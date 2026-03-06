2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Csongrád, 2026. február 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs F
Gazdaság

Orbán Viktor megszólalt az üzemanyagárakról: újra jöhet a benzinárstop Magyarországon?

Pénzcentrum
2026. március 6. 08:09

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban beszélt az üzemanyagárakról, az ukrán–magyar viszonyról és a közel-keleti helyzetről. A miniszterelnök nem zárta ki az állami beavatkozást sem.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorában több aktuális kérdésről is beszélt, köztük az üzemanyagárak alakulása, az ukrán–magyar kapcsolatok, valamint a közel-keleti helyzet.

A kormányfő az üzemanyagárakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte a Közel-Keleten zajló háború, valamint a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság regionális hatásai is felfelé hajthatják a benzin és a dízel árát. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az árakat alapvetően a kereskedők és a vásárlók alakítják ki a piacon.

Ugyanakkor jelezte: ha az árak olyan mértékben emelkednének, hogy az már elviselhetetlenné válna és a magyar gazdaság egyensúlyát veszélyeztetné, akkor a kormány állami eszközökkel is beavatkozhat. Hozzátette: a kormány akkor is fellépne, ha a közel-keleti konfliktus miatt emelkednének az árak, vagy ha az orosz olaj nem jutna el Magyarországra.

Az interjúban szó esett a közel-keleti helyzetről is. Orbán Viktor elmondta, hogy a térségben zajló háború miatt több mentesítő járat indult a régióból, amelyek magyar állampolgárokat hoznak haza. Arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy legyenek türelemmel, mivel a polgári közlekedés akadozik.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország szakértői csoportot állított fel a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A kormány tényellenőrző bizottság felállítását kezdeményezte, és azt kéri, hogy a magyar szakértőket engedjék be Ukrajnába, hogy megvizsgálhassák a vezeték állapotát. A miniszterelnök szerint Magyarország biztos abban, hogy a Barátság vezeték működőképes.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA

