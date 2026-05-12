2026. május 12. kedd Pongrác
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Miniszterek meghallgatása
Gazdaság

Ruff Bálint rendkívüli bejelentése: nem lesz kibúvó - biztos, hogy megnyitják az ügynökaktákat

Pénzcentrum
2026. május 12. 10:31

Ma tartják Ruff Bálint, a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti bizottsági meghallgatását. A Tisza Párt választási győzelmét követően Magyar Péter által felkért szakember legfőbb célja a kormányzati munka összehangolása, a múltbeli bűnök feltárása, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, valamint az ellopott nemzeti vagyon visszaszerzése. Az eseményekről folyamatosan tudósítunk.

A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el. A jogász végzettségű, kommunikációs és kampánytanácsadóként ismert szakember jelentős közigazgatási tapasztalattal is rendelkezik. Korábban dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, 2007 és 2008 között pedig Fodor Gábor kabinetfőnöke volt. Később politikai tanácsadóként több ellenzéki politikus, köztük Botka László és Pikó András munkáját segítette. Az országos ismertséget a Partizán "Vétó" című politikai elemzőműsora hozta meg számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően Magyar Péter áprilisban jelentette be, hogy őt kéri fel a tárca vezetésére. A döntést Ruff széles látókörével, közigazgatási rutinjával és kérlelhetetlenségével indokolta. Kiemelte, hogy a jövőben ő felel majd a valódi rendszerváltás megvalósításáért. A leendő miniszter elképzelései szerint a Miniszterelnökség stratégiai központként működik majd. Ez a központ megszervezi a kormányzati vállalások végrehajtását, összehangolja és ellenőrzi a többi minisztérium munkáját, ezáltal biztosítva a gyors és hatékony kormányzást.

Ruff Bálint miniszteri munkáját az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozatalával kezdené. Határozott álláspontja szerint a nemzetbiztonsági indokú titkosításokat a minimálisra kell csökkenteni. Úgy véli, a jövőbeli stabilitás alapfeltétele a múlt tisztázása, valamint az, hogy a felelősök a független igazságszolgáltatás elé kerüljenek.

Másik kiemelt feladatának egy minél szélesebb jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását tartja. Ennek az intézménynek a segítségével vizsgálnák ki a korábbi rendszer gazdasági visszaéléseit. Mint fogalmazott, legfőbb feladata elérni, hogy az igazságszolgáltatás felelősségre vonja azt a kört, amely legalább húszezer milliárd forinttól fosztotta meg Magyarországot.

Ez a három legfontosabb dátum

1990, 2010, 2026 - ezt a három dátumot emelte ki Ruff Bálint.

  • 1990-ben a Szovjetunió összeomlásával az ölünkbe hullott a vágyott szabadság, főként külső hatások okozták ezt, kisebb részben tudható be belső hatásoknak. Óriási lehetőséget kapott Magyarország arra, hogy nyugatos, demokratikus ország legyen - fogalmazott Ruff Bálint, aki szerint történészi feladat megállapítani azt, hogy ez mennyiben sikerült.
  • 2010-ben Orbán Viktor és a Fidesz kapott hasonló lehetőséget, kétharmados felhatalmazással válaszoltak a magyar választók a gyurcsányi időszakra. Óriási lehetőséget kapott a Fidesz-KDNP, de talán az elmúlt 36 évből a legrosszabb 16 évet sikerült kihozniuk belőle - mondta Ruff.
  • 2026-tal értelemszerűen a friss kormányváltásra utalt az újdonsült miniszter.

Kritizálta a pénzpazarlást az kormányzati intézményeknél

A pénzpazarlást talán nem tudja helyrehozni semmi - mondta Ruff Bálint, utalva a Karmelita tegnap esti bejárására. Ezután Rogán Antal minisztériumát tekintették meg, ahol példátlan luxust, pénzköltést, kivagyiságot láttak - folytatta Ruff Bálint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ruff úgy vélekedett: megdöbbentő, hogy "miközben az ország szétesett", nulla gazdasági növekedés volt három évig, a panorámás kilátással "néztek le a pórnépre" az előző vezetők, és tervezték meg a következő "gyűlöletkapmányokat", és hogy rúgjanak bele bárkibe, aki kritizálja a rendszert.

A belügyminisztériumi épületet is megtekintették - árulta el Ruff Bálint, majd az elköltött összegeket is felsorolta: elmondása szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 60 milliárd forint körüli, a belügyminisztériumi épület pedig 100 milliárd forintos összegbe került.

Ruff szerint a Belügyminisztériumba belépve azt tapasztalták, hogy az előző két épület semmi volt ahhoz képest, amit a BM-ben láttak. Erről majd videók is érkeznek - vetítette előre.

Egy négyzetméternyi szőnyeg jóval drágább lehetett annál a 380 ezer forintos fizetésnél, amelyet a szociális szféra dolgozói átlagosan kapnak, és amelyről ez a minisztérium döntött, az oktatás és az egészségügy mellett - hangsúlyozta Ruff.
#kormány #magyarország #korrupció #választások #gazdaság #parlament #politika #miniszter #miniszterelnökség #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:38
10:31
10:02
09:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 12. 09:16
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevet...
MEDIA1  |  2026. május 11. 22:12
Ismert arcok távoznak a MandiNER stábjából
A NER-nek vége, egymás után jelentik be távozásukat a MandiNER munkatársai, köztük olyan ismertebb e...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
5 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
3
1 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
4
6 napja
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
5
1 hete
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:38
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:02
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Agrárszektor  |  2026. május 12. 10:31
Most elmondhatja a véleményét a szakma - elindult a Metszet rovat az Agrárszektoron
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!