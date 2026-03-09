75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)

Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte. 2026. március 9. és 11. között elérhető az új kedvezményfüzet, amely összesen 75 kupont tartalmaz. Ezeket pedig 2026. március 12. és 22. között válthatod be a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. A kedvezmények 15 és 50 százalék között mozognak, és a kuponok a MySPAR applikációban digitálisan is elérhetőek.
Tervezd meg előre a bevásárlást
A promóció célja, hogy egyszerűbb legyen előre megtervezni a nagybevásárlást. A kuponok között találsz mindennapi alapélelmiszereket, háztartási és tisztítószereket, alkalmi italokat és gyermekes családoknak szóló ajánlatokat is. Több termék a közelgő húsvéti készülődéshez is jól jöhet, például torma, majonéz, üdítők vagy a sütés-főzéshez szükséges alapanyagok.
Játékok és különleges ajánlatok az INTERSPAR áruházakban
Az INTERSPAR hipermarketekben beváltható különleges kuponok is várnak: a LEGO készletek - például a Technic, Creator, Botanicals, Ninjago vagy Star Wars kollekció darabjai - 30% kedvezménnyel vihetők haza. Emellett az Oral-B termékekre is 30 százalékos akció érvényes, így a család minden tagja találhat értékes ajánlatot.
Készülj a húsvéti lakomákra!
A kuponfüzetben sok olyan terméket találsz, amelyek megkönnyítik a húsvéti készülődést a konyhában. A Gyermelyi tészták 30% kedvezménnyel kerülhetnek a kosaradba, a Koch’s tormák - a normál, a majonézes, az almás vagy a wasabis változat - akár 40%-kal olcsóbban. A Bonduelle konzervek és a Knorr főzési alapok 25%, a Findus gyorsfagyasztott wok termékek pedig 30%-kal alacsonyabb áron támogatják a gyors hétköznapi főzést. A 35%-kal olcsóbb Háziasszony dzsemekkel pedig könnyen feltöltheted a kamrát akár a reggelikhez vagy a süteménysütéshez.
Kávék és italok az akciós ajánlatban
Ebben a kategóriában is sok kedvezmény vár: a Martini pezsgők 45%-kal olcsóbban kerülhetnek a kosaradba, a Thummerer borokra 25% kedvezmény jár, a Jacobs és Lavazza kávékat pedig 30%-os kuponnal veheted meg. A PRIME Hydration italok féláron várnak - ha kedveled a trendi üdítőket, most érdemes betárazni belőlük.
Otthon, tisztábban és kényelmesebben
A kuponokkal a háztartási és tisztítószerek árán is sokat spórolhatsz. A Coccolino öblítők 25% kedvezménnyel várnak, a Bref termékeket és Surf mosógélt akár 40%-kal olcsóbban teheted a kosaradba. A divatos Scrub Daddy és Scrub Mommy tisztítóeszközök 25% kedvezménnyel érhetők el. A családos vásárlók számára is számos kedvezmény érkezik: a Pampers pelenkákra és babaápolási termékekre akár 20 százalékos, a Baba márkatermékre pedig 25 százalékos kuponokat tudsz beváltani.
Kérd a kuponfüzetet, és spórolj!
A kuponfüzet 2026. március 9. és 11. között érhető el, a kedvezményeket pedig 2026. március 12. és 22. között használhatod fel a készlet erejéig elérhető termékekre. A kuponok a MySPAR applikációban is elérhetők természetesen a megadott időtartam alatt. Tervezd meg előre a bevásárlást, és használd ki a tavaszi akció nyújtotta megtakarítási lehetőségeket!
A SPAR aktuális ajánlatait a https://www.spar.hu/ajanlatok oldalon találod.
