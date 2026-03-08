Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a textlinkekre vagy a képes kiajánlókra.

A hét minden bizonnyal legfontosabb történése az volt, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is: a piacok már az energiaárak emelkedését és a világgazdaságra gyakorolt hatásokat árazzák. Számos cikkünkben foglalkoztunk a geopolitikai helyzet tisztázásával és a várható gazdasági krízissel is - ezeket az írásainkat itt találod meg összegyűjtve, időrendben.

Ha nincs kedve olvasgatni, de szeretnél képbe kerülni a közel-keleti krízis minden aspektusával, akkor pedig ajánljuk a CashTag friss epizódját, amelyben azt vizsgáltuk meg szakértők bevonásával, hogyan jutott idáig a konfliktus, milyen forgatókönyvek jöhetnek, és mindez mit jelenthet Európa és Magyarország számára. Az ugyanis biztos, hogy a tét nemcsak a Közel-Kelet stabilitása. Egy esetleges eszkaláció hatással lehet az energiaárakra, a pénzpiacokra, sőt Európa biztonsági és gazdasági helyzetére is.

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben. De vajon mennyire tekinthető jelenleg reális forgatókönyvnek középtávon akár egy önkéntes, akár egy nem önkéntes távozás? Erről, valamint a döntés gazdasági, társadalmi és közjogi vonatkozásairól beszélgettünk az ELTE Nemzetközi Tanulmányok oktatójával, Ziegler Dezső Tamással.

Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra

2026 januárjától a külterületi ingatlanok is bekerültek az Otthon Start programba, ami gyors áremelkedést és látványos keresletbővülést indított el a zártkerti piacon. Szegő Péter, a Duna House elemzője szerint a 3 százalékos hitel felszámolta a korábbi finanszírozási hátrányt, míg Vasárus Gábor, az ELTE KRTK kutatója arra figyelmeztet, hogy a jogi és műszaki buktatók továbbra is komoly kockázatot jelentenek. A kedvezményes hitel sokak számára megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.

EZ IS ÉRDEKELHET Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.

Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban

A pályaválasztás során nemcsak az számíthat, hogy mennyire könnyű elhelyezkedni az adott szakmában, jól fizető állást lehet-e találni az adott végzettséggel, hanem az is, mennyire megbecsült hivatásról van szó. Azt viszont, hogy egy-egy hivatás általánosságban mennyire megbecsült, több nézőpontból is vizsgálható. A Pénzcentrum idén is különböző nézőpontokból vizsgálja olvasóink véleménye alapján, hogy milyen az egyes szakmákban dolgozók megítélése, illetve mennyiben változott a megítélésük az elmúlt évek során. Mutatjuk a friss kutatási eredményeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.

Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére

26,3 milliárd forintos árbevétel mellett csökkenő profit a 2024-es üzleti évben. Mára közel 2 millió havi rendelés, több mint 300 magyar város, tízezres aktív futárbázis és egy látványosan erősödő retail-ág. A Wolt Magyarország néhány év alatt nemcsak ételrendelő platformból vált komplex digitális kereskedelmi infrastruktúrává, hanem egyre markánsabb szereplője lett a hazai kiskereskedelmi ökoszisztémának is. Hartyányi Orsolyával, a cég magyarországi vezetőjével beszéltünk profitmarzsról, futármodellről, platformszabályozásról, fogyasztóvédelmi bírságokról és arról is, meddig skálázható még a növekedés egy hazai, egyre inkább munkaerőhiányos piacon.

Az interjúban felmerült több témáról Hartyányi Orsolya a március 4-i Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencián is beszélt. A tudósításainkat a rendezvényről itt tudod elolvasni!

Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt. Miközben a mesterséges intelligencia köré épülő cégek húzták a globális tőzsdéket, egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy nem minden „AI-részvény” ugyanaz, és sok esetben inkább infrastruktúráról, nem pedig valódi AI-termékeket fejlesztő vállalatokról beszélünk. A Pénzcentrum több piaci szereplőt is megkérdezett arról, mennyire valós a lakossági érdeklődés, van-e túlárazottság a piacon, és tényleg lufiban ülnek-e a befektetők, vagy inkább egy hosszabb technológiai átalakulás elején járunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.

Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában

A legutóbbi PISA-felmérés eredményei történelmi visszaesést hoztak világszerte, és a magyar diákok eredményei is jelentősen romlottak. Matematikából 2022-ben soha nem látott mélypontra estek a hazai pontszámok, miközben a szövegértési teljesítmény is elmaradt a korábbi évek legjobb eredményeitől. A visszaesést sokan a Covid–19-járvány és az online oktatás következményeivel magyarázzák. Ugyanakkor a hosszabb távú trendek azt mutatják, hogy a magyar diákok teljesítménye már a 2010-es évektől csökkenő tendeciát mutatott. A természettudományos eredményekben ugyan látható némi korrekció, de ez egyelőre nem jelent egyértelmű fordulatot. A társadalmi különbségek továbbra is erősen befolyásolják az eredményeket, Magyarországon az átlagosnál nagyobb a szakadék a jómodú és hátrányosabb helyzetű tanulók között. A 2025-ös hazai kompetenciamérés már javulást jelzett több évfolyamon, ami reményt adhat a kilábalásra. Kérdés azonban, hogy ez tartós trend kezdete-e, vagy csupán a korábbi visszaesés utáni részleges korrekció. A 2026-ban publikálandó PISA-eredmények ezért különösen nagy jelentőséggel bírnak majd az oktatási folyamatok megítélésében.

Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost

Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, mellette küzd a szezonalitással, az Airbnb‑robbanással, a hiányzó luxusretaillel és a légi összeköttetés korlátaival. Mindeközben a világ top food destinationjei közé küzdötte fel magát, Bajnokok Ligája‑döntőt rendez, Forma–1‑et, világsztárkoncerteket fogad. A Drechsler‑palotában működő W Budapest ebből a komplex képletből próbál kulturális találkozópontot, élményalapú luxust és nemzetközi karrierugródeszkát építeni vendégeknek és dolgozóknak egyaránt. Ennek a finom egyensúlynak a kulisszái mögé enged betekintést Igor Buercher, a W Budapest general managere.

EZ IS ÉRDEKELHET Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.

Ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban

A rendőrök fizetését alapvetően a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény határozza meg, mértéke pedig több tényezőtől is függ: számít a rendfokozat, a beosztás, a szolgálati évek száma, valamint a pótlékok is. A KSH legutóbbi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott rendőrök bruttó átlagkeresete 751 ezer forint felett alakult, de az egyéni illetmények ettől nagyon eltérőek lehetnek. Az Országos Rendőr-főkapitányság illetménykalkulátora alapján egy pályakezdő tiszthelyettes nettó bére 300 ezer forint körül alakul, míg több évtizedes szolgálati idővel és magasabb rendfokozatban akár 600 ezer forint feletti nettó összeg is elérhető. Cikkünkben részletes példákon keresztül mutatjuk be, hogyan alakulnak a rendőri fizetések 2026-ban, és milyen feltételekkel lehet valakiből rendőr Magyarországon.

EZ IS ÉRDEKELHET Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban Több százezer forintos különbségek is lehetnek rendfokozat és szolgálati idő szerint a rendőri fizetésekben.

Pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Az elmúlt évek inflációs hulláma és az árréstopok időszaka alapjaiban alakította át a kiskereskedelmi stratégiákat. A nagy láncok egyre inkább saját digitális felületeikre terelik a vásárlókat: app-exkluzív kuponok, pontgyűjtő rendszerek, személyre szabott kedvezmények és digitális blokkok várják azokat, akik hajlandók regisztrálni.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Március 3. és 5. között hat élelmiszerüzlet, a Tesco, az Aldi, a Lidl, a Penny, a Spar és az Auchan, valamint három drogéria, a dm, a Rossmann és a Müller alkalmazását teszteltük. Arra voltunk kíváncsiak: mennyi adminisztrációért cserébe mennyi megtakarítást kap a vásárló.

Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek

Az atomenergia az elmúlt években ismét a figyelem középpontjába került. A klímacélok szigorodnak, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia energiaigénye nő, miközben az energiabiztonság geopolitikai kérdéssé vált. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, milyen szerepet játszik ma a nukleáris energia az Európai Unióban, és mennyire meghatározó Magyarországon.

Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról

Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Az ADAC 16 darab, 225/50 R17 méretű abroncsot tesztelt - ez a középkategóriás autók egyik tipikus mérete. A legtöbb gumi használható, de néhány modellt jobb elkerülni.

Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?

Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a magyar tengerrel? Milyen hatással lehet mindez a nyári turizmusra, a hajózásra és a vízminőségre? Utánajártunk, mit mondanak a hazai szakemberek, és azt is megnéztük: egy friss kutatás szerint milyen jövőt képzelnek el a magyarok a Balatonnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet? Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?

Ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon

Kulcsszerepet töltenek be a gyógyszerellátásban, mégis jelentősen elmarad a fizetésük nemcsak a gyógyszerészekétől, hanem a hazai átlagkeresettől is. A gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek bérezését több tényező is befolyásolja: a földrajzi elhelyezkedés, a szakmai tapasztalat, a végzettség és a munkaadó típusa egyaránt meghatározó. De mik a pontos számok? Cikkünkből kiderül, mennyi ma a gyógyszertári asszisztesek fizetése.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon Több mint 170 ezer forinttal marad el bérük a hazai átlagtól, a régió és a kor is sokat számít.

Ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, az év első két hónapjának összesített adata pedig alig tér el a tavalyi szinttől, vagyis a piac első ránézésre stabil képet mutat. A márkák és modellek rangsorában jelentős átrendeződések látszanak, miközben egyes gyártók látványos növekedést, mások komoly visszaesést könyvelhettek el. A kedvező statisztikák mögött ugyanakkor továbbra is ott a kérdés: mennyi autó marad ténylegesen a magyar piacon, és mennyit visznek rövid időn belül külföldre?

NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást

Az e-kereskedelem gyors térnyerése és a külföldi webshopok erősödő jelenléte új szabályozási válaszokat tesz szükségessé – hangsúlyozta Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, kiemelve: a cél egyszerre a fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Gerlaki beszélt arról, hogy szükségessé vált az állami szerepvállalás, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre, melynek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) amely négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.

Drámai népességcsökkenés várható, hamarosan eltűnhet 150 millió európai

Európa 2100-ra több mint 150 millió embert veszíthet. Ez a mai népesség közel 20 százaléka. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában megnézzük, hogyan alakult az EU népessége az elmúlt évtizedekben, miért nő most mégis átmenetileg a lakosságszám, és mely országokban várható drámai csökkenés a század végére. Az adatokból az is kiderül, hogyan áll Magyarország a demográfiai fordulópont küszöbén, és milyen gazdasági következményekkel járhat a kontinens elöregedése és fogyása.

Hiába a vámháború, Kína épp onnan gazdagodik, ahonnan senki sem gondolná: elszámolta magát Trump?

Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült, miközben az Egyesült Államok megőrizte vezető szerepét a legfontosabb kereskedelmi partnerek között. A rekordközeli, mintegy 1,2 billió dolláros kereskedelmi többlet, az erős high-tech export és a délkelet-ázsiai piacok felé történő gyors nyitás egyszerre jelzi a kínai gazdaság alkalmazkodását és a globális ellátási láncok tartós függőségét a kínai termeléstől.