2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Currency, Coin, European Currency, Financial Item, Hungarian
Gazdaság

Brutális zuhanással indít a forint hétfőn: láthatáron a 400-as euróárfolyam

MTI
2026. március 9. 07:47

A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.

Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 395,99 forinton jegyezték a péntek este hat órai 391,29 forint után. A dollár jegyzése 343,33 forintra ment fel 337,03 forintról, a svájci franké pedig 440,07 forintra 433,50 forintról. A forint ezzel 1,2 százalékkal gyengült az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt az előző heti, 10. heti hétfői kezdésnél: 5,1 százalékkal az euróval, 7,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 4,8 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal gyengült.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #deviza #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:07
07:47
07:45
06:37
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 6. 16:50
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 9. 06:00
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jele...
iO Charts  |  2026. március 8. 17:51
Top 3 ausztrál részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Ha ausztrál részvény, akkor ausztrál tőzsde. Az Australian Securities Exchange (ASX...
MEDIA1  |  2026. március 6. 19:21
Elkésett az Index fellebbezése a Tisza Párt perében a Törvényszék szerint
A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint 6 nappal elkésett az Index jogorvoslata a Tisza Párt által...
Holdblog  |  2026. március 6. 09:03
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen pl...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 8.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
2026. március 8.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
2026. március 8.
Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
2
7 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
3
2 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
4
3 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
5 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 06:37
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 05:27
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
Agrárszektor  |  2026. március 9. 07:07
Érdekes dolog történt a hétvégén itthon: ilyen sincs minden nap