Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet

Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt. Az öröm azonban korai lehet: a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak és a forint hirtelen gyengülése hosszú távon újra felpörgetheti az áremelkedést. Ez a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) is arra kényszerítheti, hogy leállítsa a nemrég megkezdett kamatcsökkentési ciklusát - írja elemzésében a Portfolio.
Januárban már jelentősen, 2,1 százalékra lassult a hazai pénzromlás üteme. Az elemzői várakozások szerint a februári adat még ennél is kedvezőbb lesz. A konszenzus 1,7 százalékos inflációt valószínűsít, ami több mint hét éve a legalacsonyabb érték lenne. A legderűlátóbb becslések azonban az 1,5 százalékot sem tartják kizártnak.
A látványos javulás hátterében elsősorban a bázishatás és a meglepően visszafogott év eleji átárazások állnak. Szintén hozzájárult az eséshez a globális élelmiszer- és energiaárak csökkenése, valamint a februárban még erős forint. Ebben a hónapban a szolgáltatások drágulását jórészt ellensúlyozhatta a ruházati cikkek és a háztartási energia árának mérséklődése. Az élelmiszereknél akár 4 százalékos defláció is elképzelhető.
A szakértők többsége ugyanakkor egyetért abban, hogy a februári adattal valószínűleg elértük az inflációs pálya mélypontját. Egy időre így búcsút inthetünk az extrém alacsony értékeknek. A tavaszi hónapokban már enyhe emelkedés várható, a közel-keleti háború eszkalációja pedig komoly kockázatot hordoz. A tartósan magasabb olaj- és gázárak, párosulva a forint utóbbi napokban látott zuhanásával, egyértelműen felfelé hajtják az árakat.
Bár a hatásokat egyelőre nehéz hajszálpontosan számszerűsíteni, az elemzők borúlátóak. Úgy vélik, érdemben megemeli az éves inflációt, ha a kőolaj hordónkénti ára 80-85 dollár, a gázé pedig 50 euró körül állandósul, miközben a forint a 385-ös vagy annál gyengébb szinten ragad. Bizonyos pesszimistább forgatókönyvek szerint az energiaárak begyűrűzése miatt az év végére az áremelkedés üteme ismét átlépheti az 5 százalékot. Szintén bizonytalanságot okoz a vállalatok árazási magatartása. Kérdéses ugyanis, hogy a cégek – különösen a szolgáltató szektorban – bepótolják-e a következő hónapokban az elmaradt januári áremeléseket.
A megváltozott globális és hazai környezet a monetáris politikát is átírhatja. Bár a várhatóan rendkívül kedvező februári inflációs adat önmagában indokolná az MNB márciusi kamatvágását, a friss geopolitikai feszültségek és a forint gyengülése szinte biztosan megakasztják a monetáris lazítási ciklust. A megnövekedett inflációs kockázatok és a piaci turbulenciák miatt egyre valószínűbb az alapkamat szinten tartása. Így a Monetáris Tanács a hónap végén várhatóan nem csökkenti tovább az irányadó rátát, hanem a kivárás mellett dönt.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.