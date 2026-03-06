2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Group of men, special forces armed team, standing by police vehicles, ready for action.
Gazdaság

Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?

Pénzcentrum
2026. március 6. 13:35

Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. A járművek euró- és dollártízmilliókat, valamint aranyat szállítottak. Biztonsági szakértők szerint azonban egy teljesen rutinszerű, legális banki szállításról van szó. Az incidens hátterében valós bűnügy helyett sokkal inkább diplomáciai nyomásgyakorlás, illetve az orosz olajtranzit körüli magyar–ukrán politikai konfliktus állhat.

A hatóságok a Terrorelhárítási Központ közreműködésével hét ukrán állampolgárt állítottak elő. Köztük volt az ukrán titkosszolgálat egy korábbi tábornoka és a légierő egy egykori őrnagya is. A két páncélozott autó 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított. Bár a NAV pénzmosás miatt indított eljárást, és az érintetteket katonai múltjukra hivatkozva kiutasították az országból, a piacot ismerő szakemberek szerint az ilyen szállítmányokban nincs semmi rendkívüli.

Biztonsági és szállítmányozási szakértők hangsúlyozzák, hogy az ehhez hasonló értékszállítások mindennaposak - írja  HVG. Ráadásul szigorú nemzetközi szabályozás mellett zajlanak Európában. A szóban forgó pénz az ausztriai Raiffeisen Bankból tartott az ukrán Oscsadbankba, a szállítmányt pedig előzetesen regisztrálták és engedélyeztették.

Ezt támasztja alá az is, hogy a NAV adatai szerint csak az idén már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon Ukrajna felé. A záhonyi határátkelőnél heti rendszerességgel lépnek át hasonló konvojok, gyakran magyar rendőri felvezetéssel és a hatóságok tudtával. A szakemberek úgy vélik, hogy ha volt is esetleg formai hiba az okmányokban, az csupán ürügyként szolgált a megállításra. Két hivatalos bank közötti tranzakciónál ugyanis aligha feltételezhető illegális háttér.

Az eset tovább élezte a diplomáciai feszültséget Kijev és Budapest között. Míg a magyar külügyminiszter magyarázatot követelt az ügyben, az ukrán külügyminisztérium arra figyelmeztette állampolgárait, hogy biztonsági okokból kerüljék el Magyarországot.

Elemzők rámutatnak, hogy az incidens egyfajta zsarolási eszközként szolgálhat az aktuális politikai helyzetben. A magyar kormány ezzel próbálhat nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállítások leállítása miatt. Válaszul a miniszterelnök az uniós hitelek blokkolását vagy a további ukrán árutovábbítások akadályozását is kilátásba helyezte.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tranzit megnehezítése visszaüthet. Ha a magyar hatóságok a közúti és vasúti áruszállítást is elkezdik adminisztratív eszközökkel akadályozni, azzal Ukrajna helyett elsősorban a magyar logisztikai cégeknek és az állami vasútnak okoznak jelentős bevételkiesést. Magyarország logisztikai szempontból nem megkerülhetetlen. Kijev szükség esetén könnyedén talál alternatív útvonalakat a szomszédos országokon, például Szlovákián vagy Lengyelországon keresztül.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #arany #magyarország #gazdaság #ukrajna #nemzeti adó és vámhivatal #barátság kőolajvezeték #külpolitika

