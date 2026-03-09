A Pénzcentrum 2026. március 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális zuhanással indít a forint hétfőn: láthatáron a 400-as euróárfolyam
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 395,99 forinton jegyezték a péntek este hat órai 391,29 forint után. A dollár jegyzése 343,33 forintra ment fel 337,03 forintról, a svájci franké pedig 440,07 forintra 433,50 forintról. A forint ezzel 1,2 százalékkal gyengült az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt az előző heti, 10. heti hétfői kezdésnél: 5,1 százalékkal az euróval, 7,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 4,8 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal gyengült.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
