Váratlan fordulat Kasza Tibor sztárvállalkozásánál: meredek zuhanás után is több százmilliót emeltek ki a cégből

Gyengébb évet zárt 2025-ben Kasza Tibor étrendkiegészítőket forgalmazó vállalkozása. A Manker Beauty Kft. árbevétele és nyeresége egyaránt jelentősen visszaesett az előző évhez képest, a tulajdonosok ugyanakkor így is több mint félmilliárd forint osztalékot vettek ki a cégből - vette észre a HVG.

Visszafogottabb eredményeket ért el 2025-ben a Kasza Tiborhoz köthető Manker Beauty Kft. A cég árbevétele az előző évi 2,5 milliárd forintról 2 milliárd forintra csökkent, ami mintegy 20 százalékos visszaesést jelent.

A bevételek mérséklődésével párhuzamosan az üzemi eredmény is jelentősen romlott. Míg 2024-ben még 823 millió forintot tett ki, addig 2025-ben már csak 549 millió forintot ért el, ami közel 33 százalékos csökkenésnek felel meg.

A pénzügyi műveletek területén is kedvezőtlenebb számokat mutatott a vállalkozás. A pénzügyi bevételek ugyan 124 millió forintra emelkedtek, de a ráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, csaknem nyolcszorosukra nőttek. Míg egy évvel korábban 5,9 millió forintot tettek ki, addig 2025-ben már közel 49 millió forintra emelkedtek.

Ennek következtében a pénzügyi műveletek eredménye 111 millió forintról 75 millió forintra csökkent. A társaság adófizetési kötelezettsége közben jelentősen megugrott: a 2024-es 5 millió forint után 2025-ben már 75 millió forint adót fizetett.

Mindezek eredményeként a vállalkozás adózott nyeresége 930 millió forintról 549 millió forintra esett vissza. Ez több mint 380 millió forintos csökkenést jelent egyetlen év alatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tulajdonosok, Kasza Tibor Roland és Kasza Gábor József a teljes nyereséget eredménytartalékba helyezték. Ugyanakkor az eredménytartalék terhére osztalékfizetésről is döntöttek, így összesen 560 millió forintot vettek ki a cégből. Ez ugyan jelentős összeg, de elmarad a 2024-es üzleti év után kifizetett 700 millió forintos osztaléktól.

A beszámoló alapján a Manker Beauty továbbra is nyereségesen működik, ugyanakkor a legfrissebb számok azt mutatják, hogy a korábbi évek dinamikus növekedése után 2025-ben érezhető lassulás következett be a vállalkozás teljesítményében.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.