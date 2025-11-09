Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Orbán Viktor miniszterelnök a Washingtonból hazafelé tartó repülőúton részletesen beszélt az amerikai-magyar csúcstalálkozón kötött megállapodásokról, köztük a hadiipart érintő szerződésről, amely HIMARS rakétarendszerek beszerzését is tartalmazza.

A kormányfő a Budapestre tartó repülőgépen adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a megkötött üzletek mindegyike előnyös Magyarország számára. Véleménye szerint az amerikai partnerekkel kötött megállapodásoknál nem lehetett volna jobb feltételeket elérni más országokkal.

A miniszterelnök válaszolt arra a felvetésre is, hogy megéri-e Magyarországnak a csomag, tekintettel a jelentős kiadásokra (nukleáris üzemanyag-vásárlás: 114 millió dollár; LNG-vásárlás: 600 millió dollár; katonai beszerzés: 700 millió dollár; valamint potenciálisan 20 milliárd dollár kis moduláris reaktorokra). Orbán szerint érdemes minden elemet külön-külön megvizsgálni, és álláspontja szerint "ennél jobb forrást, magasabb technológiai szinten, olcsóbban senki sem tudott volna találni".

A cseppfolyós földgáz beszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországnak diverzifikációs célból szüksége van erre a mennyiségre, bár elismerte, hogy még van egy rendezetlen árvita az amerikai féllel. Az elhasznált nukleáris fűtőanyagok tárolásáról szólva kiemelte, hogy az amerikai rendszer jobb, olcsóbb és fejlettebb a korábbinál, ráadásul lehetővé teszi, hogy a kiégett fűtőelemeket ne kelljen elszállítani az atomerőmű területéről.

A nukleáris fűtőanyag beszerzésével kapcsolatban pedig a miniszterelnök elmondta, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára diverzifikálják a beszerzési forrásokat, és az amerikai Westinghouse is beszállítóvá válik. "A szakértőink kellő biztonsággal merik állítani, hogy orosz típusú atomerőműben tudunk használni francia és amerikai fűtőanyagot. Ez a kérdés a tudomány és a szakma szintjén eldőlt" - magyarázta a döntés hátterét.

Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol

A hadiipart érintő megállapodásról a kormányfő új információkat osztott meg. Megerősítette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol, amelyeket a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszereinek nevezett. "Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre, rakétaelhárító rendszerekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb ha ilyet vásárol."

Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak

- indokolta a beszerzést Orbán Viktor, hozzátéve, hogy "tartanunk kell a lépést". Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a védelmi ipari megállapodás értéke 700 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon 232 milliárd forint.

A HIMARS (M142) egy nagy mobilitású, teherautó-alapú rakéta-sorozatvető, amely precíziós, nagy hatótávú csapásokra képes - teszi hozzá a Portfolio. Korábbi hírek szerint a Magyar Honvédség mintegy húsz ilyen eszközt szerezhet be. A rendszer a hagyományos rakétákkal 30-70 kilométeres, míg ATACMS rakétákkal akár 300 kilométeres hatótávolságú célpontok ellen is bevethető.