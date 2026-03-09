Sztrájkolnak a vidéki buszsofőrök: itt a pontos sztrájkmenetrend

Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint a sofőrök 10 százalékos béremelést követelnek, ám a felek egyelőre nem tudtak érdemben tárgyalni a kérdésről.

Ahogy a HelloVidék pár napja megírta, a sztrájk a Tüke Busz Zrt. járatait érinti, amelyek biztosítják a helyi közösségi közlekedést Pécsen. A közlekedési társaság közlése szerint ugyanakkor a munkabeszüntetés idején is igyekeznek fenntartani az úgynevezett elégséges szolgáltatást. A társaság közleményében kiemelte: prioritásként kezelik a város ipari parkjaiban dolgozók munkába jutását. Ennek érdekében több olyan járatot is elindítanak, amelyek a műszakváltások idején szállítják a dolgozókat - írta a Pecsma.hu.

A tervek szerint ezek a járatok közlekednek - de itt a teljes sztrájkmenetrend:

a 20-as, 21-es és 121-es járatok, amelyek a Hőerőmű és a Finn utcai ipari park között járnak, valamint a déli ipari parkot kiszolgáló 51-es és 52-es buszok.

A nyugati városrész ipari létesítményeihez vezető 25–29-es járatok szintén a műszakrendhez igazodva indulhatnak.

Költségvetési vita áll a háttérben

A hírek szerint azért indult a sztrájk, mert a szakszervezet szerint a buszvezetők nem kapták meg a kért, 10 százalékos béremelést. A helyzetet bonyolítja, hogy a város költségvetését egyelőre nem fogadták el, így a béremelésről sem tudtak megállapodni. A városvezetés korábban arról beszélt: a kormányzati elvonások miatt Pécs önkormányzata nem tud több forrást biztosítani a közlekedési vállalat számára, mint az előző évben.

A sztrájk első napjáról Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke a szervezet Facebook-oldalán azt írta: a munkabeszüntetés nem volt teljes körű. Tájékoztatása szerint a Főpályaudvar és Uránváros buszállomásokhoz tartozó sofőrök nagy arányban részt vettek a sztrájkban, míg a Kertváros buszállomáson dolgozók között megosztott volt a helyzet, és sokan felvették a munkát.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a sztrájk idején érvényes menetrendről, mivel a járatok közlekedése a következő napokban is változhat.

