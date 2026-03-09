Elszabadultak az árak, fájdalmas szigorítás közeleg: egyre durvább az olajárrobbanás

Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB). Az európai monetáris szigorítás a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) is lépéskényszerbe hozhatja. Ez a forint gyengüléséhez, valamint a hitelek drágulásához vezethet - számolt be a Portfolio.
A határidős piacok árazása alapján az év végéig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelésre lehet számítani az euróövezetben. Az első szigorítást a befektetők már júniusra szinte teljesen biztosra veszik. Ez drasztikus fordulat a korábbi hetek várakozásaihoz képest, amikor még csak egyetlen emelést tartottak valószínűnek.
A hirtelen irányváltás hátterében az energiapiacok heves mozgása áll. A földgáz ára a napokban átmenetileg 30 százalékkal is megugrott, így folytatódott az energiaválság óta nem tapasztalt mértékű drágulás. Ezzel párhuzamosan a kőolaj hordónkénti jegyzése 100 dollár fölé emelkedett. Ennek oka, hogy a nagy közel-keleti kitermelők visszafogták a kínálatot, a Hormuzi-szoros pedig lényegében lezárult a teherforgalom elől.
Az elszabaduló energiaárak azonnal rontják az inflációs kilátásokat. Ez a folyamat jelentősen szűkíti az EKB mozgásterét, és a korábban várt kamatcsökkentési ciklus megfordulását vetíti előre.
Az európai szigorítás közvetlen hatással van a hazai gazdaságra is. Ha az EKB valóban kamatot emel, az csökkenti a magyar és az európai irányadó kamat közötti különbséget. Az olvadó kamatfelár a forint gyengülését hozhatja magával, ami a Magyar Nemzeti Bankot is kamatemelésre sarkallhatja. Egy esetleges hazai szigorítás viszont azzal járna, hogy megdrágul a lakossági és a vállalati hitelfelvétel, valamint az államadósság finanszírozása is.
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
