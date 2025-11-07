Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Történelmi megállapodás Trump és Orbán között: Magyarország szabad kezet kapott!
Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg, valamint Magyarország mentességet kapott bizonyos szankciók alól.
A miniszterelnök elmondta, hogy Donald Trump elismerően nyilatkozott Magyarországról, és a megbeszélés szövetségesek közötti tárgyalásként zajlott. Bár stratégiai összeütközés nem volt a felek között, több elrendezendő kérdést is megvitattak. Az energetikai együttműködés terén jelentős eredményeket értek el.
A Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül
– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és megteremtették ennek feltételeit.
A nukleáris együttműködés területén is előrelépés történt. A Westinghouse vállalat bekapcsolódik a magyarországi folyamatokba, különös tekintettel a kis moduláris nukleáris reaktorokra, ahol az amerikaiak fejlett technológiával rendelkeznek. Magyarország emellett beszerzi az USA-tól az elhasznált fűtőanyag kezelésének technológiáját is. Orbán Viktor leszögezte, hogy Paks 2 projekttel szemben nem várható amerikai szankció.
A gazdasági kapcsolatok terén új pénzügyi együttműködési formákról állapodtak meg, és a miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan új amerikai beruházásokat telepítenek Magyarországra.
A védelmi szektorban hadiipari és űripari együttműködésről kötöttek megállapodást. A tárgyalódelegációt már kijelölték, és az Egyesült Államok biztosítja Magyarország hozzáférését a legmodernebb amerikai fegyverekhez.
A béketeremtés kérdésében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország folytatni kívánja erőfeszítéseit, és kifejezetten felajánlja közreműködését a folyamatban. A miniszterelnök megerősítette, hogy napirenden van egy budapesti találkozó is, amely a megfelelő feltételek esetén létre is jön.
Az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy kérték az amerikai elnöktől a szankciók eltörlését. Ennek eredményeként két mentességet kapott Magyarország: a déli irányból érkező gázra és a keletről érkező olajra vonatkozóan nem fogják alkalmazni a szankciókat.
A sajtótájékoztatón jelen lévő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kérdésre válaszolva pontosította, hogy a fűtőelemek szállítása körülbelül 100 millió dolláros tételt jelent.
Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
