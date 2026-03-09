2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után ú
Gazdaság

Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése

Pénzcentrum
2026. március 9. 09:22

Akár kétszer annyiba kerülhet a budapesti reptér vasúti megközelítése, mint a brüsszeli repülőtéré. A koncessziós modellben működő rendszerben az utasok külön perondíjat fizetnének a fel- és leszállásért, írja a G7.

Hétfő délelőtt 11 órakor jár le a határidő, ameddig jelentkezni lehet a Kőbánya-Kispest és Monor közé tervezett, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret a Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonalba bekötő vasút építésére és 35 éves üzemeltetésére. A pályázatot a Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Koncessziós Iroda írta ki. A határidőt már egyszer meghosszabbították, miután két előzetes vitarendezési kérelem is érkezett. Az egyik a mindössze 30 napos ajánlattételi határidő kitolását kérte, amit végül egy hónappal meghosszabbítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A másik kérelem a kiírásban szereplő referenciakövetelményeket kifogásolta. A pályázaton ugyanis csak olyan cégek indulhatnak, amelyek legalább 30 vágánykilométer hosszú vasúti pályára vonatkozó, legalább hatéves PPP- vagy koncessziós üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek. Ez jelentősen szűkíti a lehetséges jelentkezők körét.

Az Európai Unióban csak néhány tucat ilyen projekt létezik, elsősorban francia, holland, belga és spanyol nagysebességű vasutakhoz kapcsolódva. Több projektben érdekelt a francia Vinci építőipari vállalat is, amely a magyar állam partnere a ferihegyi repülőtér tulajdonlásában.

Kapcsolódó cikkeink:

A közbeszerzés teljes értékét nem hozták nyilvánosságra, de a Telex információi szerint a koncesszió évente közel 50 milliárd forintos bevételt hozhat az üzemeltetőnek. Az utasok által fizetett, körülbelül négyezer forintra becsült perondíj a 35 éves időszak alatt mintegy 1750 milliárd forint bevételt jelenthet jelenlegi értéken. A koncessziós társaság emellett pályahasználati díjat is szedhetne az általa épített vasúti pályán közlekedő vonatok után a MÁV-tól, vagy bármely más jövőbeli szolgáltatótól.

A költségek összehasonlítása nehéz, mivel Magyarországon jelenleg nincs vasúti koncesszió. A vasúti infrastruktúra fenntartása az állam feladata. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. a teljes, mintegy hétezer kilométeres vasúthálózatot évente körülbelül 400 milliárd forintból működteti és tartja karban. A tervezett reptéri vasút azonban új infrastruktúrát igényel. A mintegy 27 kilométeres szakaszon többek között az M0-s és az M4-es autópálya felett átvezető hidakat is építeni kellene.

A jelenlegi elképzelések szerint a reptéren 5–10 percenként állnának meg a vonatok. Nemcsak Budapest felől, hanem Szolnok és Szeged irányából érkező járatok is megállnának itt, így a repülőteret az országos vasúthálózatba is bekapcsolnák. Az utasoknak azonban külön díjat kellene fizetniük, ha a reptéren szeretnének fel- vagy leszállni. A négyezer forintos perondíj nemzetközi összevetésben magasnak számít.

Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
EZ IS ÉRDEKELHET
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.

A brüsszeli Zaventem repülőtéren például egy hasonló rendszer működik. Ott a Diabolo nevű társaság 5,4 eurós, vagyis körülbelül 2100 forintos perondíjat számít fel az utasoknak. Ez azt jelenti, hogy a budapesti rendszer majdnem kétszer annyiba kerülhetne, mint a jóval magasabb árszínvonalú Belgiumban.

Hasonlóan drága rendszer működik a franciaországi Lyonban is. Ott a Vinci egy 23 kilométeres expressz vasútvonalat üzemeltet 30 éves szerződés keretében. Az utazás ára 17,1 euró, vagyis mintegy 6700 forint, amely már a teljes szolgáltatás díját tartalmazza.

A projekt tervezői napi 33 ezer utassal számolnak, ami több szakértő szerint optimista becslés. Jelenleg a Budapesti Közlekedési Központ 100E jelzésű reptéri buszjáratát naponta körülbelül 6–7 ezer utas használja. A BKK évente mintegy 5,5 milliárd forint bevételt ér el a járattal. A jegy ára 2500 forint, bérlettel rendelkezőknek pedig 1000 forint irányonként.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fővárosi vagy Pest vármegyei bérlettel rendelkező utasok számára ezért továbbra is a busz lehet az olcsóbb megoldás. Egyetlen reptéri fel- vagy leszállás költsége ugyanis közel annyi lehetne, mint egy havi vármegyebérlet, amely jelenleg 9450 forintba kerül.

Alternatív megoldásként az is felmerült, hogy a projektet uniós forrásból finanszírozzák. Ebben az esetben nem lenne szükség a magas perondíjra.

Mivel a koncessziós pályázatról várhatóan július közepén születik döntés, elképzelhető, hogy a végső döntést már a következő kormány hozza meg.

A reptéri vasút kiépítése a dolgozók számára is fontos lehet. A repülőtéren mintegy 15 ezer ember dolgozik, és egy gyors, olcsó vasúti kapcsolat sokakat ösztönözhetne arra, hogy autó helyett közösségi közlekedést használjanak. A PPP- és koncessziós szerződések azonban ritkán tartalmaznak jelentős kedvezményeket a munkavállalók számára, ami csökkentheti a környezeti előnyöket.

Magyarországon az utóbbi években több hosszú távú koncessziós szerződés is született. Ilyen például az autópályák 35 éves üzemeltetési koncessziója, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer működtetése. Ezek egy részével kapcsolatban az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, mert álláspontja szerint a koncessziós konstrukciók nem felelnek meg teljes mértékben az uniós szabályoknak.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#közlekedés #bkk #Budapest #vasút #busz #közbeszerzés #európai bizottság #gazdaság #liszt ferenc repülőtér #jegyár #budapesti tömegközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:53
09:44
09:41
09:34
09:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 10. 16:50
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 11. 08:56
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti...
iO Charts  |  2026. március 10. 19:31
Staking yield vs. osztalék: Melyik a jobb passzív jövedelem?
Amikor a pénzügyi függetlenség eléréséről és a vagyonépítésről van szó, a passzív jövedelem a befekt...
MEDIA1  |  2026. március 10. 11:27
Sváby András új RTL-es reality-je egy hét késéssel indul - íme A legjobb ajánlat előzetese
Néhány napja kiderült, hogy nem indul el a plakátokon feltüntetett időpontban a TV2 Kincsvadászok cí...
Holdblog  |  2026. március 10. 09:56
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
7 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
3 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
5 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
4 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 06:03
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak