2026. március 6. péntek
7 °C Budapest
Amerikai Egyesült Államok Amerikai tőzsdei gazdaság növekedési és helyreállítási koncepciója. S&P500 index fadarabokban, növekvő érmehalmazzal fekete háttérben.
Gazdaság

Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?

Pénzcentrum
2026. március 6. 21:33

A hitelminősítő szerint a gyengülő makrogazdasági feltételek komoly kockázatot jelentenek a jövőre nézve - írja a Portfolio.

A hitelminősítő értékelése szerint a választások előtti állami költekezés jelentősen szűkíti a költségvetési mozgásteret. A lazuló fiskális fegyelem tartóssá teheti a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és megnehezíti a jegybank inflációs céljának elérését. Ha az ország pénzügyi helyzete a vártnál is gyengébben alakul, az a bankok jövedelemtermelő képességére és eszközminőségére is negatívan hatna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gazdasági kilátásokat tovább rontja, hogy a jogállamisági viták miatt a befagyasztott uniós források lehívása továbbra is akadozik. Ez érdemben visszafogja a beruházásokat és a gazdasági növekedést. Az S&P külön kiemelte az intézményi hiányosságokat is. Megítélésük szerint a fékek és ellensúlyok rendszere sérült, a szabályozási környezet kiszámíthatatlan, ráadásul magas a korrupciós kockázat. Emellett a magyar gazdaság továbbra is erősen függ az orosz energiától. Ha az ország 2027 után nem kap mentességet az uniós embargó alól, az emelkedő energiaárak súlyosan érinthetik az energiaintenzív ágazatokat.

A jelentés felhívja a figyelmet a hazai ingatlanpiac növekvő sérülékenységére is. Bár a bérek emelkednek, a lakóingatlanok ára reálértéken közel 13 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az alacsony kínálattal párosuló, keresletélénkítő állami támogatások és adókedvezmények piaci egyensúlytalansághoz és túlértékeltséghez vezethetnek. Ez a folyamat végső soron a hitelező bankokat is fenyegeti.

Maga a bankrendszer egyelőre ellenállónak tűnik, a nem teljesítő lakossági és vállalati hitelek aránya alacsony maradt. Ugyanakkor intő jel, hogy a megnövekedett kockázatú hitelek állománya a koronavírus-járvány előtti szint duplájára nőtt. Az S&P szerint a jövő év közepéig meghosszabbított kamatstop ugyan papíron védi a portfóliókat, de valójában elfedi a hitelállomány tényleges állapotát. A pénzintézeteket ráadásul a különadók is terhelik, míg a korábban támaszt jelentő állami hitelprogramok a szűkös költségvetés miatt várhatóan fokozatosan kifutnak.

Pozitívum azonban, hogy a hazai bankok többsége bőséges likviditással és elegendő tőkepufferrel rendelkezik a mérsékeltebb gazdasági sokkok átvészeléséhez.

Jelenleg a nagy hitelminősítők közül az S&P tartja érvényben a legrosszabb besorolást Magyarországra vonatkozóan. A negatív kilátású, BBB- osztályzat mindössze egyetlen fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett spekulatív kategória felett. A cég legközelebb május 29-én vizsgálja felül az ország szuverén adósbesorolását.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #költségvetés #gazdaság #ingatlanpiac #bankok #uniós támogatás #hitelminősítő #kamatstop #energiaárak

0 HOZZÁSZÓLÁS
