Durva állítás a miniszterjelölttől: ezermilliárdok úszhattak el az állami informatikában

Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterjelöltje bizottsági meghallgatásán vázolta fel egy észt mintára épülő, modern magyar digitális állam vízióját. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik a bürokrácia radikális csökkentése és az állami informatikai rendszerek integrációja. Emellett kiemelt feladatának tekinti a kiberbiztonság megerősítését, valamint a tudományos szektor, különösen a kutatók anyagi és szakmai megbecsülésének növelését. A parlamenti bizottság a meghallgatás végén támogatta a kinevezését - jelentette a Telex.

A miniszterjelölt olyan gördülékeny ügyintézést szeretne megvalósítani, amely felveszi a versenyt a népszerű piaci alkalmazások, például a Revolut vagy a Booking felhasználói élményével. Kiemelte: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy az állampolgároknak ugyanazokat a dokumentumokat többször is be kell nyújtaniuk. Jelenleg a különböző állami rendszerek szigetszerűen működnek, ami a háttérben gyakran papíralapú munkavégzésre kényszeríti az ügyintézőket. A digitalizációt a legnagyobb iratforgalmú területeken, például az ingatlan-nyilvántartás megújításával kezdené. A meglévő Digitális Állampolgárság Programot (DÁP) alapvetően jó kezdeményezésnek tartja, ugyanakkor hangsúlyozta a továbbfejlesztés és a biztonsági szempontú átvilágítás szükségességét.

Tanács Zoltán szerint az elmúlt években az informatikai kompetenciák hiánya és a rosszul működő központosított beszerzési rendszer együttesen ezermilliárdos nagyságrendű veszteségeket és visszaéléseket eredményezett. A jövőben a kisebb, mindennapi beszerzéseket, például az egyszerű irodai informatikai eszközök vásárlását visszaadná az intézmények hatáskörébe. Úgy véli, ezzel a lépéssel önmagában százmilliárdokat lehetne megtakarítani. Szintén prioritásként kezeli a kiberbiztonság átfogó reformját. Utalva a Külgazdasági és Külügyminisztériumot ért kibertámadásra, az EESZT leállásaira és a Kréta rendszer adatszivárgására, hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egy-egy súlyos incidens után elmaradnak a rendszerszintű biztonsági fejlesztések.

A mesterséges intelligenciára (MI) új ipari forradalomként tekint, amely jelentősen átalakítja majd a munkaerőpiacot. Bár az MI felelős szabályozását elengedhetetlennek tartja, mielőbb bevezetne egy biztonságosan használható, belső közigazgatási nyelvi modellt. Ezzel megelőzhető lenne, hogy a hivatalnokok a saját, nyilvános ChatGPT-fiókjukba töltsenek fel bizalmas állami iratokat. Emellett az önkormányzatok, különösen a kisebb települések számára egy egységes, választhatóan alkalmazható modern honlapsablont biztosítana a helyi tájékoztatás minőségének javítása érdekében.

A tudománypolitika terén a miniszterjelölt kritikusan értékelte a jelenlegi helyzetet. Kiemelte, hogy mivel Magyarország nem bővelkedik természeti kincsekben, a tudásba és az oktatásba kell fektetnie. Kifejezett célja, hogy a kormányzati ciklus végére a kutatás-fejlesztési ráfordítások elérjék a GDP arányában kifejezett, 2 százalékos uniós átlagot. Súlyos problémának tartja az alacsony kutatói béreket, amelyek miatt a szakemberek gyakran másodállás vállalására kényszerülnek.

Ezen a helyzeten haladéktalanul változtatni kíván. Szoros és rendszeres párbeszédet ígért a tudományos élet szereplőivel, köztük a Magyar Tudományos Akadémia és a hazai kutatóhálózat vezetésével. A meglévő hazai szuperszámítógépek esetében nem a világelsőség hajhászását, hanem a kapacitások értelmes és gyakorlatias kihasználását tartja a legfontosabb feladatnak.

A korábban több mint huszonöt évig tanácsadóként dolgozó, innováció iránt elkötelezett közgazdász a bizottsági ülésen politikai kérdésekre is reagált. Amikor Magyar Péter köztársasági elnököt lemondásra felszólító, kemény hangvételű parlamenti beszédéről kérdezték, egyértelmű választ adott. Elmondta: bár alkatilag távol áll tőle a konfrontáció, a rendszer kárvallottjainak tönkretett élete és egzisztenciája mellett eltörpül az a kellemetlenség, amit egy politikusnak ilyenkor el kell viselnie. Tanács Zoltán kinevezését az illetékes parlamenti bizottság végül öt igen szavazattal, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett támogatta.

