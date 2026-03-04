Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
Az Európai Parlament egyelőre félretette az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szóló egyeztetéseket, és további válaszokat vár Washingtonból – számolt be róla a Portfolio. A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
A hírek szerint az amerikai legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek minősítette a viszonossági vámok rendszerét, ami kérdésessé tette, hogyan lehetne végrehajtani a tavaly nyáron az EU és az Egyesült Államok között kialakított kereskedelmi alkut. A döntés komoly érveket adott azoknak az európai politikai szereplőknek, akik korábban is bírálták a megállapodást.
Jörgen Warborn, az Európai Néppárt svéd európai parlamenti képviselője közölte, hogy az úgynevezett „amerikai dossziékat” elhalasztották, vagyis a megállapodáshoz kapcsolódó jogszabályi javaslatok tárgyalása lekerült a napirendről. A politikus szerint több frakció, köztük a Zöldek, a szociáldemokraták, a liberális Renew és a baloldali képviselők álltak a döntés mögött.
A tervezett szabályozás az uniós importvámok jelentős részének eltörlését célozta volna az amerikai termékek esetében, ami a tavaly kötött EU–USA politikai megállapodás egyik kulcseleme volt. A folyamat azonban már korábban is akadozott, részben azért, mert Washington késlekedett a 15 százalékos vámplafon alkalmazásával.
A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár katonai eszközökkel is megszerezné a Dániához tartozó, de az EU-val is kapcsolatban álló Grönlandot. A kijelentés után ismét felerősödtek az európai aggályok az amerikai kereskedelmi politikával kapcsolatban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A cikk szerint jelenleg az sem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok a jelenleg alkalmazott 10 százalékos vámokat a korábban emlegetett 15 százalékos szintig emeli-e. Egy ilyen lépés az európai gazdaságot, köztük Magyarországot is érzékenyen érinthetné.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.