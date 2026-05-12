Lőrincz Viktória
Gazdaság

Lőrincz Viktória a miniszteri meghallgatáson: átalakul a közigazgatás, teljesen megújul a hazai turizmus

Pénzcentrum
2026. május 12. 08:45

Kedden délután leteszi az esküt a maradék, egyelőre leendő miniszter ezzel hivatalosan is megalakul az új kormány. A feszített tempójú bizottsági meghallgatásokon kiemelt témaként szerepelt a közigazgatás korszerűsítése, a hazai turizmus fellendítése, valamint a közpénzek átlátható és szigorúan ellenőrzött felhasználása.

Az Országgyűlés kifejezetten gyors ütemben végzi a miniszterjelöltek meghallgatását. A hétfői tizenegy jelölt után kedden délig további hét leendő kormánytag állt az illetékes parlamenti bizottságok elé. A folyamat lezárultával, délután négy órakor kezdődik a plenáris ülés. A miniszteri eskütételekkel ekkor válik teljessé az új kabinet.

A meghallgatások során hangsúlyos szerepet kapott a közigazgatás és az idegenforgalom jövője. Lőrincz Viktória felszólalásában kiemelte, hogy

A kormányhivatalok megfelelő működése és a területi közigazgatás minősége az állami hitelesség alapja.

Emiatt elengedhetetlennek nevezte az elektronikus közigazgatás fejlesztését, valamint az állami nyilvántartások egyszerűsítését.

A hazai turizmussal kapcsolatban a politikus egy új, országos stratégia megalkotását szorgalmazta.

Ennek keretében a Magyar Turizmus Zrt. a jövőben már nem csupán koordináló szerepet töltene be. A szervezet a tervek szerint aktív fejlesztéspolitikai feladatokat is magára vállalna.

Beszéde végén Lőrincz Viktória világos felelősségi köröket és folyamatos ellenőrzést ígért. Határozottan leszögezte, hogy szigorú következményei lesznek a közpénzekkel való mindennemű visszaélésnek.

