Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?
A hitelminősítő szerint a gyengülő makrogazdasági feltételek komoly kockázatot jelentenek a jövőre nézve - írja a Portfolio.
A hitelminősítő értékelése szerint a választások előtti állami költekezés jelentősen szűkíti a költségvetési mozgásteret. A lazuló fiskális fegyelem tartóssá teheti a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és megnehezíti a jegybank inflációs céljának elérését. Ha az ország pénzügyi helyzete a vártnál is gyengébben alakul, az a bankok jövedelemtermelő képességére és eszközminőségére is negatívan hatna.
A gazdasági kilátásokat tovább rontja, hogy a jogállamisági viták miatt a befagyasztott uniós források lehívása továbbra is akadozik. Ez érdemben visszafogja a beruházásokat és a gazdasági növekedést. Az S&P külön kiemelte az intézményi hiányosságokat is. Megítélésük szerint a fékek és ellensúlyok rendszere sérült, a szabályozási környezet kiszámíthatatlan, ráadásul magas a korrupciós kockázat. Emellett a magyar gazdaság továbbra is erősen függ az orosz energiától. Ha az ország 2027 után nem kap mentességet az uniós embargó alól, az emelkedő energiaárak súlyosan érinthetik az energiaintenzív ágazatokat.
A jelentés felhívja a figyelmet a hazai ingatlanpiac növekvő sérülékenységére is. Bár a bérek emelkednek, a lakóingatlanok ára reálértéken közel 13 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az alacsony kínálattal párosuló, keresletélénkítő állami támogatások és adókedvezmények piaci egyensúlytalansághoz és túlértékeltséghez vezethetnek. Ez a folyamat végső soron a hitelező bankokat is fenyegeti.
Maga a bankrendszer egyelőre ellenállónak tűnik, a nem teljesítő lakossági és vállalati hitelek aránya alacsony maradt. Ugyanakkor intő jel, hogy a megnövekedett kockázatú hitelek állománya a koronavírus-járvány előtti szint duplájára nőtt. Az S&P szerint a jövő év közepéig meghosszabbított kamatstop ugyan papíron védi a portfóliókat, de valójában elfedi a hitelállomány tényleges állapotát. A pénzintézeteket ráadásul a különadók is terhelik, míg a korábban támaszt jelentő állami hitelprogramok a szűkös költségvetés miatt várhatóan fokozatosan kifutnak.
Pozitívum azonban, hogy a hazai bankok többsége bőséges likviditással és elegendő tőkepufferrel rendelkezik a mérsékeltebb gazdasági sokkok átvészeléséhez.
Jelenleg a nagy hitelminősítők közül az S&P tartja érvényben a legrosszabb besorolást Magyarországra vonatkozóan. A negatív kilátású, BBB- osztályzat mindössze egyetlen fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett spekulatív kategória felett. A cég legközelebb május 29-én vizsgálja felül az ország szuverén adósbesorolását.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
