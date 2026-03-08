2026. március 8. vasárnap Zoltán
UNESCO világörökségi helyszín; Magyar Parlament, magyar kormány
Gazdaság

Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok

Pénzcentrum
2026. március 8. 04:04

A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Mindössze 1 százalékos növekedést mutatott fel, amivel súlyosan alulteljesítette a régiós versenytársakat. Míg a szomszédos és a V4-országok a globális nehézségek ellenére is érdemi bővülést értek el, a hazai teljesítményt a beruházások visszaesése és az exportszerkezet sérülékenysége húzta le. Ennek következtében a nyugat-európai országokhoz való felzárkózásunk is megtorpant.

Az elmúlt négy évben a vizsgált kelet-közép-európai államok mindegyikében legalább 3 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP). Magyarország az 1 százalékos eredményével élesen kilóg ebből a trendből. Ugyanebben az időszakban Horvátország 13, Lengyelország és Szlovákia közel 8, míg Csehország 5,6 százalékos növekedést regisztrált. Még a költségvetési kiigazítási kényszerrel küzdő Románia is 3 százalékos bővülést ért el. Bár a régiós országok földrajzi és világgazdasági kitettsége rendkívül hasonló, ők sokkal sikeresebben küzdöttek meg a kihívásokkal, mint a növekedésben megakadt magyar gazdaság.

A hazai lemaradás egyik fő oka az exportszerkezet túlzott sérülékenysége - vélekedik elemzésében a Portfolio. Az európai gazdaságok gyengélkedése egyetlen régiós versenytársunk kivitelét sem viselte meg annyira, mint a miénket. A kedvezőtlen külső környezet ellenére a lengyel export 14, a cseh pedig 6 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a magyar feldolgozóipar 10 százalékos zuhanást szenvedett el, és egyelőre a kilábalás jeleit sem mutatja. A makrogazdasági stagnálás a beruházásokat is magával rántotta, aminek az építőipar lett az egyik legnagyobb kárvallottja. Az ágazat teljesítménye 8 százalékkal maradt el a négy évvel ezelőtti szinttől. Eközben a horvát építőipar a másfélszeresére duzzadt, de a román és a cseh szektor is bővülni tudott.

Bár a gyenge beruházási és exportteljesítmény mellett jelenleg a háztartások fogyasztása a gazdasági növekedés fő motorja, a belső kereslet nem minden területre hat egyformán. A kiskereskedelmi szektor továbbra is stagnál, ez amúgy kiemelt téma volt a március 4-i RETAIL DAY konferenciánkon is. Ezzel jelentősen elmarad a régiós átlagtól, amely sok esetben kétszámjegyű növekedést produkált. Jól látható trend az is, hogy a lakossági költések a hagyományos fizikai boltok helyett egyre inkább az online térbe és a szolgáltatások felé tolódnak. A szórakoztatóiparban és a kulturális ágazatban azonban ennek alig van nyoma, mivel a szektor épphogy csak megközelítette a 2022-es szintet. Rajtunk kívül csak Szlovákia ért el hasonlóan gyenge eredményt, miközben a többi szomszédunknál ez a piac is dinamikusan nőtt.

Akadnak ugyanakkor jobban teljesítő ágazatok is, ahol a lakossági fogyasztás érdemi bővülést generált. Az infokommunikációs szektor átlagos régiós lendületet mutatott, a pénzügyi szektor pedig kifejezetten jó, 15 százalék körüli növekedést ért el. Ezt a kedvező folyamatot a jövőben az állami hitelösztönző programok is fenntarthatják.

Összességében a magyar gazdaság teljesítménye kifejezetten szerény volt az elmúlt négy évben a térség többi államához képest. Korábban a régiós növekedési többlet megadta a reményt a fejlettebb uniós országokhoz való fokozatos gazdasági felzárkózásra. Kifejezetten intő jel azonban, hogy az utóbbi három évben ez a konvergenciafolyamat teljesen elakadt Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #beruházás #magyarország #kiskereskedelem #gazdaság #export #online vásárlás #gdp #gazdasági növekedés #gazdasági hírek

