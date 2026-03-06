2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz,
Gazdaság

Megint kemény olajáremelkedés volt a piacon: jöhet az újabb durva benzináremelés itthon is?

Pénzcentrum
2026. március 6. 15:25

Újra meredeken emelkedtek az olajárak, miután Katar energiaügyi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést - tudósított a BBC.

Szaad al-Kaabi a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a közel-keleti háború "a világ gazdaságait is romba döntheti". A Brent nyersolaj ára pénteken 4,4 százalékos emelkedéssel hordónként 89,17 dollárra ugrott. A miniszter szerint ha a hajók nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson, két-három héten belül az olaj ára akár a 150 dollárt is elérheti.

A globális olajkínálat mintegy ötöde halad át naponta a Hormuzi-szoroson. A szűk átjáróban azonban a forgalom gyakorlatilag leállt az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek megindulása óta. Al-Kaabi figyelmeztetett, hogy ha a háború hetekig elhúzódik, az a globális GDP-növekedést is érzékenyen érinti. Emellett az energiaárak világszerte megemelkednek, egyes termékekből hiány alakulhat ki, a globális ellátási láncokban pedig láncreakció indulhat be.

A katari QatarEnergy a héten bejelentette, hogy a létesítményeit ért katonai támadások miatt leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) kitermelését. A vállalat vis maiorra, vagyis elháríthatatlan külső körülményre hivatkozva mentesítette magát a szállítási kötelezettségek alól. Al-Kaabi szerint a háború folytatódása esetén napokon belül valamennyi térségbeli energiaexportőr hasonló lépésre kényszerülhet.

A miniszter arra is rámutatott, hogy a háború azonnali befejezése esetén is heteket vagy akár hónapokat venne igénybe a normál kitermelési szint helyreállítása. Az Egyesült Királyságban már most érzékelhetően emelkednek az üzemanyag- és a gázárak. Az árak azonban egyelőre nem érték el a 2022-es, az orosz-ukrán háború kitörésekor tapasztalt csúcsokat.
Címlapkép: Getty Images
