2026. március 6. péntek
11 °C Budapest
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Gazdaság

Nagyot bukott ma, akik ezekben a papírokban bízott: még mindig durva mínuszok vannak a tőzsdén

MTI
2026. március 6. 17:33

Jelentős mínuszban zárta a pénteki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, miután a geopolitikai feszültségek hatására a befektetők a menedékeszközök felé fordultak. A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.

A BUX index 2,61 százalékos eséssel, 121 885 ponton fejezte be a hetet. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a visszaesést az iráni helyzet okozta bizonytalansággal indokolta. A szakember rámutatott, hogy a nemzetközi tőzsdéken tapasztalható kedvezőtlen hangulat a hazai parketten is eladási hullámot indított el. A befektetők ugyanis részvényvásárlás helyett inkább a biztonságosabb menedékeszközöket keresik.

A 35,9 milliárd forintos összforgalom oroszlánrészét, 26,6 milliárd forintot az OTP adta. A vezető részvények közül a bankpapír árfolyama esett a legnagyobbat. A részvény 1460 forintos, azaz 3,85 százalékos mínusszal 36 500 forinton zárt.

A többi blue chip is veszített értékéből. A Mol papírjai 1,39 százalékkal 3680 forintra, a Richter részvényei pedig 1,54 százalékkal 11 490 forintra gyengültek, mindkét esetben milliárdos forgalom mellett. A Magyar Telekom árfolyama közel 1 százalékos, 20 forintos csökkenéssel 2135 forinton állapodott meg.

A negatív befektetői hangulat a kisebb papírokat is elérte. A kis- és közepes kapitalizációjú részvények indexe, a BUMIX 1,43 százalékos lemorzsolódással, 9504 ponton fejezte be a kereskedési napot.
Címlapkép: Getty Images
#otp #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #részvénypiac #befektetők #gazdasági hírek #mol részvény #richter gedeon részvény #bux index #budapesti értéktőzsde

