Kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint a bérátláthatóságot célzó uniós irányelv.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Bár Magyarországon a diplomások foglalkoztatottsága közel 90 százalékos, a jövedelmi különbségek továbbra is jelentősek. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint az informatikai és mérnöki végzettségek kínálják ma a legjobb elhelyezkedési esélyeket, míg a társadalomtudományi és művészeti diplomák megtérülése alacsonyabb. A kutatás rávilágít arra is, hogy a magyar társadalom által leginkább megbecsült szakmák – például a tanári és orvosi pálya – anyagi elismerése messze elmarad a várakozásoktól. A technológiai fejlődés és az automatizáció pedig új kihívásokat hoz a hazai diplomás munkaerőpiacon.
Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, mennyit ér ma valójában egy diploma a munkaerőpiacon. Bár a felsőfokú végzettség hagyományosan a szakmai siker és a stabil megélhetés záloga volt, napjainkban ez az összefüggés egyre kevésbé egyértelmű. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adatai szerint jelentős különbségek mutatkoznak a különböző végzettségek értéke és a foglalkoztatottság között, ami arra utal, hogy a tudás piaci megtérülése sok tényezőtől függ – az iparágtól kezdve a technológiai trendeken át egészen a nemzetközi mobilitásig.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) statisztikái alapján a diplomások globálisan továbbra is magas arányban dolgoznak, de nem mindegy, milyen területen szerezték meg a végzettségüket. A CHART by Pénzcentrum kutatása szerint az informatikai, mérnöki és gazdasági diplomák számítanak a legpiacképesebbnek, ezek esetében az elhelyezkedési arány eléri a 90 százalékot. A művészeti, társadalomtudományi és kommunikációs szakokon végzettek ugyanakkor nehezebben találnak a képzettségüknek megfelelő munkát, és gyakran kényszerülnek pályamódosításra.
Magyarországon a diplomások foglalkoztatottsága szintén kedvező, körülbelül 90 százalék körül alakul, ugyanakkor a jövedelmi különbségek jelentősek. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít arra is, hogy a társadalom által leginkább megbecsült szakmák – például a tanári, orvosi vagy mérnöki pályák – anyagi elismerése gyakran elmarad a társadalmi megbecsülés szintjétől. A tanári hivatás különösen ellentmondásos: társadalmi hasznossága vitathatatlan, mégis az egyik legalacsonyabb átlagfizetést kínáló diplomás terület.
A technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia térnyerése, új korszakot nyit a diplomás munkaerőpiacon. Az automatizáció veszélyt jelenthet az adminisztratív és ügyviteli feladatkörökre, miközben új típusú munkaköröket is létrehoz. A jövő szakmai sikerét ezért egyre inkább a rugalmasság, az élethosszig tartó tanulás és a digitális kompetenciák határozzák meg – nem pusztán a megszerzett diploma típusa.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon.
Németországban egész évben keresnek megbízható munkaerőt, és bőven találhatunk olyan állásokat is, amikhez még nyelvtudásra sincs szükség.
Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2024-ben is tovább nőtt a jövedelmi olló Magyarországon: a leggazdagabbak fejenként több mint négyszer annyit keresnek, mint a legszegényebb háztartások.
A jövő munkavállalójának a sikerhez elengedhetetlen a folyamatos tanulásra való képesség, a kreatív és rugalmas gondolkodásmód, valamint az erős személyes kompetenciák.
Több más nagyvállalatnál is jelentős létszámváltozás történt.
A Információs Hivatal több pozícióra is toboroz munkaerőt a hírszerzőtől kiberbiztonsági szakemberig.
Munkanap október 31? Mindenszentek és halottak napja munkaszüneti nap? Itt a pontos munkaidőnaptár november 1-je környékén
Halottak napja munkaszüneti nap vagy mindenszentek munkaszüneti nap? Tudd meg, október 31 munkaszüneti nap-e vagy november 1 ünnepnapnak számít-e Magyarországon!
Dolgozók ezreit helyettesíthetik géppel: a robotok miatt jelentett be a gigaleépítést a világ egyik legnagyobb cége?
14 ezer munkatársat már most robotok fognak helyettesíteni, de még többet küldenek majd el.
Komoly órabérrel toboroznak magyarokat szezonmunkára: végzettség sem feltétlen kell, tömegeket keresnek
A Prodiák Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint ma már nem csak a vakáció alatt van kiemelkedő kereslet a fiatal munkavállalók iránt.
Mi folyik a debreceni CATL-gyárban? Elbocsátási hullám után most gigászi toborzóakciót hirdetett a vállalat
A kínai CATL újabb nagyszabású toborzási kampányt indított Debrecenben és a környező településeken, amelynek célja több száz új munkavállaló felvétele a következő hónapokban.
Magyarország kifejezetten jól teljesít a kiterjesztett munkaerőpiacon, a foglalkoztatottság kihasználatlansága nálunk mindössze 6,3 százalék.
Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?
Továbbra sem igazán közelednek az álláspontok a munkaadók és a munkavállalók között.
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó...
Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag „ingyen” dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.
Így kaphatna rengeteg magyar dolgozó 29 ezer forintot havonta adómentesen: nagy a zűrzavar a munkahelyeken - miért nem lépik meg?
Az év végi bér- és adótervezési időszakban a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a költségek optimalizálására.
A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma