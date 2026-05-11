Összeállt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter csapata: Karikó Katalin is tanácsadó lesz
Hegedűs Zsolt, az alakuló Tisza-kormány egészségügyi miniszterjelöltje hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán bemutatta átlátható és betegközpontú programját. A szakember bejelentette, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik a tanácsadó testületéhez. Emellett egy független minőségbiztosítási hatóság és egy új, anonim betegelégedettségi rendszer létrehozását ígérte.
A meghallgatáson Hegedűs hangsúlyozta: az egészségügyet nem költségvetési tehernek, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek tekinti. Őszinte szembenézést sürgetett az elmúlt évtizedek válságával kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy az állami ellátásra és a mentális egészségügyre fordított hazai kiadások jócskán elmaradnak az uniós átlagtól. Rámutatott, hogy 2010 óta tízezer kórházi ágy szűnt meg, az infrastruktúra pedig jelentősen leromlott. Sok helyen az alapvető higiéniai feltételek is hiányoznak. A rendszer túlságosan a fekvőbeteg-ellátásra épül, ami hosszú várólistákhoz és a betegek rendszerben való bolyongásához vezet. A problémák megoldását az azonnali humánerőforrás-fejlesztésben látja.
A miniszterjelölt megoldási javaslatai között egy teljesen új, független betegjogi és minőségbiztosítási rendszer kiépítését vázolta fel. Ennek részeként a betegek anonim módon, szöveges formában értékelhetik az ellátást, a panaszokat pedig az intézményvezetésnek kötelező lesz szakmailag feldolgoznia. Kiemelte, hogy a statisztikai eredmények önmagukban nem elegendők: hiába sikeres papíron egy műtét, ha a betegnek tartós fájdalmai maradnak.
A fókuszba az elkerülhető halálozások és a kórházi fertőzések csökkentését, valamint a betegek életminőségének javítását helyezné. Felállítanak továbbá egy minisztériumtól független egészségügyi minőségbiztosítási hatóságot is, amelynek célja nem a büntetés, hanem az ellátás színvonalának emelése lesz. A szolgáltatókat a jövőben pozitív ösztönzőkkel és minőséghez kötött, értékalapú finanszírozással motiválnák.
A bizottsági ülést vezető Ruzsa Diána (Tisza) felvezetőjében emlékeztetett arra, hogy az egészségügy nemzeti ügy, nem pedig politikai csatározások színtere. Ezt a szemléletet képviseli az 56 éves Hegedűs Zsolt is, aki az ortopéd sebészet elismert szaktekintélye. Pályafutása során éveken át vezetett nagy-britanniai ortopédiai osztályokat. Ezt követően 2015-ben azzal a céllal tért haza, hogy a külföldön megszerzett tudást a hazai rendszerben kamatoztassa, és egy ideig a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumát is irányította. Miután a Fidesz-kormány rendre figyelmen kívül hagyta az általa és kollégái által kidolgozott szakmai javaslatokat, csatlakozott a Tisza Párthoz, amelynek listájáról bejutott a parlamentbe.
Magyar Péter miniszterelnök célja, hogy kormánya még a hét első felében munkába álljon. A miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásait követően az Országgyűlés kedd délutáni plenáris ülésén ismertetik az államfői kinevezéseket. Ezt követően a kormányfő bemutatja kabinetjének tagjait, akik ezt követően le is teszik miniszteri esküjüket.
