Teljes titokban kelt el Zámbó Jimmy legendás háza: fogalmuk sincs a helyieknek, ki költözik be

Két év hirdetés után gazdára talált Zámbó Jimmy egykori csepeli otthona. A rajongók számára évtizedekig zarándokhelyként szolgáló ingatlan eladásával egy korszak zárult le. A környéken élők abban bíznak, hogy a tulajdonosváltással végre visszatér a nyugalom az utcába - írja a Blikk.

A legendás énekes kétszintes, 200 négyzetméteres háza mintegy két éve jelent meg az ingatlanpiacon, eredetileg 130 millió forintos irányáron. Bár a hirdetés sokak figyelmét felkeltette, komoly vevő sokáig nem jelentkezett, ezért a család idővel csökkentette az árat.

Jimmy legkisebb fia, Adrián tavaly nyáron még arról beszélt, hogy a nagy érdeklődés ellenére sem sikerült eladniuk az épületet. Az év végére azonban a hirdetés lekerült az internetről. A szomszédok azóta megerősítették a sikeres értékesítés tényét, bár az új tulajdonosok kiléte egyelőre ismeretlen.

A csepeli ház a zenész halála óta jóval több volt egy egyszerű lakóépületnél. Az énekes rajongói rendszeresen felkeresték, hogy a helyszínen emlékezzenek meg egykori bálványukról. Az utcában élők most abban reménykednek, hogy az új lakók beköltözésével a zarándokhely-jelleg végleg megszűnik. Bíznak abban is, hogy a folyamatos jövés-menés alábbhagy, és a környék visszanyeri eredeti, békés hangulatát.

Címlapkép: Ingatlan.com