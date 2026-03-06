2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Gazdaság

Megmozdult a forint péntek reggel: ezt mutatják most a friss devizapiaci számok

Pénzcentrum/MTI
2026. március 6. 08:17

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.

A dollár jegyzése 334,66 forintról 334,09 forintra csökkent, a svájci franké pedig 428,04 forintról 427,87 forintra süllyedt. Az euró jegyzése 1,1608 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1583 dollárról.

Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

