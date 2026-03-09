Elszabadultak az árak, fájdalmas szigorítás közeleg: egyre durvább az olajárrobbanás

A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB). Az európai monetáris szigorítás a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) is lépéskényszerbe hozhatja. Ez a forint gyengüléséhez, valamint a hitelek drágulásához vezethet - számolt be a Portfolio.

A határidős piacok árazása alapján az év végéig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelésre lehet számítani az euróövezetben. Az első szigorítást a befektetők már júniusra szinte teljesen biztosra veszik. Ez drasztikus fordulat a korábbi hetek várakozásaihoz képest, amikor még csak egyetlen emelést tartottak valószínűnek.

A hirtelen irányváltás hátterében az energiapiacok heves mozgása áll. A földgáz ára a napokban átmenetileg 30 százalékkal is megugrott, így folytatódott az energiaválság óta nem tapasztalt mértékű drágulás. Ezzel párhuzamosan a kőolaj hordónkénti jegyzése 100 dollár fölé emelkedett. Ennek oka, hogy a nagy közel-keleti kitermelők visszafogták a kínálatot, a Hormuzi-szoros pedig lényegében lezárult a teherforgalom elől.

Az elszabaduló energiaárak azonnal rontják az inflációs kilátásokat. Ez a folyamat jelentősen szűkíti az EKB mozgásterét, és a korábban várt kamatcsökkentési ciklus megfordulását vetíti előre.

Az európai szigorítás közvetlen hatással van a hazai gazdaságra is. Ha az EKB valóban kamatot emel, az csökkenti a magyar és az európai irányadó kamat közötti különbséget. Az olvadó kamatfelár a forint gyengülését hozhatja magával, ami a Magyar Nemzeti Bankot is kamatemelésre sarkallhatja. Egy esetleges hazai szigorítás viszont azzal járna, hogy megdrágul a lakossági és a vállalati hitelfelvétel, valamint az államadósság finanszírozása is.