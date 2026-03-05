A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét

Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket. A puszta értékesítést egyre inkább a közösségi élmény, a szakértői támogatás és a személyes figyelem váltja fel – miközben a háttérben a digitális infrastruktúra válik meghatározóvá. Az inflációs környezet és a fogyasztói óvatosság közepette ma azok az üzletek maradnak versenyképesek, amelyek képesek az offline térben kapcsolatot építeni, a fizetésnél pedig zökkenőmentes, modern megoldásokat kínálni. Ezt az átalakulást tükrözi a Visa Boltok Boltja verseny 2025-ös év eredményeit kihirdető díjátadója is, ahol a legkiemelkedőbb vásárlói élményt nyújtó hazai kiskereskedőket ismerték el.

A 2022-ben indult verseny mára stabil szakmai programmá vált. Havi rendszerességgel választják ki a legjobb boltélményt nyújtó üzleteket, az éves döntőben pedig a havi győztesek közül a szakmai zsűri a dobogósokat. A kiválasztás titkos vásárlások alapján, egységes szempontrendszer szerint történik. A pontozás nemcsak a bolt külső megjelenését és koncepcióját vizsgálja, hanem a tájékozódás egyszerűségét, a kiszolgálás minőségét, a marketingkommunikációt, a digitális eszközök jelenlétét és – külön értékelési pontként – a fizetési megoldások modernitását is.

A rendszer egyik érdekessége, hogy nagyon különböző profilú üzleteket vet össze azonos logika mentén: egy könyvesbolt-pékséget, egy csomagolásmentes boltot, egy prémium kerékpárüzletet vagy akár egy horgászáruházat. Ez is azt mutatja, hogy a verseny nem termékkategóriákat, hanem működési minőséget mér.

A dobogósok: eltérő szektorok, azonos működési logika

A 2025-ös fődíjat a székesfehérvári Már Vártalak nyerte el, amely könyvesboltként indult, majd pékséggel és kávézóval bővült, és ma már kifejezetten közösségi térként működik. A programkínálat – workshopok, könyvbemutatók, kulturális események, gyerektáborok – jelzi, hogy az üzlet nem pusztán értékesítési pont, hanem találkozóhely. A tulajdonos, Csabai Dóra a díjátadón hangsúlyozta, csak olyan irányba fejlesztenek, amely illeszkedik saját értékrendjükhöz, az önazonosság és a következetesség a koncepció része. A következő időszakban udvarfejlesztés, szabadtéri programok és új közösségi funkciók szerepelnek a terveik között.

fotó: Visa Magyarország

A második helyezett a soproni Dekagramm lett, amely csomagolásmentes boltként a tudatos fogyasztásra és a rövid ellátási láncokra épít. Az üzlet edukációs szerepet is vállal, iskolai csoportok, egyetemisták rendszeresen érkeznek hozzájuk környezetvédelmi témákban tanulni. A tulajdonosok elmondása alapján az induláskor még kézi, füzetes elszámolással működtek, ma már viszont digitalizált rendszerben és átláthatóbb pénzügyi háttérrel dolgoznak. A következő lépés számukra a költözés és a kapacitásbővítés.

A harmadik helyen a budapesti Merida Concept Store végzett. A prémium kerékpárüzlet nemcsak értékesít, hanem szervizszolgáltatást, szakmai eseményeket és tesztelési lehetőségeket is kínál. A bolt koncepciója arra épül, hogy a munkatársak maguk is aktív felhasználók, így a tanácsadás hiteles és gyakorlati tapasztalaton alapul. A díjátadón elmondták, hogy a cél nem egy „standard” bolt működtetése, hanem olyan referenciaüzlet létrehozása, amely élményt ad és közösséget épít.

Különdíjat kapott a budapesti Bonthé prémium teabolt, ahol több mint kétszázféle tea közül lehet választani. Az üzletben a személyes tanácsadás és a termékismeret a vásárlási élmény része, a működés másik pillére azonban az online csatorna: a webshop elindítása jelentősen bővítette az elérhető vevőkört, különösen a vidéki vásárlók számára.

A Visa Boltok Boltja 2025 verseny 12 döntőbe jutott versenyzője:

Merida Concept Store

Claudio Dessi

Majidi Tapéta Center

Gyémánt Sziget

TLK Horgászáruház

The Suit & Wedding Outlet

EZ-Tools

Már Vártalak

Dekagramm

Floraland

Bonthé

Szőnyegszalon

Óvatos költés mellett nőnek a digitális elvárások

A díjazottak működési modellje egy átalakuló piaci közegbe illeszkedik. A 2025-ös kiskereskedelmet továbbra is az infláció utóhatásai és a fogyasztói óvatosság formálják, a vásárlók árérzékenyebbek, tudatosabban terveznek, és nagyobb figyelmet fordítanak az ár-érték arányra, mint korábban. Eközben a digitalizációval kapcsolatos elvárások nem csökkentek, hanem tovább erősödtek. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024-ben a hazai fizetési tranzakciók mintegy 42%-a már elektronikus úton zajlott, és az elektronikus fizetések száma évről évre dinamikusan bővül.

