Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium leendő vezetője hétfőn bejelentette, hogy Tárkányi Zsoltot kéri fel a tárca parlamenti államtitkárának.
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
Az Országgyűlés illetékes bizottsága támogatta Gajdos László, a Tisza Párt miniszterjelöltjének kinevezését az újonnan felálló, önálló környezetvédelmi tárca élére. A korábbi állatkert-igazgató hétfői meghallgatásán az erdők és a vizek fokozott védelmét, a tarvágások leállítását, a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének szigorítását, valamint egy új állatvédelmi hatóság felállítását ígérte - közölte a Telex.
Tíz év után komoly kihívást jelent újraépíteni a környezetvédelmi minisztériumot. A jelölt ezt az intézményt a többi tárca lelkiismeretének szánja. A David Attenborough sorozata nyomán "élő környezetért felelős" minisztériumnak elnevezett intézmény hitvallása szerint a természetvédelem egyfajta új hazafiasság és jövővédelem. Ennek az elvnek a fiatalokra és a környezeti nevelésre kell épülnie.
Gajdos László szerint az előző kormány tizenöt évet pazarolt el. Leépítette a zöld tárcát, felelőtlenül felgyorsította a hatósági engedélyeztetési eljárásokat, és háttérbe szorította a civileket. A miniszterjelölt ezzel a gyakorlattal szakítva széles körű párbeszédet ígér a civil szervezetekkel. Ennek jegyében a minisztérium szóvivőjének Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársát kérte fel. A jól működő korábbi kezdeményezéseket, például a "Te szedd!" szemétszedési akciót ugyanakkor a jövőben is folytatják.
A miniszterjelölt határozott és azonnali lépéseket is bejelentett. Moratóriumot hirdetnek a védett erdők fakitermelésére, és felfüggesztik a vízmegtartást rontó tarvágásokat. A cél az, hogy a hazai nemzeti parkokban és az állami erdészetekben a haszonelvű gazdálkodás helyett az ökológiai szempontok legyenek az elsődlegesek. Kiemelt figyelmet kap a vízgazdálkodás is. Növelnék a szennyvizek tisztítási arányát és újrahasznosítását, valamint ösztönöznék a gazdákat a területeik időszakos elárasztására. Ezzel kívánnak felkészülni arra az eshetőségre, hogy a szomszédos országok a jövőben több vizet tarthatnak vissza.
Szigorodnak az állatvédelmi szabályok is. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják a vadállatok, például a nagymacskák cirkuszi szerepeltetését. Szeptembertől egy új, országos hatáskörű állatjóléti hatóság kezdi meg működését, a településeken pedig állatjóléti őrök fognak dolgozni. A miniszterjelölt emellett jelezte, hogy első hivatali útja a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés helyszínére vezet majd. A terület kármentesítésére Magyar Péter miniszterelnökkel közösen biztosítják a szükséges költségvetési forrásokat.
A bizottság a meghallgatás végén hat igen szavazattal, egy fideszes tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül támogatta a jelöltet. A Magyar Péter által felkért miniszterek, köztük Gajdos László, a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket az Országgyűlésben.
