Tarr Zoltán élesen bírálta az előző kormány kulturális politikáját a parlament Művelődési Bizottsága előtti meghallgatásán
Ruff Bálint rendkívüli bejelentése: nem lesz kibúvó - biztos, hogy megnyitják az ügynökaktákat
Ma tartják Ruff Bálint, a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti bizottsági meghallgatását. A Tisza Párt választási győzelmét követően Magyar Péter által felkért szakember legfőbb célja a kormányzati munka összehangolása, a múltbeli bűnök feltárása, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, valamint az ellopott nemzeti vagyon visszaszerzése. Az eseményekről folyamatosan tudósítunk.
A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el. A jogász végzettségű, kommunikációs és kampánytanácsadóként ismert szakember jelentős közigazgatási tapasztalattal is rendelkezik. Korábban dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, 2007 és 2008 között pedig Fodor Gábor kabinetfőnöke volt. Később politikai tanácsadóként több ellenzéki politikus, köztük Botka László és Pikó András munkáját segítette. Az országos ismertséget a Partizán "Vétó" című politikai elemzőműsora hozta meg számára.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően Magyar Péter áprilisban jelentette be, hogy őt kéri fel a tárca vezetésére. A döntést Ruff széles látókörével, közigazgatási rutinjával és kérlelhetetlenségével indokolta. Kiemelte, hogy a jövőben ő felel majd a valódi rendszerváltás megvalósításáért. A leendő miniszter elképzelései szerint a Miniszterelnökség stratégiai központként működik majd. Ez a központ megszervezi a kormányzati vállalások végrehajtását, összehangolja és ellenőrzi a többi minisztérium munkáját, ezáltal biztosítva a gyors és hatékony kormányzást.
Ruff Bálint miniszteri munkáját az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozatalával kezdené. Határozott álláspontja szerint a nemzetbiztonsági indokú titkosításokat a minimálisra kell csökkenteni. Úgy véli, a jövőbeli stabilitás alapfeltétele a múlt tisztázása, valamint az, hogy a felelősök a független igazságszolgáltatás elé kerüljenek.
Másik kiemelt feladatának egy minél szélesebb jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását tartja. Ennek az intézménynek a segítségével vizsgálnák ki a korábbi rendszer gazdasági visszaéléseit. Mint fogalmazott, legfőbb feladata elérni, hogy az igazságszolgáltatás felelősségre vonja azt a kört, amely legalább húszezer milliárd forinttól fosztotta meg Magyarországot.
Ez a három legfontosabb dátum
1990, 2010, 2026 - ezt a három dátumot emelte ki Ruff Bálint.
- 1990-ben a Szovjetunió összeomlásával az ölünkbe hullott a vágyott szabadság, főként külső hatások okozták ezt, kisebb részben tudható be belső hatásoknak. Óriási lehetőséget kapott Magyarország arra, hogy nyugatos, demokratikus ország legyen - fogalmazott Ruff Bálint, aki szerint történészi feladat megállapítani azt, hogy ez mennyiben sikerült.
- 2010-ben Orbán Viktor és a Fidesz kapott hasonló lehetőséget, kétharmados felhatalmazással válaszoltak a magyar választók a gyurcsányi időszakra. Óriási lehetőséget kapott a Fidesz-KDNP, de talán az elmúlt 36 évből a legrosszabb 16 évet sikerült kihozniuk belőle - mondta Ruff.
- 2026-tal értelemszerűen a friss kormányváltásra utalt az újdonsült miniszter.
Kritizálta a pénzpazarlást az kormányzati intézményeknél
A pénzpazarlást talán nem tudja helyrehozni semmi - mondta Ruff Bálint, utalva a Karmelita tegnap esti bejárására. Ezután Rogán Antal minisztériumát tekintették meg, ahol példátlan luxust, pénzköltést, kivagyiságot láttak - folytatta Ruff Bálint.
Ruff úgy vélekedett: megdöbbentő, hogy "miközben az ország szétesett", nulla gazdasági növekedés volt három évig, a panorámás kilátással "néztek le a pórnépre" az előző vezetők, és tervezték meg a következő "gyűlöletkapmányokat", és hogy rúgjanak bele bárkibe, aki kritizálja a rendszert.
A belügyminisztériumi épületet is megtekintették - árulta el Ruff Bálint, majd az elköltött összegeket is felsorolta: elmondása szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 60 milliárd forint körüli, a belügyminisztériumi épület pedig 100 milliárd forintos összegbe került.
Ruff szerint a Belügyminisztériumba belépve azt tapasztalták, hogy az előző két épület semmi volt ahhoz képest, amit a BM-ben láttak. Erről majd videók is érkeznek - vetítette előre.
Egy négyzetméternyi szőnyeg jóval drágább lehetett annál a 380 ezer forintos fizetésnél, amelyet a szociális szféra dolgozói átlagosan kapnak, és amelyről ez a minisztérium döntött, az oktatás és az egészségügy mellett - hangsúlyozta Ruff.
