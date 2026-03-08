2026. március 8. vasárnap Zoltán
17 °C Budapest
Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk

Pénzcentrum
2026. március 8. 13:02

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is: a piacok már az energiaárak emelkedését és a világgazdaságra gyakorolt hatásokat árazzák. A CashTag legújabb adásában azt nézzük meg, hogyan jutott idáig a konfliktus, milyen forgatókönyvek jöhetnek, és mindez mit jelenthet Európa és Magyarország számára.

Bő egy hete ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai csapásokat indított Irán ellen, miközben Teherán rakétákkal válaszolt a térségben található amerikai katonai támaszpontok ellen. A konfliktus gyorsan túlnőtt egy egyszeri katonai akción, és egyre több országot érintő geopolitikai feszültséggé vált. A térségben növekvő katonai jelenlét, a diplomáciai üzengetések és a kölcsönös támadások miatt nem zárható ki, hogy a helyzet tovább eszkalálódik.

A piacok már reagáltak is a fejleményekre. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus komoly hatással lehet az energiaszállításra, különösen azután, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Ha az olaj- és gázszállítás tartósan akadozni kezd, az nemcsak a nyersanyagárakat lökheti fel, hanem a globális inflációra és a világgazdaság növekedésére is hatással lehet.

A mostani feszültség azonban nem egyik napról a másikra alakult ki. Az Egyesült Államok és Irán között évtizedek óta fennálló konfliktus számos geopolitikai, katonai és gazdasági érdek mentén mélyült el az elmúlt években. A kérdés most az, hogy a jelenlegi lépések inkább elrettentő jellegűek, vagy egy hosszabb, akár regionális konfliktus előszelét látjuk.

A tét nemcsak a Közel-Kelet stabilitása. Egy esetleges eszkaláció hatással lehet az energiaárakra, a pénzpiacokra, sőt Európa biztonsági és gazdasági helyzetére is. Magyarország számára is fontos kérdés lehet, hogy az olajárak és az energiaárak hogyan alakulnak, és ez milyen hatással lehet az üzemanyagárakra vagy akár a forint árfolyamára.

A CashTag mai adásában részletesen elemeztük, mi történt pontosan az elmúlt napokban Irán körül, milyen geopolitikai érdekek állnak a konfliktus mögött, és milyen forgatókönyvek vezethetnek a feszültség enyhüléséhez vagy éppen további eszkalációjához. Azt is megvizsgáltuk szakértők segítségével, hogy mindez mit jelenthet a világgazdaság, Európa és Magyarország számára.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #világ #földgáz #usa #olaj #izrael #világgazdaság #irán #geopolitika #cashtag #háború #Közel-Kelet #energiaárak #háborús hírek

