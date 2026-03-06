A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Megint kemény olajáremelkedés volt a piacon: jöhet az újabb durva benzináremelés itthon is?
Újra meredeken emelkedtek az olajárak, miután Katar energiaügyi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést - tudósított a BBC.
Szaad al-Kaabi a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a közel-keleti háború "a világ gazdaságait is romba döntheti". A Brent nyersolaj ára pénteken 4,4 százalékos emelkedéssel hordónként 89,17 dollárra ugrott. A miniszter szerint ha a hajók nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson, két-három héten belül az olaj ára akár a 150 dollárt is elérheti.
A globális olajkínálat mintegy ötöde halad át naponta a Hormuzi-szoroson. A szűk átjáróban azonban a forgalom gyakorlatilag leállt az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek megindulása óta. Al-Kaabi figyelmeztetett, hogy ha a háború hetekig elhúzódik, az a globális GDP-növekedést is érzékenyen érinti. Emellett az energiaárak világszerte megemelkednek, egyes termékekből hiány alakulhat ki, a globális ellátási láncokban pedig láncreakció indulhat be.
A katari QatarEnergy a héten bejelentette, hogy a létesítményeit ért katonai támadások miatt leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) kitermelését. A vállalat vis maiorra, vagyis elháríthatatlan külső körülményre hivatkozva mentesítette magát a szállítási kötelezettségek alól. Al-Kaabi szerint a háború folytatódása esetén napokon belül valamennyi térségbeli energiaexportőr hasonló lépésre kényszerülhet.
A miniszter arra is rámutatott, hogy a háború azonnali befejezése esetén is heteket vagy akár hónapokat venne igénybe a normál kitermelési szint helyreállítása. Az Egyesült Királyságban már most érzékelhetően emelkednek az üzemanyag- és a gázárak. Az árak azonban egyelőre nem érték el a 2022-es, az orosz-ukrán háború kitörésekor tapasztalt csúcsokat.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.