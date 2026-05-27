A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.
Hivatalos: elbukta a gigapert a Mol, kártérítés helyett vaskos pénzt kell befizetni
Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is.
A horvát államügyészség tájékoztatása szerint a választottbíróság május végi ítéletében teljes egészében alaptalannak minősítette a Mol követelését. A magyar vállalat elsődlegesen 36,1 millió euró kártérítést igényelt. Másodlagosan pedig az INA horvát olajipari cég javára kért 91,1 millió eurót. Keresetét arra alapozta, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződéseket. A döntés értelmében a Molnak egyetlen euró sem jár. Ehelyett neki kell kifizetnie a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait.
A most lezárult ügy egy korábbi, 2013-ban indított nemzetközi beruházásvédelmi eljárás (ICSID) folytatása volt. Abban a perben a bíróság 2022-ben részben a Mol javára döntött. Akkor az eredetileg követelt 1,1 milliárd dollárból 184 millió dollárt ítéltek meg a cégnek. Az akkori határozat kimondta azt is, hogy a gázüzletági szerződésekkel kapcsolatos további kártérítési igényeket a vállalat egy külön kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti. A Mol 2023-ban indította el ezt az újabb pert, amelyet most elvesztett.
A döntésre reagálva Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter a közösségi médiában gratulált az államügyészségnek a sikeres érdekérvényesítésért. Kiemelte, hogy az INA társtulajdonosainak most már a vállalat fejlesztésére, az új beruházásokra és a hazai termelés növelésére kell koncentrálniuk. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Horvátországnak egy erős vállalatra van szüksége. Olyan cégre, amely garantálja a térség energiabiztonságát, és megfelelő biztonsági feltételek mellett akár Szíriába is visszatérhet. Hozzátette: az ítélet egyben lehetőséget is teremt arra, hogy a tulajdonosok tárgyalóasztalhoz üljenek, és végre megegyezéssel rendezzék a fennmaradó vitás kérdéseket.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde - derült ki a magyar tőzsde tájékoztatásából.
Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat
A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben.
Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján.
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Lerántották a leplet az erősödő forintról: egy egész ország hitte rosszul, teljesen más áll a háttérben
Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia.
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Gyengüléssel kezdte a keddi napot a forint a nemzetközi devizapiacon
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése.
Rezeg a léc: kútba eshet Magyarország legújabb olajvezetékének megépítése? Ezt találták a közbeszerzéseknél
Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése
Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.
Már a diszkók és a falusi kocsmák is tömegesen tűnnek el: a Covid, az infláció és a népességfogyás együtt vitte padlóra a szektort.
Miközben világszerte járattörléseket okoz a kerozinhiány, a MOL szerint Magyarországon nincs ellátási probléma.
A piacok már most reagáltak arra, hogy Washington és Teherán közelebb kerülhet egy új egyezséghez.
Nagyobb forgalom mellett gyengült a magyar tőzsde a héten, miközben az OTP-re célárcsökkentés is érkezett.
Összesen 55 államtitkárt neveztek ki az új kormányban, Magyar Péter szerint a kabinetben sok lesz a női vezető.
Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök
Fizetéscsökkentés, EU-s pénzek, rejtett milliárdok és új támogatások is szóba kerültek az interjúban.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.