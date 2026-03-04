Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek

Az atomenergia az elmúlt években ismét a figyelem középpontjába került. A klímacélok szigorodnak, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia energiaigénye nő, miközben az energiabiztonság geopolitikai kérdéssé vált. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, milyen szerepet játszik ma a nukleáris energia az Európai Unióban, és mennyire meghatározó Magyarországon.

Az uniós adatok alapján Franciaország toronymagasan vezeti a mezőnyt: 338 202 gigawattóra nukleáris termeléssel az Európai Unió atomenergiájának gerincét adja. A második vonalban Spanyolország, Svédország, Finnország, Belgium és Csehország szerepelnek, ahol az atomenergia fontos, de nem kizárólagos pillér. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének térképe jól mutatja az unió megosztottságát is: több tagállamban egyáltalán nincs nukleáris termelés, míg mások kifejezetten erre építik energiastratégiájukat.

Magyarország mennyiségi szempontból közepes szereplő, ám arányait tekintve jóval jelentősebb. A Paksi Atomerőmű 2024-ben több mint 16 ezer gigawattóra villamos energiát termelt, ami a hazai áramtermelés 47,1 százalékát adta. Ha a teljes bruttó felhasználást nézzük – az importtal együtt –, a nukleáris energia részaránya így is közel 36 százalék.

A CHART by Pénzcentrum friss epizódja szerint bár a naperőművi kapacitás már meghaladja a paksi blokkok beépített teljesítményét, a tényleges termelés aránya jóval alacsonyabb, ami rávilágít az időjárásfüggő megújulók korlátaira. Eközben a földgáz és a szén továbbra is része a rendszernek, és az ország jelentős importra szorul az áramigény kielégítéséhez.

