Intelligens kreatív művezető mérnök ember ellenőrzés rakodási konténerek doboz rakomány teherhajó import export. Logisztikai, szállítás, import és export koncepció másolási térrel.
HRCENTRUM

Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó

Jeki Gabriella
2025. november 3. 19:01

Bár Magyarországon a diplomások foglalkoztatottsága közel 90 százalékos, a jövedelmi különbségek továbbra is jelentősek. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint az informatikai és mérnöki végzettségek kínálják ma a legjobb elhelyezkedési esélyeket, míg a társadalomtudományi és művészeti diplomák megtérülése alacsonyabb. A kutatás rávilágít arra is, hogy a magyar társadalom által leginkább megbecsült szakmák – például a tanári és orvosi pálya – anyagi elismerése messze elmarad a várakozásoktól. A technológiai fejlődés és az automatizáció pedig új kihívásokat hoz a hazai diplomás munkaerőpiacon.

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, mennyit ér ma valójában egy diploma a munkaerőpiacon. Bár a felsőfokú végzettség hagyományosan a szakmai siker és a stabil megélhetés záloga volt, napjainkban ez az összefüggés egyre kevésbé egyértelmű. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adatai szerint jelentős különbségek mutatkoznak a különböző végzettségek értéke és a foglalkoztatottság között, ami arra utal, hogy a tudás piaci megtérülése sok tényezőtől függ – az iparágtól kezdve a technológiai trendeken át egészen a nemzetközi mobilitásig.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) statisztikái alapján a diplomások globálisan továbbra is magas arányban dolgoznak, de nem mindegy, milyen területen szerezték meg a végzettségüket. A CHART by Pénzcentrum kutatása szerint az informatikai, mérnöki és gazdasági diplomák számítanak a legpiacképesebbnek, ezek esetében az elhelyezkedési arány eléri a 90 százalékot. A művészeti, társadalomtudományi és kommunikációs szakokon végzettek ugyanakkor nehezebben találnak a képzettségüknek megfelelő munkát, és gyakran kényszerülnek pályamódosításra.

Magyarországon a diplomások foglalkoztatottsága szintén kedvező, körülbelül 90 százalék körül alakul, ugyanakkor a jövedelmi különbségek jelentősek. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít arra is, hogy a társadalom által leginkább megbecsült szakmák – például a tanári, orvosi vagy mérnöki pályák – anyagi elismerése gyakran elmarad a társadalmi megbecsülés szintjétől. A tanári hivatás különösen ellentmondásos: társadalmi hasznossága vitathatatlan, mégis az egyik legalacsonyabb átlagfizetést kínáló diplomás terület.

A technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia térnyerése, új korszakot nyit a diplomás munkaerőpiacon. Az automatizáció veszélyt jelenthet az adminisztratív és ügyviteli feladatkörökre, miközben új típusú munkaköröket is létrehoz. A jövő szakmai sikerét ezért egyre inkább a rugalmasság, az élethosszig tartó tanulás és a digitális kompetenciák határozzák meg – nem pusztán a megszerzett diploma típusa.

Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
