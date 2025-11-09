Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?

Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 45. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!

Az elmúlt két évtized alapjaiban forgatta fel azt, amit korábban a „biztos jövőről” gondoltunk. A globalizáció, a digitalizáció, a pandémiák és a mesterséges intelligencia térnyerése egyaránt átrajzolta a munkaerőpiac térképét. Miközben a felsőoktatás soha nem volt ilyen széles körben elérhető, a diplomák értéke mégis mintha lassan inflálódna.

Sőt, manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon. Egyre több felnőtt fedezi fel, hogy a rövid, néhány hónapos képzések is komoly karrierlehetőségeket nyithatnak meg, miközben rugalmasabban és gyorsabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac változásaihoz. Alábbi cikkünkből megtudhatod, mi az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon:

Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon

Bár az angol továbbra is megkerülhetetlen a nemzetközi kommunikációban, az utóbbi években egyre többen fordulnak az ázsiai nyelvek felé. A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél. Magyarországon is érezhető a változás: az oktatásban, a munkaerőpiacon és a diplomáciai kapcsolatokban egyaránt nő az igény a kínai nyelvet jól ismerő szakemberek iránt.

10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon

A munkaerőpiac forradalmi átalakuláson megy keresztül – a mesterséges intelligencia, az automatizáció és a megváltozó munkavállalói igények új korszakot nyitnak a HR-ben. November végén a Prohuman és a Pénzcentrum közösen rendezi meg a HR (R)EVOLUTION 2025 konferenciát, ahol vezető szakemberek vitatják meg az év legfontosabb munkaerőpiaci és meghatározó HR-trendjeit. Ennek apropóján beszélgettünk Dr. Tóth Ágnessel, a Prohuman vezérigazgatójával, akit kérdeztünk a munkaerőpiaci kihívásokról, a vezetői szerepek átalakulásáról, a munkavállalói igények változásáról, valamint a mesterséges intelligencia piacra gyakorolt hatásáról is.

Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van

2024-ben a világ országai 2,7 billió dollárt fordítottak katonai kiadásokra, ennek egy jelentős részét pedig nemcsak fegyverekre, hanem védelmi célú és stratégiai technológiák kutatására fordították. A geopolitikai feszültségek (mint például az ukrán-orosz háború vagy a közel-keleti konfliktusok) következtében az elmúlt évtizedben 75 százalékkal fordítottak többet a világ országai fejlesztésekre, a jelenlegi tendenciák alapján pedig ez csak tovább fog növekedni az elkövetkezendő években: például Európa részesedése a globális védelmi költésből 16 százalékról 22 százalékra nőhet 2030-ra, Magyarország pedig már most nagyon közel jár a NATO fegyverkezési célkitűzések teljesítéséhez. És hogy milyen technológiák lesznek majd kulcsfontosságúak? A költések jelentős része – többek között – drónrendszerek fejlesztésére, tengeralattjáró-programok bővítésére, valamint a mesterséges intelligencia és kvantumtechnológia katonai alkalmazására megy el.

Orbán menni Amerika!

A hét talán egyik legfontosabb gazdaságpolitikai történése, legalábbis Magyarország szempontjából Orbán Viktor amerikai utazása volt, ahol a magyar delegáció találkozott Donald Trump amerikai elnökkel is. A csúcson számos megállapodás született, köztük megállapodtak arról, hogy mentességet kapunk az Oroszországra kivetett gáz-szankciók alól, illetve pénzügyi védőhálóról is megállapodtak a csúcson. Cikkeinket a témában az alábbi boxban találod - a teljes írás elolvasásához kattints a linkekre!

CashTag: Ezekkel a trükkökkel fosztják ki a magyar bankszámlákat

A csalók ma már nem hackerek a klasszikus értelemben: inkább manipulátorok. Banki ügyintézőnek adják ki magukat telefonon, hamis befektetési ajánlatokat küldenek, vagy piactéri (marketplace-es) linkekkel csalják ki a pénzt. Sok esetben az áldozat maga hajtja végre a tranzakciót – abban a hiszemben, hogy a bankját vagy hatóságot segíti.

A CashTag új adásában szakértőkkel elemezzük, hogyan néznek ki a leggyakoribb csalástípusok, mit tesznek ellenük a bankok, a rendőrség és a szabályozó hatóságok, és milyen digitális szokásokkal lehet hatékonyan megelőzni a bajt. Szó lesz arról is, meddig tart az ügyfelek felelőssége, és melyek azok a lépések, amelyeket azonnal meg kell tenni, ha már megtörtént a baj.

Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista

Madeira télen is csábító úti cél, de nem a strandolás miatt. Bár az „örök tavasz szigete” decemberben is zöld és napsütéses, a tenger már túl hűvös a fürdéshez, és a nappali hőmérséklet is inkább kirándulásra, mint napozásra alkalmas. Aki valódi nyári meleget keres, annak Európán túl kell néznie – Madeira viszont tökéletes választás, ha a télből egy élhető, természetközeli világba menekülnénk.

Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel

Évente számtalan magyar fejében fordul meg, hogy szerencsét próbálhatna Németországban, ám sokakat visszatart, hogy nem beszél németül. Pedig számtalan nyelvtudást nem igénylő munkát találhatunk, főként raktári munkásokat, sofőröket, szerelőket és ápolókat keresnek folyamatosan. Akadnak időszakos és teljes munkaidős, időszakosan akár ingázó vagy akár hosszútávon letelepedést kínáló munkák is, és mindegyik közös jellemzője a kiemelkedő fizetés. Ezekből készítettünk most egy gyűjtést, így íme néhány németországi munka nyelvtudás nélkül.

Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni. Jelenleg a Dacia Sandero és a Kia Picanto vezeti a legolcsóbb új autók 10-es listáját, ezek mellett még a Fiat Pandina alapváltozata áll meg 6 millió forint alatt.

Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat

Magyarországon a lakásárak és bérleti díjak elszálltak, a fiatalok egyre távolabb kerülnek a saját otthon lehetőségétől, miközben az állami programok és helyi kezdeményezések csak részben enyhítik a helyzetet. A magyar probléma azonban nem egyedi: egész Európában növekszik a megfizethető lakhatás hiánya, a városokban az ingatlan befektetési eszközzé válása fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget, és új „bérlői generációk” születnek.

Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá

Mivel Ausztria közel van hozzánk, rengeteg magyar gondolkodik el rajta évente, hogy rövid vagy hosszú távon szerencsét próbálhatna egy jól fizető osztrák munkával. Sokakat visszatart azonban, hogy nem beszél németül, pedig számtalan nyelvismeretet nem igénylő munkát találhatunk, főként szerelőket, gépkezelőket, sofőröket, raktári munkásokat és szállodai dolgozókat keresnek folyamatosan. Akadnak részmunkaidős és teljes munkaidős, időszakosan akár ingázó vagy akár hosszútávon letelepedést kínáló munkák is, és mindegyik közös jellemzője a kiemelkedő fizetés. Ezekből készítettünk most egy gyűjtést a jelenlegi felhozatalból, így íme néhány ausztriai munka nyelvtudás nélkül.

Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta

A mesterséges intelligencia, a biotechnológia, a geopolitika és a haditechnológia metszéspontjában egy viszonylag új tudományág jelent meg az elmúlt években a palettán: a jövőkutatás. A legtöbb jövőkutató szerint most történelmi időket élünk, a világnak pedig, mivel egyre gyorsabban változik, szüksége van olyan figurákra, akik segítenek eligazodni ebben a sokszor szövevényesnek tűnő dzsungelben. A technológiai fejlődés persze kétélű kard: bár sokszor egy utópikus társadalom előképével kecsegtet, sok esetben a folyamatok pont az ellentétes irányba mutatnak. A Pénzcentrum a legfontosabb történéseket áttekintve Kánai András jövőkutatóval együtt vizsgálta meg, hogyan alakítják át a világot a legújabb technológiák, mit tanulhatunk a jelen háborúiból, és mi vár ránk az orvostudománytól az urbanisztikán át egészen a munkaerőpiacig. Egy biztos: bizonyos szempontból a jövő az a tér, amelyben már most mindannyian benne élünk.

Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el

A fogorvosi kezelések ára az elmúlt években drámaian megugrott Magyarországon, egyes beavatkozások akár 100 százalékkal is drágulhattak. Míg korábban egy egyszerű tömés vagy fogkőeltávolítás még belefért sokak költségvetésébe, ma már egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a magánellátást. Az állami ellátás ugyan adott, a hosszú várólisták, a nehezen elérhető szakrendelések és a minőségi különbségek miatt sokan inkább a magánszektort választják. A Pénzcentrum dr. Kónya Éva fogszabályozó szakorvost kérdezte arról, mi áll a fogászati kezelések drágulása mögött, miért költséges fenntartani egy rendelőt, és hogyan befolyásolják az árak a páciensek döntéseit. A szakember részletesen beszélt az állami rendszer problémáiról és arról is, miért nem érdemes halogatni a kezeléseket.

Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért

Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt. Madárinfluenza, infláció, meg az, hogy ha rosszul megy a dolgunk, infláció, energiaválság van, akkor az olyan prémium termékekről mondunk le, mint a libahús és a libamáj. Igaz, ha jön Szent Márton-nap, meg a karácsony és más ünnepek, akkor az emberek mégis a zsebükbe nyúlnak. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog.” Az ünnepi asztalra leggyakrabban libasült, libacomb, libamáj kerül, és azt is megmutatjuk, mennyibe kerül 2025 novemberében ez a remek kulturális és gasztronómiai szórakozás.

Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté

Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek. Hét év norvégiai élet tapasztalatait, az ottani és a magyar mindennapok és kutatói lét különbségeit osztják meg a Pénzcentrummal.

Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó

Bár Magyarországon a diplomások foglalkoztatottsága közel 90 százalékos, a jövedelmi különbségek továbbra is jelentősek. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint az informatikai és mérnöki végzettségek kínálják ma a legjobb elhelyezkedési esélyeket, míg a társadalomtudományi és művészeti diplomák megtérülése alacsonyabb.

A kutatás rávilágít arra is, hogy a magyar társadalom által leginkább megbecsült szakmák – például a tanári és orvosi pálya – anyagi elismerése messze elmarad a várakozásoktól. A technológiai fejlődés és az automatizáció pedig új kihívásokat hoz a hazai diplomás munkaerőpiacon. További részletek a CHART by Pénzcentrum adásában:

Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben

Magyarországon hárommillióra becsülik a kutyák számát, a magyar tenyésztők, gazdák viszont nagyon eltérően bánnak jószágaikkal: akadnak, akik minimálisan törődnek velük, és arra is van példa, hogy ebeiket olyan indokolatlan luxusban tartják, amelyet azok valójában nem is igényelnek. Két tanulság pedig nagyon fontos: egyrészt, a „kutyaszaporítás” egyáltalán nem jelenti a felelős kutyatenyésztést. Másrészt, adott esetben az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek: táplálék és kiegészítői, oltások, váratlan betegségek, állatkórház, kutyapanzió, játékok, ivartalanítás, kutyakozmetika, fekhely, mikrochip, szállítóbox, póráz, szájkosár és egyéb kiadások.

Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki

A régi mondás szerint a pénzről nem illik beszélni, de talán ideje végre feltenni a kérdést: miért is nem? Hiszen, ha valamire mindannyian kíváncsiak vagyunk, az az, hogy vajon más mennyit keres, és mi magunk vajon annyit kapunk-e munkánkért, amennyit az ér? Az Európai Unió friss irányelve éppen ebbe, a régóta zárt ajtókkal védett világba hoz friss levegőt – vagy ha úgy tetszik, erős huzatot.

Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?

2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban - derül ki a KSH adataiból. A legtöbben Európából és Ázsiából érkeztek, különösen sokan Vietnámból, Ukrajnából és Kínából. Eközben több mint 41 ezer magyar hagyta el az országot 2024-ben, főként Ausztria és Németország felé, jellemzően a fiatal, munkaképes korosztályból.

Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták

Európában jelentős különbségek mutatkoznak az alkoholárakban, ami egyre élénkebb határon átnyúló vásárlási trendet eredményez. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint Magyarország az árak tekintetében a középmezőnyben helyezkedik el, fogyasztásban viszont az élvonalban.

A hazai felnőtt lakosság évente átlagosan 12,3 liter tiszta alkoholt fogyaszt, meghaladva az uniós átlagot. Ez a helyzet nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és egészségügyi kihívásokat is felvet a döntéshozók számára.

Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?

Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb fejlemények azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog. Az ország ma a közép-európai térség egyik legsikeresebb gazdasága, köszönhetően a korai reformoknak, az uniós források hatékony felhasználásának és a következetes energiapolitikának - mutatott rá Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója és Babos András, a Portfolio elemzője is. A szakértők szerint miközben Lengyelország a termelékenység növelésével és a külföldi befektetések ösztönzésével képes volt fenntartani a növekedést, Magyarország lemaradt ezen a téren, részben az oktatási rendszer gyengesége és a túlzott állami beavatkozás miatt.

Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek

A budapesti vendéglátásban egyre nagyobb szerepet kapnak a kis léptékű, magas minőségű, személyes koncepciók, különösen azok, amelyek képesek alkalmazkodni a turizmus ingadozásaihoz, az inflációs nyomáshoz és a hazai vendégek árérzékenységéhez. A fenntartható beszerzés, a helyi termelők támogatása és a tudatos árképzés ma már nemcsak szemlélet, hanem üzleti stratégia is.

Napi szinten kell reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra, a szezonális forgalomváltozásokra és a nemzetközi vendégelvárásokra – mindezt úgy, hogy közben érdemes megőrizni a szakmai hitelességet és a vendégélmény minőségét. Erről mesélt a Pénzcentrumnak adott interjúban Pallaghy Anna, a Michelin Bib Gourmand díjjal elismert N28 Wine & Kitchen egyik tulajdonosa és jelenlegi étteremvezetője.

Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?

Az öngyilkosság továbbra is súlyos közegészségügyi kihívás Európában, különösen a fiatalok körében. Bár az uniós átlag 10,6 eset százezer főre, Magyarország még mindig az élmezőnyben szerepel. A legújabb adatok szerint a 15–29 éves korosztály mentális egészsége romló tendenciát mutat, amit gazdasági és társadalmi tényezők is erősítenek. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít, milyen mintázatok húzódnak meg a riasztó számok mögött, és miért különösen fontos a prevenció hazánkban.

2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani

2024-ben a magyar háztartások 49 százaléka, azaz csaknem fele nem jött ki a megélhetéséből a hónap végén, ami nagyjából 2 millió háztartást jelent, derül ki az Európai Unió legfrissebb adataiból. Ezzel az EU-s átlag fölött vagyunk, ám a fizetésekből legkevésbé kijövő emberek tekintetében is jócskán elhúznak mellettünk olyan országok, mint Horvátország, Csehország és Lengyelország. Szintén beszédes adat, hogy míg az EU háztartásaiban élők fejenként átlagosan 338 000 forintot költenek, addig Magyarországon ez az érték 148 000 körüli.

Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani

Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének. Célja, hogy megőrizze a hagyományos magyar ízek karakterét, miközben korszerű technológiákkal és friss szemlélettel formálja a konyhát. Az étlap összeállításánál a szezon kínálata, a vendégek visszajelzései és a saját inspiráció egyaránt fontos szerepet kapnak, de vannak fogások, amelyek megkerülhetetlenek: hiába drágul meg a dió, a Gundel-palacsinta nem tűnhet el az étlapról, ahogy a libamáj sem. Az infláció, a munkaerőhiány és a turizmus változásai komoly kihívást jelentenek, de Vérten szerint a siker kulcsa továbbra is az emberi oldal: olyan csapatot kell építeni, amelyben a szakmai tudás mellett a hozzáállás is a helyén van. Interjú Vérten Róberttel, a Gundel új executive séfjével.

Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi

Bár az orosz energiahordozókról való átállásból nagy valószínűséggel mi sem maradhatunk ki az elkövetkezendő években, jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban a 2025 első negyedéves adatok alapján. Ezzel a legdrágább árat jegyző Svédországnál több mint 7000 forinttal kapunk olcsóbban 100 kilowattóra gázt, ráadásul a jövedelmeket és az árszintet figyelembe véve szintén a svédeknek terheli meg a leginkább a pénztárcájukat a fűtésszámla befizetése.

Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni

2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket, a fenntartható élményeket és a kulturális újjászületés helyszíneit. Európa tele van meglepetésekkel,olyan városokkal és régiókkal, amelyek eddig a háttérben voltak, de most minden adott, hogy berobbanjanak a nemzetközi utazási térképre. A gasztronómia, dizájn, természet és történelem találkozása olyan úti célokat emel reflektorfénybe, mint Oulu, Islay vagy Upper Carniola. És ami még jobb: sokszor elérhetőbbek, mint gondolnánk.

Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó

Az elmúlt öt évben világszerte drasztikusan változtak a sörárak: Buenos Airesben 89%-kal emelkedtek, míg Dubajban és Tokióban jelentősen csökkentek az árak. A változások mögött a hiperinfláció, a turizmus, a valutaárfolyamok és a helyi szabályozások állnak.