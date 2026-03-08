Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is: a piacok már az energiaárak emelkedését és a világgazdaságra gyakorolt hatásokat árazzák. A CashTag legújabb adásában azt nézzük meg, hogyan jutott idáig a konfliktus, milyen forgatókönyvek jöhetnek, és mindez mit jelenthet Európa és Magyarország számára.
Bő egy hete ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai csapásokat indított Irán ellen, miközben Teherán rakétákkal válaszolt a térségben található amerikai katonai támaszpontok ellen. A konfliktus gyorsan túlnőtt egy egyszeri katonai akción, és egyre több országot érintő geopolitikai feszültséggé vált. A térségben növekvő katonai jelenlét, a diplomáciai üzengetések és a kölcsönös támadások miatt nem zárható ki, hogy a helyzet tovább eszkalálódik.
A piacok már reagáltak is a fejleményekre. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus komoly hatással lehet az energiaszállításra, különösen azután, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Ha az olaj- és gázszállítás tartósan akadozni kezd, az nemcsak a nyersanyagárakat lökheti fel, hanem a globális inflációra és a világgazdaság növekedésére is hatással lehet.
A mostani feszültség azonban nem egyik napról a másikra alakult ki. Az Egyesült Államok és Irán között évtizedek óta fennálló konfliktus számos geopolitikai, katonai és gazdasági érdek mentén mélyült el az elmúlt években. A kérdés most az, hogy a jelenlegi lépések inkább elrettentő jellegűek, vagy egy hosszabb, akár regionális konfliktus előszelét látjuk.
A tét nemcsak a Közel-Kelet stabilitása. Egy esetleges eszkaláció hatással lehet az energiaárakra, a pénzpiacokra, sőt Európa biztonsági és gazdasági helyzetére is. Magyarország számára is fontos kérdés lehet, hogy az olajárak és az energiaárak hogyan alakulnak, és ez milyen hatással lehet az üzemanyagárakra vagy akár a forint árfolyamára.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A CashTag mai adásában részletesen elemeztük, mi történt pontosan az elmúlt napokban Irán körül, milyen geopolitikai érdekek állnak a konfliktus mögött, és milyen forgatókönyvek vezethetnek a feszültség enyhüléséhez vagy éppen további eszkalációjához. Azt is megvizsgáltuk szakértők segítségével, hogy mindez mit jelenthet a világgazdaság, Európa és Magyarország számára.
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki
Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.