2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
129,9 millió forintért hirdetik Zámbó Jimmy egykori csepeli otthonát az Ingatlan.com-on.
Otthon

Teljes titokban kelt el Zámbó Jimmy legendás háza: fogalmuk sincs a helyieknek, ki költözik be

Pénzcentrum
2026. március 9. 09:39

Két év hirdetés után gazdára talált Zámbó Jimmy egykori csepeli otthona. A rajongók számára évtizedekig zarándokhelyként szolgáló ingatlan eladásával egy korszak zárult le. A környéken élők abban bíznak, hogy a tulajdonosváltással végre visszatér a nyugalom az utcába - írja a Blikk.

A legendás énekes kétszintes, 200 négyzetméteres háza mintegy két éve jelent meg az ingatlanpiacon, eredetileg 130 millió forintos irányáron. Bár a hirdetés sokak figyelmét felkeltette, komoly vevő sokáig nem jelentkezett, ezért a család idővel csökkentette az árat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jimmy legkisebb fia, Adrián tavaly nyáron még arról beszélt, hogy a nagy érdeklődés ellenére sem sikerült eladniuk az épületet. Az év végére azonban a hirdetés lekerült az internetről. A szomszédok azóta megerősítették a sikeres értékesítés tényét, bár az új tulajdonosok kiléte egyelőre ismeretlen.

Kapcsolódó cikkeink:

A csepeli ház a zenész halála óta jóval több volt egy egyszerű lakóépületnél. Az énekes rajongói rendszeresen felkeresték, hogy a helyszínen emlékezzenek meg egykori bálványukról. Az utcában élők most abban reménykednek, hogy az új lakók beköltözésével a zarándokhely-jelleg végleg megszűnik. Bíznak abban is, hogy a folyamatos jövés-menés alábbhagy, és a környék visszanyeri eredeti, békés hangulatát.

Címlapkép: Ingatlan.com
#otthon #ingatlan #Budapest #celeb #ingatlanpiac #ház #énekes #zenész

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:41
09:39
09:35
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 8.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
2026. március 8.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
2026. március 8.
Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
4 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
4 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
4
1 hónapja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
2 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 07:47
Brutális zuhanással indít a forint hétfőn: láthatáron a 400-as euróárfolyam
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 06:37
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
Agrárszektor  |  2026. március 9. 08:59
Felháborodott a baromfiipar: titokban nyomnák át a vitatott megállapodást?