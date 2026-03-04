2026. március 4. szerda Kázmér
5 °C Budapest
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Gazdaság

Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

Pénzcentrum
2026. március 4. 21:50

Az Európai Parlament egyelőre félretette az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szóló egyeztetéseket, és további válaszokat vár Washingtonból – számolt be róla a Portfolio. A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.

A hírek szerint az amerikai legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek minősítette a viszonossági vámok rendszerét, ami kérdésessé tette, hogyan lehetne végrehajtani a tavaly nyáron az EU és az Egyesült Államok között kialakított kereskedelmi alkut. A döntés komoly érveket adott azoknak az európai politikai szereplőknek, akik korábban is bírálták a megállapodást.

Jörgen Warborn, az Európai Néppárt svéd európai parlamenti képviselője közölte, hogy az úgynevezett „amerikai dossziékat” elhalasztották, vagyis a megállapodáshoz kapcsolódó jogszabályi javaslatok tárgyalása lekerült a napirendről. A politikus szerint több frakció, köztük a Zöldek, a szociáldemokraták, a liberális Renew és a baloldali képviselők álltak a döntés mögött.

A tervezett szabályozás az uniós importvámok jelentős részének eltörlését célozta volna az amerikai termékek esetében, ami a tavaly kötött EU–USA politikai megállapodás egyik kulcseleme volt. A folyamat azonban már korábban is akadozott, részben azért, mert Washington késlekedett a 15 százalékos vámplafon alkalmazásával.

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár katonai eszközökkel is megszerezné a Dániához tartozó, de az EU-val is kapcsolatban álló Grönlandot. A kijelentés után ismét felerősödtek az európai aggályok az amerikai kereskedelmi politikával kapcsolatban.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A cikk szerint jelenleg az sem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok a jelenleg alkalmazott 10 százalékos vámokat a korábban emlegetett 15 százalékos szintig emeli-e. Egy ilyen lépés az európai gazdaságot, köztük Magyarországot is érzékenyen érinthetné.
Címlapkép: Getty Images
#európa #magyarország #európai unió #gazdaság #usa #donald trump #külkereskedelem #gazdasági hatás #külpolitika #vámok

