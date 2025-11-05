2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baráti társaság sörrel koccint a teraszon a forró nyári napokon.
Gazdaság

Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó

Hegyi Letícia
2025. november 5. 16:07

Az elmúlt öt évben világszerte drasztikusan változtak a sörárak: Buenos Airesben 89%-kal emelkedtek, míg Dubajban és Tokióban jelentősen csökkentek az árak. A változások mögött  a hiperinfláció, a turizmus,  a valutaárfolyamok és a helyi szabályozások állnak.

A világ számos nagyvárosában drasztikusan megemelkedett a sör ára az elmúlt öt évben, és a folyamat sok esetben jóval meghaladta az általános infláció ütemét. A Deutsche Bank friss adatai szerint Buenos Airesben például közel megduplázódott a sör ára, de hasonlóan meredek emelkedést tapasztaltak Mexikóvárosban, Birminghamben és Varsóban is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A növekvő alapanyagköltségek, az adóemelések, a turizmus felfutása és a globális infláció mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közkedvelt ital egyre drágább legyen világszerte. Eközben néhány városban, például Dubajban vagy Tokióban, épp ellenkező folyamat zajlik: a sör ára csökken, részben az adók mérséklése és a devizaárfolyamok változása miatt. Magyarországon is érezhető a drágulás: a KSH adatai szerint a sör ára az utóbbi években igencsak megemelkedett.

Kapcsolódó cikkeink:

89 százalékos áremelkedés vs. 37 százalékos árcsökkenés

Buenos Airesben a sör ára öt év alatt 89%-kal növekedett, ami a világon a leggyorsabb emelkedés. Mindennek oka, hogy az ország hiperinflációval küzd. Eközben Mexikóvárosban a fél literes sör 63%-kal lett drágább. 2022-ben a Grupo Modelo emelte az árakat, miután a globális sörgyártási költségek az előző két évben átlagosan 62%-kal emelkedtek, ehhez pedig hozzájárult az is, hogy a turisták és a digitális nomádok tömegesen özönlenek a városba, ami felhajtja az árakat.

Bostonban a sör ára 2020 óta 43%-kal nőtt, ami az amerikai kontinensen a leggyorsabb emelkedés. Ráadásul Bostonban a sör inflációja a nyolcadik legmagasabb a világon, amit az alapanyagok és az anyagok magasabb költségei okoznak.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a városokat, ahol a legmagasabb a sör inflációja. Az adatok a fél literes hazai sör átlagárának nominális változását mutatják 2020 óta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Argentína, Buenos Aires 89%
  • Egyesült Királyság, Birmingham 63%
  • Mexikó, Mexikóváros 60%
  • Lengyelország, Varsó 59%
  • Svájc, Genf 48%
  • Egyesült Királyság, London 47%
  • Malajzia, Kuala Lumpur 43%
  • Egyesült Államok, Boston 43%
  • Svájc, Zürich 42%
  • Ausztria, Bécs 40%

Ezzel szemben az alábbi városokban csökkent a leginkább a sör ára:

  • Egyesült Arab Emírségek, Dubai -37%
  • Egyesült Arab Emírségek, Abu Dhabi -36%
  • Japán, Tokió -30%
  • Egyiptom, Kairó -29%
  • Németország, Frankfurt -16%
  • Indonézia, Jakarta -14%
  • Luxemburg, Luxemburg -13%
  • Egyesült Államok, Los Angeles -10%
  • Új-Zéland, Auckland -6%
  • Egyesült Államok, New York -4%

Dubajban enyhítették az alkoholtörvényeket, amelyek korábban 30%-os adót vetettek ki az alkoholértékesítésre. Tokióban is egyre megfizethetőbbé vált a sör, mivel a jen 30 éves mélyponton van az amerikai dollárhoz és több más főbb valutához képest. Ennek eredményeként az árak jelenleg 30%-kal alacsonyabbak, mint 2020-ban, amikor a hazai sör ára körülbelül 2,14 dollár volt.

Magyarországon a KSH adatai szerint a világos, lager típusú sör 2023-ban átlagosan 711 forintba került, addig 2024-ben az ár átlagosan már 744 forint volt. Ugyanúgy a felsőerjesztésű (IPA, APA vagy ale) vagy búza sörök ára is megemelkedett: míg 2023-ban 868 forint volt átlagosan, 2024-ben már 901 forintot kértek érte.
Címlapkép: Getty Images
#árak #ksh #drágulás #infláció #gazdaság #sör #áremelkedés #deutsche bank #árcsökkenés #világgazdaság #sörpiac #sörgyártás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:14
17:01
16:54
16:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 5. 16:59
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 5. 12:21
Távozott a Mi folyik itt? műsorvezetője, Kelemen Karolina - új házigazdákkal megy tovább az élő vitaműsor
Az élő, interaktív véleményműsor házigazdája 31 adás után búcsúzott a nézőktől.
Holdblog  |  2025. november 4. 09:09
Már anyám is Pythonban kódol - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPT lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy...
Bankmonitor  |  2025. november 4. 07:57
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzéte...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
6 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Belföldi fizetések
ha a fizetést (átutalást) kezdeményező fél számláját és a kedvezményezett fél számláját azonos országban lévő bankok vezetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 17:33
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 17:14
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!
Agrárszektor  |  2025. november 5. 16:34
Uniós oltalmat kapott egy magyar pezsgő: ki nem találnád, melyik az