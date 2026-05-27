Hivatalos: elbukta a gigapert a Mol, kártérítés helyett vaskos pénzt kell befizetni

Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is.

A horvát államügyészség tájékoztatása szerint a választottbíróság május végi ítéletében teljes egészében alaptalannak minősítette a Mol követelését. A magyar vállalat elsődlegesen 36,1 millió euró kártérítést igényelt. Másodlagosan pedig az INA horvát olajipari cég javára kért 91,1 millió eurót. Keresetét arra alapozta, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződéseket. A döntés értelmében a Molnak egyetlen euró sem jár. Ehelyett neki kell kifizetnie a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait.

A most lezárult ügy egy korábbi, 2013-ban indított nemzetközi beruházásvédelmi eljárás (ICSID) folytatása volt. Abban a perben a bíróság 2022-ben részben a Mol javára döntött. Akkor az eredetileg követelt 1,1 milliárd dollárból 184 millió dollárt ítéltek meg a cégnek. Az akkori határozat kimondta azt is, hogy a gázüzletági szerződésekkel kapcsolatos további kártérítési igényeket a vállalat egy külön kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti. A Mol 2023-ban indította el ezt az újabb pert, amelyet most elvesztett.

A döntésre reagálva Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter a közösségi médiában gratulált az államügyészségnek a sikeres érdekérvényesítésért. Kiemelte, hogy az INA társtulajdonosainak most már a vállalat fejlesztésére, az új beruházásokra és a hazai termelés növelésére kell koncentrálniuk. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Horvátországnak egy erős vállalatra van szüksége. Olyan cégre, amely garantálja a térség energiabiztonságát, és megfelelő biztonsági feltételek mellett akár Szíriába is visszatérhet. Hozzátette: az ítélet egyben lehetőséget is teremt arra, hogy a tulajdonosok tárgyalóasztalhoz üljenek, és végre megegyezéssel rendezzék a fennmaradó vitás kérdéseket.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA