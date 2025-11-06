Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket, a fenntartható élményeket és a kulturális újjászületés helyszíneit. Európa tele van meglepetésekkel,olyan városokkal és régiókkal, amelyek eddig a háttérben voltak, de most minden adott, hogy berobbanjanak a nemzetközi utazási térképre. A gasztronómia, dizájn, természet és történelem találkozása olyan úti célokat emel reflektorfénybe, mint Oulu, Islay vagy Upper Carniola. És ami még jobb: sokszor elérhetőbbek, mint gondolnánk.
A globális turizmus 2026-ra új lendületet vesz: a World Travel Market és a Booking.com friss előrejelzései szerint a személyre szabott, értékalapú és élményközpontú utazások kerülnek előtérbe. A világjárvány utáni években a turizmus fokozatosan visszatért, de most új szintre lép: a fenntarthatóság, a helyi kultúrák felfedezése és a kreatív élmények válnak meghatározóvá. Európa továbbra is vonzó célpont, de a reflektorfény nem a megszokott helyeken ragyog
A 2026-os év utazói már nem csak pihenni akarnak, hanem kapcsolódni: kultúrához, természethez, közösségekhez. A klasszikus nagyvárosok mellett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket, a fenntartható élményeket, a helyi ízeket és történeteket. A trendek szerint a következő év a „második sorban ülők” éve lesz: azoké a városoké és régióké, amelyek eddig talán nem voltak a reflektorfényben, de most minden adott, hogy berobbanjanak a köztudatba.
A 2026-os év legizgalmasabb, de meglepő úti céljai
Saint-Gervais-les-Bains, Franciaország
Miért menj? Fenntartható alpesi turizmus, új elektromos vonatok, klímaközpont
A Mont Blanc Express új, energiahatékony szerelvényei és a Le Valléen kabinos felvonó forradalmasítják az alpesi közlekedést. A 2026-ban nyíló Glaciorium klímaközpont pedig emlékeztet, miért fontos a zöld turizmus.
Upper Carniola, Szlovénia
Miért menj? Digitális nomád vízum, kortárs művészet, wellness
A Bledi várhegyen nyíló Muzej Lah és a Kneipp NaturHotel Snovik új szintre emelik a régió kulturális és egészségturisztikai kínálatát. A Julian-Alpok vendégházai és Michelin-csillagos éttermei pedig már most is vonzzák az ínyenceket.
Frankfurt am Main, Németország
Miért menj? World Design Capital 2026, új zsidó akadémia, dizájnszállodák
A „Design for Democracy” mottó alatt több mint 2000 esemény zajlik majd a városban. A Neue Altstadt és az újonnan nyíló Jewish Academy a múlt és jelen párbeszédét testesítik meg. A Kimpton és Taj szállodák új karaktert adnak a városnak.
Peloponnészosz, Görögország
Miért menj? Christopher Nolan új filmje, mitológia, túraútvonalak
A The Odyssey című film forgatási helyszínei – Voidokilia Beach, Nestor barlangja – új fényt vetnek a régióra. A 1730 km-es Peloponnészoszi Túraútvonal és a júniusi Wellbeing Festival a természet és kultúra szerelmeseinek szól.
Islay, Skócia
Miért menj? Új whisky lepárlók, luxus szállások
A Laggan Bay és Portintruan új lepárlói, valamint az Ardbeg House boutique rezidencia újraírják a whisky-sziget arculatát. 2026 a „víz élete” rajongóinak éve lesz.
Oulu, Finnország
Miért menj? Északi kultúra, klímaművészet, szaunafesztivál
Az Északi Kulturális Főváros 2026-ban a „Cultural Climate Change” témája köré szervez programokat. A Peace Machine AI-installációtól a füstös szaunákig Oulu a jövő és a hagyomány találkozása.
Brüsszel, Belgium
Miért menj? Kortárs művészet, új múzeumok, designpiacok
A Kanal – Centre Pompidou megnyitása, a Zinneke Parade és a Gare Maritime gasztro- és dizájnpiacai új arcot adnak a városnak. A The Standard hotel és a Dome Project új kreatív energiát hoznak.
Milánó, Olaszország
Miért menj? Téli Olimpia, dizájnhét, új luxusszállodák
A 2026-os Téli Olimpia és a Salone del Mobile új lendületet adnak a városnak. A Rosewood, Six Senses és Soho House szállodák új szintre emelik a vendégélményt.
Kréta, Görögország
Miért menj? Európa Gasztronómiai Régiója 2026, új repülőtér
A krétai diéta, a Michelin-séfek által vezetett éttermek és a farm-to-table élmények újraértelmezik a mediterrán gasztronómiát. Az új reptér pedig végre méltó kapuja lesz a szigetnek.
