A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
Nagyot bukott ma, akik ezekben a papírokban bízott: még mindig durva mínuszok vannak a tőzsdén
Jelentős mínuszban zárta a pénteki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, miután a geopolitikai feszültségek hatására a befektetők a menedékeszközök felé fordultak. A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
A BUX index 2,61 százalékos eséssel, 121 885 ponton fejezte be a hetet. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a visszaesést az iráni helyzet okozta bizonytalansággal indokolta. A szakember rámutatott, hogy a nemzetközi tőzsdéken tapasztalható kedvezőtlen hangulat a hazai parketten is eladási hullámot indított el. A befektetők ugyanis részvényvásárlás helyett inkább a biztonságosabb menedékeszközöket keresik.
A 35,9 milliárd forintos összforgalom oroszlánrészét, 26,6 milliárd forintot az OTP adta. A vezető részvények közül a bankpapír árfolyama esett a legnagyobbat. A részvény 1460 forintos, azaz 3,85 százalékos mínusszal 36 500 forinton zárt.
A többi blue chip is veszített értékéből. A Mol papírjai 1,39 százalékkal 3680 forintra, a Richter részvényei pedig 1,54 százalékkal 11 490 forintra gyengültek, mindkét esetben milliárdos forgalom mellett. A Magyar Telekom árfolyama közel 1 százalékos, 20 forintos csökkenéssel 2135 forinton állapodott meg.
A negatív befektetői hangulat a kisebb papírokat is elérte. A kis- és közepes kapitalizációjú részvények indexe, a BUMIX 1,43 százalékos lemorzsolódással, 9504 ponton fejezte be a kereskedési napot.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.