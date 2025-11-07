2025. november 7. péntek Rezső
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b2) és Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs
Világ

Történelmi megállapodás Trump és Orbán között: Magyarország szabad kezet kapott!

Pénzcentrum
2025. november 7. 21:44

Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg, valamint Magyarország mentességet kapott bizonyos szankciók alól.  

A miniszterelnök elmondta, hogy Donald Trump elismerően nyilatkozott Magyarországról, és a megbeszélés szövetségesek közötti tárgyalásként zajlott. Bár stratégiai összeütközés nem volt a felek között, több elrendezendő kérdést is megvitattak. Az energetikai együttműködés terén jelentős eredményeket értek el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és megteremtették ennek feltételeit.

A nukleáris együttműködés területén is előrelépés történt. A Westinghouse vállalat bekapcsolódik a magyarországi folyamatokba, különös tekintettel a kis moduláris nukleáris reaktorokra, ahol az amerikaiak fejlett technológiával rendelkeznek. Magyarország emellett beszerzi az USA-tól az elhasznált fűtőanyag kezelésének technológiáját is. Orbán Viktor leszögezte, hogy Paks 2 projekttel szemben nem várható amerikai szankció.

A gazdasági kapcsolatok terén új pénzügyi együttműködési formákról állapodtak meg, és a miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan új amerikai beruházásokat telepítenek Magyarországra.

Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
EZ IS ÉRDEKELHET
Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.

A védelmi szektorban hadiipari és űripari együttműködésről kötöttek megállapodást. A tárgyalódelegációt már kijelölték, és az Egyesült Államok biztosítja Magyarország hozzáférését a legmodernebb amerikai fegyverekhez.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A béketeremtés kérdésében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország folytatni kívánja erőfeszítéseit, és kifejezetten felajánlja közreműködését a folyamatban. A miniszterelnök megerősítette, hogy napirenden van egy budapesti találkozó is, amely a megfelelő feltételek esetén létre is jön.

Az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy kérték az amerikai elnöktől a szankciók eltörlését. Ennek eredményeként két mentességet kapott Magyarország: a déli irányból érkező gázra és a keletről érkező olajra vonatkozóan nem fogják alkalmazni a szankciókat.

A sajtótájékoztatón jelen lévő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kérdésre válaszolva pontosította, hogy a fűtőelemek szállítása körülbelül 100 millió dolláros tételt jelent.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
#rezsicsökkentés #paks #amerika #világ #szankció #együttműködés #donald trump #orbán viktor #atomerőmű #sajtótájékoztató #amerikai egyesült államok #barátság kőolajvezeték #nukleáris energia #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:11
21:44
21:01
20:45
20:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
2
1 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
3
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
4
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
2 hete
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: nem szórakozik tovább, durva döntést hozott Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 19:42
Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 18:57
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Agrárszektor  |  2025. november 7. 20:29
Pocokinvázió jöhet: csak így tudsz védekezni a rágcsálók ellen