A bankkártyás tranzakciók volumene dinamikusan emelkedett, miközben a POS-terminálok száma is folyamatosan nő.

Ez a kettősség – óvatos költés, de magasabb kényelmi elvárás – különösen érzékeny egyensúlyt megteremtését igényli a kiskereskedők részéről. Az élmény mellett a zökkenőmentes fizetés és a digitális jelenlét ma már a versenyképesség része.

Mit jelent ma a „jó boltélmény”?

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője szerint 2022-ben, a pandémia utáni időszakban a vásárlók elsősorban a biztonságra és a kényelemre figyeltek. Az elmúlt három évben azonban eltolódott a hangsúly, és ma már a fizikai boltoknál komplex élményt keresnek. A termékkínálat és az ár mellett felértékelődött a személyes figyelem, a hiteles kiszolgálás és a közösségi plusz, ami miatt „jó ott lenni”.

A díjazott üzletek történeteiben visszatérő elem, hogy a bolt nem pusztán tranzakciós tér, hanem kapcsolatépítési pont. A közösségi események, a szakmai tanácsadás, az edukáció és a lokális jelenlét olyan hozzáadott értéket jelentenek, amely az online térben nehezebben reprodukálható.

A fizetés „láthatatlan” lett – de az elvárás nem

A versenyben külön értékelési szempont a fizetési megoldások modernitása. „A kártyás fizetés lehetősége ma már alapelvárás, ugyanakkor egyre kevésbé jelent nagy beruházást” – emelte ki a Visa Magyarországért felelős vezetője a Pénzcentrum-nak. A Tap to Phone például lehetővé teszi, hogy egy okostelefon terminálként működjön, így akár a legkisebb kereskedők is költséghatékonyan tudnak elektronikus fizetést elfogadni.

A Visa adatai szerint a Tap to Phone használata Magyarországon 214%-kal nőtt az elmúlt évben.

A mikrovállalkozásoknál a digitalizáció gyakran költségoldali döntésként jelenik meg, a megtérülés azonban jellemzően a bevételi és hatékonysági oldalon realizálódik. Az elektronikus fizetés szélesebb vásárlói réteget ér el – különösen a fiatalabb, digitálisan aktív fogyasztókat –, csökkenti a készpénzkezelésből fakadó adminisztrációt és biztonsági kockázatot, miközben átláthatóbbá teszi a működést.

A Visa 2025 őszén indította el Digitális Fizetés Programját, amely keretében a programba regisztrált kereskedők hat hónapon át díjmentes online kártyaelfogadást vehetnek igénybe. A program célja, hogy az online értékesítés és az elektronikus fizetés kipróbálása kisebb kockázattal indulhasson el, különösen azok számára, akik most lépnek be az e-kereskedelem világába.

Online és offline: nem egymás ellen, hanem együtt

„A díjazott üzletek működésében jól látható, hogy az online és offline csatorna nem egymás alternatívája, hanem egymást kiegészítő eszköz. A fizikai tér az élményé és a közösségé, a digitális háttér pedig a hatékonyságé és a skálázhatóságé” – mondta el Sármay Bence.

A Visa stratégiájában ez a kettősség egyre hangsúlyosabb: az elfogadási infrastruktúra fejlesztése mellett olyan technológiai irányok is megjelennek, mint a Visa Intelligent Commerce, ahol a mesterséges intelligencia a vásárlási folyamat támogatásában és a csalásmegelőzésben is meghatározó lehet.

A következő években a digitális fizetések még inkább a vásárlási élmény „láthatatlan” részévé válhatnak.

A mobilalapú megoldások terjedése, az online és fizikai kereskedelem további összekapcsolódása, valamint az adatalapú, személyre szabott szolgáltatások formálják majd várhatóan a piacot.

Az értékalapú működés a közös nevező

A díjátadón visszatérő gondolat volt, hogy a kiskereskedelemben nem magától értetődő az értékalapú működés. A dobogós üzletek azonban mind tudatosan építik saját identitásukat, legyen szó fenntarthatóságról, közösségi térről, szakértelemről vagy személyes figyelemről.

A vásárlók érzékenyebbek lettek a hitelességre és a következetességre

– ezek a szempontok ma erősebbek, mint három évvel ezelőtt. A Visa Boltok Boltja 2025-ös eredményei azt mutatják, hogy a fizikai bolt jövője nem a puszta túlélésről, hanem a tudatos pozicionálásról szól. A sikeres üzletek nem csupán reagálnak a változásokra, hanem aktívan formálják saját közösségüket és működésüket. Elöl az élmény és a kapcsolat, hátul a digitális infrastruktúra – a kettő együtt adja a versenyelőnyt a hazai kiskereskedelemben.