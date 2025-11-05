Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó

A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Az elmúlt öt évben világszerte drasztikusan változtak a sörárak: Buenos Airesben 89%-kal emelkedtek, míg Dubajban és Tokióban jelentősen csökkentek az árak. A változások mögött a hiperinfláció, a turizmus, a valutaárfolyamok és a helyi szabályozások állnak.
A világ számos nagyvárosában drasztikusan megemelkedett a sör ára az elmúlt öt évben, és a folyamat sok esetben jóval meghaladta az általános infláció ütemét. A Deutsche Bank friss adatai szerint Buenos Airesben például közel megduplázódott a sör ára, de hasonlóan meredek emelkedést tapasztaltak Mexikóvárosban, Birminghamben és Varsóban is.
A növekvő alapanyagköltségek, az adóemelések, a turizmus felfutása és a globális infláció mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közkedvelt ital egyre drágább legyen világszerte. Eközben néhány városban, például Dubajban vagy Tokióban, épp ellenkező folyamat zajlik: a sör ára csökken, részben az adók mérséklése és a devizaárfolyamok változása miatt. Magyarországon is érezhető a drágulás: a KSH adatai szerint a sör ára az utóbbi években igencsak megemelkedett.
89 százalékos áremelkedés vs. 37 százalékos árcsökkenés
Buenos Airesben a sör ára öt év alatt 89%-kal növekedett, ami a világon a leggyorsabb emelkedés. Mindennek oka, hogy az ország hiperinflációval küzd. Eközben Mexikóvárosban a fél literes sör 63%-kal lett drágább. 2022-ben a Grupo Modelo emelte az árakat, miután a globális sörgyártási költségek az előző két évben átlagosan 62%-kal emelkedtek, ehhez pedig hozzájárult az is, hogy a turisták és a digitális nomádok tömegesen özönlenek a városba, ami felhajtja az árakat.
Bostonban a sör ára 2020 óta 43%-kal nőtt, ami az amerikai kontinensen a leggyorsabb emelkedés. Ráadásul Bostonban a sör inflációja a nyolcadik legmagasabb a világon, amit az alapanyagok és az anyagok magasabb költségei okoznak.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a városokat, ahol a legmagasabb a sör inflációja. Az adatok a fél literes hazai sör átlagárának nominális változását mutatják 2020 óta.
- Argentína, Buenos Aires 89%
- Egyesült Királyság, Birmingham 63%
- Mexikó, Mexikóváros 60%
- Lengyelország, Varsó 59%
- Svájc, Genf 48%
- Egyesült Királyság, London 47%
- Malajzia, Kuala Lumpur 43%
- Egyesült Államok, Boston 43%
- Svájc, Zürich 42%
- Ausztria, Bécs 40%
Ezzel szemben az alábbi városokban csökkent a leginkább a sör ára:
- Egyesült Arab Emírségek, Dubai -37%
- Egyesült Arab Emírségek, Abu Dhabi -36%
- Japán, Tokió -30%
- Egyiptom, Kairó -29%
- Németország, Frankfurt -16%
- Indonézia, Jakarta -14%
- Luxemburg, Luxemburg -13%
- Egyesült Államok, Los Angeles -10%
- Új-Zéland, Auckland -6%
- Egyesült Államok, New York -4%
Dubajban enyhítették az alkoholtörvényeket, amelyek korábban 30%-os adót vetettek ki az alkoholértékesítésre. Tokióban is egyre megfizethetőbbé vált a sör, mivel a jen 30 éves mélyponton van az amerikai dollárhoz és több más főbb valutához képest. Ennek eredményeként az árak jelenleg 30%-kal alacsonyabbak, mint 2020-ban, amikor a hazai sör ára körülbelül 2,14 dollár volt.
Magyarországon a KSH adatai szerint a világos, lager típusú sör 2023-ban átlagosan 711 forintba került, addig 2024-ben az ár átlagosan már 744 forint volt. Ugyanúgy a felsőerjesztésű (IPA, APA vagy ale) vagy búza sörök ára is megemelkedett: míg 2023-ban 868 forint volt átlagosan, 2024-ben már 901 forintot kértek érte.
