jelent.

A bevételek mérséklődésével párhuzamosan az üzemi eredmény is jelentősen romlott. Míg 2024-ben még 823 millió forintot tett ki, addig 2025-ben már csak 549 millió forintot ért el, ami közel 33 százalékos csökkenésnek felel meg.

A pénzügyi műveletek területén is kedvezőtlenebb számokat mutatott a vállalkozás. A pénzügyi bevételek ugyan 124 millió forintra emelkedtek, de a ráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, csaknem nyolcszorosukra nőttek. Míg egy évvel korábban 5,9 millió forintot tettek ki, addig 2025-ben már közel 49 millió forintra emelkedtek.

Ennek következtében a pénzügyi műveletek eredménye 111 millió forintról 75 millió forintra csökkent. A társaság adófizetési kötelezettsége közben jelentősen megugrott: a 2024-es 5 millió forint után 2025-ben már 75 millió forint adót fizetett.

Mindezek eredményeként a vállalkozás adózott nyeresége 930 millió forintról 549 millió forintra esett vissza. Ez több mint 380 millió forintos csökkenést jelent egyetlen év alatt.

A tulajdonosok, Kasza Tibor Roland és Kasza Gábor József a teljes nyereséget eredménytartalékba helyezték. Ugyanakkor az eredménytartalék terhére osztalékfizetésről is döntöttek, így összesen 560 millió forintot vettek ki a cégből. Ez ugyan jelentős összeg, de elmarad a 2024-es üzleti év után kifizetett 700 millió forintos osztaléktól.

A beszámoló alapján a Manker Beauty továbbra is nyereségesen működik, ugyanakkor a legfrissebb számok azt mutatják, hogy a korábbi évek dinamikus növekedése után 2025-ben érezhető lassulás következett be a vállalkozás teljesítményében.

Címlapkép: Getty Images
