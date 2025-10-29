2025. október 29. szerda Nárcisz
A kutyatartás kultúrája változik: egyre több országban a kutyák családtagként élnek, nem pedig házőrzőként.
Otthon

Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél

Jeki Gabriella
2025. október 29. 19:00

A kutyatartás Magyarországon továbbra is kiemelkedően népszerű: a háztartások harmadában él legalább egy négylábú társ. Ez nemcsak a magyarok állatszeretetét tükrözi, hanem jelentős gazdasági tényező is. Egy kutya élete során akár 1,5–2 millió forintos kiadást is jelenthet a gazdáknak, ami meghaladja az uniós átlagot. A CHART by Pénzcentrum legújabb elemzése bemutatja, hogyan alakítják a kulturális és anyagi különbségek a kutyatartási szokásokat Európában.

A kutyatartás népszerűsége Európa-szerte dinamikusan növekszik, ám a számok mögött jelentős regionális különbségek rajzolódnak ki. Miközben Nyugat-Európában egyre inkább a tudatos állattartás, a felelősségvállalás és a szolgáltatásokra épülő „pet economy” jellemző, addig Kelet- és Közép-Európában a kutya sokszor nemcsak házikedvenc, hanem családtag és házőrző is egyben. A CHART by Pénzcentrum legújabb adásában ennek a sokszínűségnek jártak utána, bemutatva, mely országokban élnek a legtöbb kutyát tartó családok, és hogyan alakul a kutyatartás társadalmi, kulturális és gazdasági vetülete.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A friss adatok szerint Románia, Lengyelország és Csehország vezetik a listát, ahol a háztartások közel fele tart legalább egy kutyát. Magyarország szintén az élmezőnyhöz tartozik: a hazai háztartások 34%-ában található kutya, ami jóval meghaladja az uniós átlagot. A keleti régiókban a kutyatartás gyakran családi tradícióhoz kötődik, különösen vidéken, ahol a kutyák nemcsak kedvencek, hanem a mindennapi élet aktív szereplői. Bizonyos országokban azonban a felelőtlen gazdákat komoly, akár több száz eurós bírság is sújthatja, ha nem gondoskodnak megfelelően állataikról.

Több mint hárommillió kutya él Magyarországon, ami arányait tekintve az egyik legmagasabb érték Európában. Ez a szám nemcsak az állatszeretetet tükrözi, hanem gazdasági tényezőként is értelmezhető. Egy közepes testű kutya tartása élete során akár 1,5–2 millió forintot is felemészthet, az etetés, az állatorvosi költségek és a kiegészítők összességeként. A CHART by Pénzcentrum számításai szerint évente átlagosan 150–200 ezer forintot költenek a gazdik csak az élelmezésre, míg egy váratlan beavatkozás vagy betegség további tízezres kiadásokkal járhat.

Nyugat-Európában a kutyatartás költségei még magasabbak: Németországban és Franciaországban évente akár 2000–2500 eurót is elérhet a teljes kiadás. A trendek azt mutatják, hogy a kutyatartás egyre inkább a tudatosság és a felelősségvállalás kérdése, amelyben nemcsak az érzelmi, hanem a pénzügyi szempontok is meghatározóak. A kedvencek iránti elkötelezettség így egyre inkább az életminőség és az anyagi tervezés szempontjából is kulcstényezővé válik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
