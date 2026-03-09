Brutális zuhanással indít a forint hétfőn: láthatáron a 400-as euróárfolyam

A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.

Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 395,99 forinton jegyezték a péntek este hat órai 391,29 forint után. A dollár jegyzése 343,33 forintra ment fel 337,03 forintról, a svájci franké pedig 440,07 forintra 433,50 forintról. A forint ezzel 1,2 százalékkal gyengült az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt az előző heti, 10. heti hétfői kezdésnél: 5,1 százalékkal az euróval, 7,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 4,8 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal gyengült.