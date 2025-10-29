Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
A kutyatartás Magyarországon továbbra is kiemelkedően népszerű: a háztartások harmadában él legalább egy négylábú társ. Ez nemcsak a magyarok állatszeretetét tükrözi, hanem jelentős gazdasági tényező is. Egy kutya élete során akár 1,5–2 millió forintos kiadást is jelenthet a gazdáknak, ami meghaladja az uniós átlagot. A CHART by Pénzcentrum legújabb elemzése bemutatja, hogyan alakítják a kulturális és anyagi különbségek a kutyatartási szokásokat Európában.
A kutyatartás népszerűsége Európa-szerte dinamikusan növekszik, ám a számok mögött jelentős regionális különbségek rajzolódnak ki. Miközben Nyugat-Európában egyre inkább a tudatos állattartás, a felelősségvállalás és a szolgáltatásokra épülő „pet economy” jellemző, addig Kelet- és Közép-Európában a kutya sokszor nemcsak házikedvenc, hanem családtag és házőrző is egyben. A CHART by Pénzcentrum legújabb adásában ennek a sokszínűségnek jártak utána, bemutatva, mely országokban élnek a legtöbb kutyát tartó családok, és hogyan alakul a kutyatartás társadalmi, kulturális és gazdasági vetülete.
A friss adatok szerint Románia, Lengyelország és Csehország vezetik a listát, ahol a háztartások közel fele tart legalább egy kutyát. Magyarország szintén az élmezőnyhöz tartozik: a hazai háztartások 34%-ában található kutya, ami jóval meghaladja az uniós átlagot. A keleti régiókban a kutyatartás gyakran családi tradícióhoz kötődik, különösen vidéken, ahol a kutyák nemcsak kedvencek, hanem a mindennapi élet aktív szereplői. Bizonyos országokban azonban a felelőtlen gazdákat komoly, akár több száz eurós bírság is sújthatja, ha nem gondoskodnak megfelelően állataikról.
Több mint hárommillió kutya él Magyarországon, ami arányait tekintve az egyik legmagasabb érték Európában. Ez a szám nemcsak az állatszeretetet tükrözi, hanem gazdasági tényezőként is értelmezhető. Egy közepes testű kutya tartása élete során akár 1,5–2 millió forintot is felemészthet, az etetés, az állatorvosi költségek és a kiegészítők összességeként. A CHART by Pénzcentrum számításai szerint évente átlagosan 150–200 ezer forintot költenek a gazdik csak az élelmezésre, míg egy váratlan beavatkozás vagy betegség további tízezres kiadásokkal járhat.
Nyugat-Európában a kutyatartás költségei még magasabbak: Németországban és Franciaországban évente akár 2000–2500 eurót is elérhet a teljes kiadás. A trendek azt mutatják, hogy a kutyatartás egyre inkább a tudatosság és a felelősségvállalás kérdése, amelyben nemcsak az érzelmi, hanem a pénzügyi szempontok is meghatározóak. A kedvencek iránti elkötelezettség így egyre inkább az életminőség és az anyagi tervezés szempontjából is kulcstényezővé válik.
Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...
Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is
Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.
Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
