2025. november 6. csütörtök
8 °C Budapest
Görögország
Utazás

Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni

Pénzcentrum
2025. november 6. 16:04

2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket, a fenntartható élményeket és a kulturális újjászületés helyszíneit. Európa tele van meglepetésekkel,olyan városokkal és régiókkal, amelyek eddig a háttérben voltak, de most minden adott, hogy berobbanjanak a nemzetközi utazási térképre. A gasztronómia, dizájn, természet és történelem találkozása olyan úti célokat emel reflektorfénybe, mint Oulu, Islay vagy Upper Carniola. És ami még jobb: sokszor elérhetőbbek, mint gondolnánk.

A globális turizmus 2026-ra új lendületet vesz: a World Travel Market és a Booking.com friss előrejelzései szerint a személyre szabott, értékalapú és élményközpontú utazások kerülnek előtérbe. A világjárvány utáni években a turizmus fokozatosan visszatért, de most új szintre lép: a fenntarthatóság, a helyi kultúrák felfedezése és a kreatív élmények válnak meghatározóvá. Európa továbbra is vonzó célpont, de a reflektorfény nem a megszokott helyeken ragyog

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2026-os év utazói már nem csak pihenni akarnak, hanem kapcsolódni: kultúrához, természethez, közösségekhez. A klasszikus nagyvárosok mellett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket, a fenntartható élményeket, a helyi ízeket és történeteket. A trendek szerint a következő év a „második sorban ülők” éve lesz: azoké a városoké és régióké, amelyek eddig talán nem voltak a reflektorfényben, de most minden adott, hogy berobbanjanak a köztudatba.

A 2026-os év legizgalmasabb, de meglepő úti céljai

Saint-Gervais-les-Bains, Franciaország

Miért menj? Fenntartható alpesi turizmus, új elektromos vonatok, klímaközpont

A Mont Blanc Express új, energiahatékony szerelvényei és a Le Valléen kabinos felvonó forradalmasítják az alpesi közlekedést. A 2026-ban nyíló Glaciorium klímaközpont pedig emlékeztet, miért fontos a zöld turizmus.

Upper Carniola, Szlovénia

Miért menj? Digitális nomád vízum, kortárs művészet, wellness

A Bledi várhegyen nyíló Muzej Lah és a Kneipp NaturHotel Snovik új szintre emelik a régió kulturális és egészségturisztikai kínálatát. A Julian-Alpok vendégházai és Michelin-csillagos éttermei pedig már most is vonzzák az ínyenceket.

Frankfurt am Main, Németország

Miért menj? World Design Capital 2026, új zsidó akadémia, dizájnszállodák

A „Design for Democracy” mottó alatt több mint 2000 esemény zajlik majd a városban. A Neue Altstadt és az újonnan nyíló Jewish Academy a múlt és jelen párbeszédét testesítik meg. A Kimpton és Taj szállodák új karaktert adnak a városnak.

Peloponnészosz, Görögország

Miért menj? Christopher Nolan új filmje, mitológia, túraútvonalak

A The Odyssey című film forgatási helyszínei – Voidokilia Beach, Nestor barlangja – új fényt vetnek a régióra. A 1730 km-es Peloponnészoszi Túraútvonal és a júniusi Wellbeing Festival a természet és kultúra szerelmeseinek szól.

Islay, Skócia

Miért menj? Új whisky lepárlók, luxus szállások

A Laggan Bay és Portintruan új lepárlói, valamint az Ardbeg House boutique rezidencia újraírják a whisky-sziget arculatát. 2026 a „víz élete” rajongóinak éve lesz.

Oulu, Finnország

Miért menj? Északi kultúra, klímaművészet, szaunafesztivál

Az Északi Kulturális Főváros 2026-ban a „Cultural Climate Change” témája köré szervez programokat. A Peace Machine AI-installációtól a füstös szaunákig Oulu a jövő és a hagyomány találkozása.

Brüsszel, Belgium

Miért menj? Kortárs művészet, új múzeumok, designpiacok

A Kanal – Centre Pompidou megnyitása, a Zinneke Parade és a Gare Maritime gasztro- és dizájnpiacai új arcot adnak a városnak. A The Standard hotel és a Dome Project új kreatív energiát hoznak.

Milánó, Olaszország

Miért menj? Téli Olimpia, dizájnhét, új luxusszállodák

A 2026-os Téli Olimpia és a Salone del Mobile új lendületet adnak a városnak. A Rosewood, Six Senses és Soho House szállodák új szintre emelik a vendégélményt.

Kréta, Görögország

Miért menj? Európa Gasztronómiai Régiója 2026, új repülőtér

A krétai diéta, a Michelin-séfek által vezetett éttermek és a farm-to-table élmények újraértelmezik a mediterrán gasztronómiát. Az új reptér pedig végre méltó kapuja lesz a szigetnek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #európa #turizmus #gasztronómia #németország #görögország #fenntarthatóság #kultúra #2026

