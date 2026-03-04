A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
Az atomenergia az elmúlt években ismét a figyelem középpontjába került. A klímacélok szigorodnak, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia energiaigénye nő, miközben az energiabiztonság geopolitikai kérdéssé vált. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, milyen szerepet játszik ma a nukleáris energia az Európai Unióban, és mennyire meghatározó Magyarországon.
Az uniós adatok alapján Franciaország toronymagasan vezeti a mezőnyt: 338 202 gigawattóra nukleáris termeléssel az Európai Unió atomenergiájának gerincét adja. A második vonalban Spanyolország, Svédország, Finnország, Belgium és Csehország szerepelnek, ahol az atomenergia fontos, de nem kizárólagos pillér. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének térképe jól mutatja az unió megosztottságát is: több tagállamban egyáltalán nincs nukleáris termelés, míg mások kifejezetten erre építik energiastratégiájukat.
Magyarország mennyiségi szempontból közepes szereplő, ám arányait tekintve jóval jelentősebb. A Paksi Atomerőmű 2024-ben több mint 16 ezer gigawattóra villamos energiát termelt, ami a hazai áramtermelés 47,1 százalékát adta. Ha a teljes bruttó felhasználást nézzük – az importtal együtt –, a nukleáris energia részaránya így is közel 36 százalék.
A CHART by Pénzcentrum friss epizódja szerint bár a naperőművi kapacitás már meghaladja a paksi blokkok beépített teljesítményét, a tényleges termelés aránya jóval alacsonyabb, ami rávilágít az időjárásfüggő megújulók korlátaira. Eközben a földgáz és a szén továbbra is része a rendszernek, és az ország jelentős importra szorul az áramigény kielégítéséhez.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
