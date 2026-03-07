A Pénzcentrum 2026. március 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a Moody's letaglózó ítélete a kormány és a magyar főváros egyre romló viszonyáról
A Moody's nemzetközi hitelminősítő intézet egy fokozattal tovább rontotta Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt. A péntek éjjel bejelentett döntés értelmében a város osztályzata még mélyebbre került a befektetésre nem ajánlott kategóriában. A hitelminősítő emellett negatív kilátást rendelt a besoroláshoz, ami további leminősítés lehetőségére utal.
A főváros hosszú távú adósságkötelezettségeinek besorolása "Ba1"-ről "Ba2"-re romlott. Ez a szint már két fokozattal elmarad a befektetésre ajánlott kategóriától. Rövid időn belül ez már a második rontás, hiszen a Moody's legutóbb december végén minősítette le Budapestet. Akkor megvonta a várostól a befektetésre ajánlott státuszt, a mostani lépés pedig a decemberben elindított felülvizsgálat eredménye.
A hitelminősítő indoklása szerint a lépést a város gyengülő költségvetés-tervezési képessége és a fokozódó pénzügyi nyomás tette indokolttá. A likviditási helyzetet tovább súlyosbította, hogy a kormány januárban forrásokat vont el Budapesttől, miután a város nem fizette be a szolidaritási hozzájárulás esedékes részletét. Ezenfelül szigorodtak a főváros folyószámlahitel-keretének feltételei is, ami tovább növelte a finanszírozási kockázatokat. Ezt csak részben enyhítette, hogy a város a márciusi adóbevételek beérkezéséig egy 10 milliárd forintos átmeneti hitelkeret-emelést kapott a hiány áthidalására.
A Moody's értékelése alapján a 2019 óta drasztikusan megemelt szolidaritási hozzájárulás jelenti a legnagyobb strukturális terhet a város számára. Ha az Alkotmánybíróság a jelenleg is zajló eljárásban a kormánynak ad igazat, Budapestnek a korábban visszatartott összegeket is be kell fizetnie. Ez a döntés még kritikusabb helyzetbe hozná a fővárosi költségvetést.
A borúlátó összkép mellett a hitelminősítő egyetlen pozitívumot emelt ki, miszerint a főváros adósságterhe folyamatosan és jelentősen csökken. Míg 2021-ben a város adósságállománya a működési bevételek 71 százalékát tette ki, idén ez az arány már csak 35 százalék. A Moody's várakozásai szerint ez a mutató 2027-re 30 százalékra mérséklődhet.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.