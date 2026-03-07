2026. március 7. szombat Tamás
Budapest
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Itt a Moody's letaglózó ítélete a kormány és a magyar főváros egyre romló viszonyáról

Pénzcentrum
2026. március 7. 08:29

A Moody's nemzetközi hitelminősítő intézet egy fokozattal tovább rontotta Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt. A péntek éjjel bejelentett döntés értelmében a város osztályzata még mélyebbre került a befektetésre nem ajánlott kategóriában. A hitelminősítő emellett negatív kilátást rendelt a besoroláshoz, ami további leminősítés lehetőségére utal.

A főváros hosszú távú adósságkötelezettségeinek besorolása "Ba1"-ről "Ba2"-re romlott. Ez a szint már két fokozattal elmarad a befektetésre ajánlott kategóriától. Rövid időn belül ez már a második rontás, hiszen a Moody's legutóbb december végén minősítette le Budapestet. Akkor megvonta a várostól a befektetésre ajánlott státuszt, a mostani lépés pedig a decemberben elindított felülvizsgálat eredménye.

A hitelminősítő indoklása szerint a lépést a város gyengülő költségvetés-tervezési képessége és a fokozódó pénzügyi nyomás tette indokolttá. A likviditási helyzetet tovább súlyosbította, hogy a kormány januárban forrásokat vont el Budapesttől, miután a város nem fizette be a szolidaritási hozzájárulás esedékes részletét. Ezenfelül szigorodtak a főváros folyószámlahitel-keretének feltételei is, ami tovább növelte a finanszírozási kockázatokat. Ezt csak részben enyhítette, hogy a város a márciusi adóbevételek beérkezéséig egy 10 milliárd forintos átmeneti hitelkeret-emelést kapott a hiány áthidalására.

A Moody's értékelése alapján a 2019 óta drasztikusan megemelt szolidaritási hozzájárulás jelenti a legnagyobb strukturális terhet a város számára. Ha az Alkotmánybíróság a jelenleg is zajló eljárásban a kormánynak ad igazat, Budapestnek a korábban visszatartott összegeket is be kell fizetnie. Ez a döntés még kritikusabb helyzetbe hozná a fővárosi költségvetést.

A borúlátó összkép mellett a hitelminősítő egyetlen pozitívumot emelt ki, miszerint a főváros adósságterhe folyamatosan és jelentősen csökken. Míg 2021-ben a város adósságállománya a működési bevételek 71 százalékát tette ki, idén ez az arány már csak 35 százalék. A Moody's várakozásai szerint ez a mutató 2027-re 30 százalékra mérséklődhet.
Címlapkép: Getty Images
