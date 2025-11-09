2025. november 9. vasárnap Tivadar
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy Minotaur IV rakéta emelkedik a nyári égboltra a NASA Wallops Island Flight Facility-ről, a Mid-Atlantic Regional Spaceportról. A szomszédos Chincoteague-szigetről, Virginia államból nézve.
Világ

Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Pénzcentrum
2025. november 9. 09:29

Orbán Viktor miniszterelnök a Washingtonból hazafelé tartó repülőúton részletesen beszélt az amerikai-magyar csúcstalálkozón kötött megállapodásokról, köztük a hadiipart érintő szerződésről, amely HIMARS rakétarendszerek beszerzését is tartalmazza.

A kormányfő a Budapestre tartó repülőgépen adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a megkötött üzletek mindegyike előnyös Magyarország számára. Véleménye szerint az amerikai partnerekkel kötött megállapodásoknál nem lehetett volna jobb feltételeket elérni más országokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök válaszolt arra a felvetésre is, hogy megéri-e Magyarországnak a csomag, tekintettel a jelentős kiadásokra (nukleáris üzemanyag-vásárlás: 114 millió dollár; LNG-vásárlás: 600 millió dollár; katonai beszerzés: 700 millió dollár; valamint potenciálisan 20 milliárd dollár kis moduláris reaktorokra). Orbán szerint érdemes minden elemet külön-külön megvizsgálni, és álláspontja szerint "ennél jobb forrást, magasabb technológiai szinten, olcsóbban senki sem tudott volna találni".

A cseppfolyós földgáz beszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországnak diverzifikációs célból szüksége van erre a mennyiségre, bár elismerte, hogy még van egy rendezetlen árvita az amerikai féllel. Az elhasznált nukleáris fűtőanyagok tárolásáról szólva kiemelte, hogy az amerikai rendszer jobb, olcsóbb és fejlettebb a korábbinál, ráadásul lehetővé teszi, hogy a kiégett fűtőelemeket ne kelljen elszállítani az atomerőmű területéről.

A nukleáris fűtőanyag beszerzésével kapcsolatban pedig a miniszterelnök elmondta, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára diverzifikálják a beszerzési forrásokat, és az amerikai Westinghouse is beszállítóvá válik. "A szakértőink kellő biztonsággal merik állítani, hogy orosz típusú atomerőműben tudunk használni francia és amerikai fűtőanyagot. Ez a kérdés a tudomány és a szakma szintjén eldőlt" - magyarázta a döntés hátterét.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol

A hadiipart érintő megállapodásról a kormányfő új információkat osztott meg. Megerősítette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol, amelyeket a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszereinek nevezett. "Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre, rakétaelhárító rendszerekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb ha ilyet vásárol."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak

- indokolta a beszerzést Orbán Viktor, hozzátéve, hogy "tartanunk kell a lépést". Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a védelmi ipari megállapodás értéke 700 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon 232 milliárd forint.

A HIMARS (M142) egy nagy mobilitású, teherautó-alapú rakéta-sorozatvető, amely precíziós, nagy hatótávú csapásokra képes - teszi hozzá a Portfolio. Korábbi hírek szerint a Magyar Honvédség mintegy húsz ilyen eszközt szerezhet be. A rendszer a hagyományos rakétákkal 30-70 kilométeres, míg ATACMS rakétákkal akár 300 kilométeres hatótávolságú célpontok ellen is bevethető.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #magyarország #honvédség #fegyver #világ #földgáz #megállapodás #usa #orbán viktor #atomerőmű #amerikai egyesült államok #nukleáris energia #rakéta #lng #washington #csúcstalálkozó #hadiipar #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:29
09:02
08:33
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 8.
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
NAPTÁR
Tovább
2025. november 9. vasárnap
Tivadar
45. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
2
2 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
3
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
4
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
2 hete
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: nem szórakozik tovább, durva döntést hozott Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 10:04
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 09:02
Mi ez a titkos amerikai védőpajzs, amit Trump adott Magyarországnak?
Agrárszektor  |  2025. november 9. 09:01
Rég nem látott eső zúdult le Magyarországra: mutatjuk, hol esett a legtöbb