Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminiszter-jelöltje szakítani akar a politikai lojalitáson alapuló gyakorlattal, az intézményi függetlenség helyreállítására törekszik.
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatásán az illetmények rendezését és az előző kormány hadiipari szerződéseinek felülvizsgálatát ígérte. Célja továbbá a katonák moráljának és a szövetségesi bizalomnak a helyreállítása. Kijelentette: a Tisza-kormány nem állítja vissza a sorkatonaságot, és nem küld csapatokat sem az orosz–ukrán háborúba, sem Csádba.
A miniszterjelölt a jövőbeli haderőfejlesztés fókuszába magát a katonát helyezné. Tervei szerint átfogó illetményrendezés várható. Ezenkívül módosítják a katonai életpályamodellt, beleértve a szolgálati nyugdíj rendszerét is. Hatályon kívül helyezik azokat a jogszabályokat, amelyek figyelmen kívül hagyták a katonai kultúrát és hagyományokat.
Ezzel párhuzamosan ismét megnyitják a visszatérés lehetőségét a korábban leszerelt állomány előtt. Ruszin-Szendi Romulusz élesen bírálta az előző kormányt, amiért magára hagyta a honvédeket. Kifogásolta azt a kialakított rendszert, ahol kirívóak a bérkülönbségek, büntetett előélettel is be lehet lépni a seregbe, sőt, akár pénzért is lehet rendfokozatot szerezni. Úgy látja, mindezek miatt a magyar katonák morálja és önbizalma jelentősen megtört. Szerinte a médiára épülő toborzási kampány is téves irány volt, hiszen a legjobb toborzó maga az elégedett katona. Ehhez viszont elengedhetetlen a katonák életkörülményeinek javítása, valamint a laktanyák és a katonai infrastruktúra fejlesztése.
Hivatalba lépését követően átfogóan felül fogja vizsgálni az előző kormányzat összes hadiipari és honvédelmi beszerzési szerződését. Rámutatott, hogy a korábbi koncepciókhoz képest a haderőfejlesztés teljesen eltorzult. A védelmi ipart ráadásul olyan magánvállalatokhoz szervezték ki, amelyekben nem kizárólag a szövetségeseink rendelkeznek tulajdonrésszel. Az új vezetés a jövőben a kettős felhasználású – civil és katonai célra egyaránt alkalmazható – technológiák beszerzését részesíti majd előnyben. Emellett sürgős lépéseket tesznek a kibervédelem területén felhalmozott súlyos lemaradás behozására.
A nemzetközi kapcsolatokra térve kiemelte: a NATO-n belül aggasztóan megromlott a szövetségesek Magyarországba vetett bizalma. Ennek egyértelmű jele, hogy a magyar tiszteket már nem hívják meg minden egyeztetésre. Továbbá az ország kimaradt a regionális drónfalprogramból is, ami közvetlenül gyengíti hazánk védelmi képességeit. A jövőbeli katonai missziókkal és a sorkatonasággal kapcsolatos pletykákra reagálva egyértelműsítette a kormányzati álláspontot. Eszerint Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba, és biztosan leállítják a csádi katonai szerepvállalást is, és a sorkatonaságot sem tervezik visszaállítani.
(címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA)
