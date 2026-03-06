Megmozdult a forint péntek reggel: ezt mutatják most a friss devizapiaci számok

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.

A dollár jegyzése 334,66 forintról 334,09 forintra csökkent, a svájci franké pedig 428,04 forintról 427,87 forintra süllyedt. Az euró jegyzése 1,1608 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1583 dollárról.

