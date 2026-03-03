Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon

A ZTE-t sokan még ma is inkább hálózati infrastruktúra-gyártóként ismerik, miközben a cég terminál üzletága – telefonokkal, routerekkel és egyéb okoseszközökkel – évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki a bevételekből. Magyarországon a belépő szintű Blade modellek adják a darabszámot, a nubia pedig a fiatalokat célozza – az igazán nagy figyelmet pedig egy 200 ezer forint körül elérhető hajlítható telefon, a nubia Flip 2 hozta meg.

Nem csak mobil: a terminál üzletág már a bevételek negyedét hozza

A ZTE neve itthon sokáig elsősorban a mobilhálózati infrastruktúrával forrt össze, pedig a cég az elmúlt években látványosan erősítette mobil üzletágát, pontosabban a terminál üzletágat is, hiszen nem csak az okostelefonok tartoznak ide, hanem a köré épített ökoszisztéma is – okosórák, fülhallgatók, routerek.

A magyarországi vezetés szerint ez a láb most már a bevétel nagyjából 25%-át adja, és dinamikusan növekszik. „A terminál üzletág bevételünknek a negyedét teszi ki és évről évre nagyobb szeletet hasít ki a közös ZTE tortából” – mondta a Pénzcentrumnak Kocsis László, a ZTE Hungary Terminal Sales Directora. A vállalatcsoporton belül ugyanakkor továbbra is az infrastruktúra a domináns (nagyjából 50%), emellett ott a kormányzati/enterprise láb is.

Kocsis László, a ZTE Hungary Terminal Sales Directora.

„Fokozatos, de biztos növekedési pályát követünk, 2025-ben rekordévet zártunk a hazai piacon" – tette hozzá Kocsis, aki szerint a magyar piac egyszerre árérzékeny, és közben nyitott az új technológiákra,de csak akkor, ha a plusz funkciók elég izgalmasak, könnyen adaptálhatóak és az ár indokolható. Ezért a cég jelenleg nem a prémium szegmensben akar áttörést elérni, hanem a belépő szinten és középkategóriákban, mindezt jól kommunikálható extrákkal.

A cég globális szinten 2025 első félévében a consumer (fogyasztói) szegmensben 7,6%-os éves növekedést ért el, a magyar piacon ezt jócskán sikerült túlszárnyalnia:

darabszámban a nubia készülékek értékesítése négyszeresére nőtt, árbevétel-oldalon pedig több mint 50 százalékos növekedést ért el a cég az előző évhez képest.

Három márka, három célcsoport

A mobilos portfólió három márkára épül:

ZTE : itthon a legismertebb, leginkább a Blade szériának köszönhetően

: itthon a legismertebb, leginkább a Blade szériának köszönhetően nubia : fiatalosabb, stílusosabb brand. A „megfizethető innováció” jellemzi.

: fiatalosabb, stílusosabb brand. A „megfizethető innováció” jellemzi. RedMagic: kifejezetten a professzionális mobil gamingre fókuszáló márka

Hosszabb távon azonban stratégiai cél, hogy minden készülék nubia márkanév alatt fusson, mert a fiatal célcsoportnál a brand, a dizájn és a „márkasztori” sokszor ugyanúgy döntési tényezők, mint a specifikáció.

A hazai sajátosságokra kitérve, Kocsis szerint a magyar mobilpiac erősen „szolgáltató-súlyos”, vagyis a vásárlók nagy része mobilszolgáltatótól veszi a készüléket egy előfizetési csomagban, ahol nagyon hangsúlyos elemek a kedvezmények. Például a 0%-os THM és a 0 forintos kezdőrészlet típusú ajánlatok erősen mozgatják a keresletet.

A cég ennek megfelelően két csatornán építkezik itthon:

open market jelenlét : nagy elektronikai láncok, például a Media Markt, Euronics, BestByte és azok webshopjaiban, időszakos akciókkal, bundle deal-ekkel

: nagy elektronikai láncok, például a Media Markt, Euronics, BestByte és azok webshopjaiban, időszakos akciókkal, bundle deal-ekkel szolgáltatói jelenlét: előfizetési csomagajánlatok formájában

A One-nál például jelenleg három készülékkel vannak bent, ebből kettő ZTE készülék és egy nubia, mégpedig a kihajtható nubia Flip 2 5G. A cég saját hazai tapasztalata alapján ma az alsó szegmens a legerősebb: a Blade A-széria az, ami ár/érték arányban vonzó, 20–50 ezer forintos árképzéssel. A cég szerint itt már néhány ezer forintos eltérés is komoly különbséget tud okozni.

A következő cél a 50–100 ezer forintos árkategóriában nagyobb piaci részesedést elérni, aminek alapja Kocsis szerint először a márkaismertség növelése, amire stabilan lehet építeni. Egy bizonyos márkaismertség elérése után már a 150–200 ezres sávban is labdába lehet rúgni.

Ebbe a kategóriába tartoznak a hajlítható telefonok, amelyek eddig tipikusan a “státusszimbólum” kategóriába tartoztak, de a nubia Flip 2 modellel éppen arra szeretnének ráerősíteni, hogy egy ilyen okostelefon megfizethető élmény lehet. A modell 2025 őszén mutatkozott be Magyarországon, 200 ezer forint környékén érhető el, miközben a konkurens hajlítható készülékek jellemzően jóval magasabb árról indulnak.

A ZTE telefonja a legmegfizethetőbb kinyithatós készülék jelenleg, a rendkívül telített okostelefon‑piacon az ilyen típusú pozicionálásokkal kívánunk a jövőben is operálni

– mondta Kocsis.

AI és after sales: itt lehet bizalmat építeni

A hajlítható kategóriánál maradva, az ilyen típusú készülékeknél a vásárlóknak nagyobb minőségi elvárásaik is vannak, hiszen nagyobb a befektetési érték, ezért jobban tartanak attól, hogy esetleg eltörik a zsanér, vagy sérül a kijelző, vagy hogy mennyibe fog kerülni a javíttatás. A vállalat ezért kiemelt hangsúlyt fektet a magyar piacon az after sales szolgáltatásokra: a kijelzővédelmet extraként nyújtja a nubia Flip 2 esetében (egy éven belüli ingyenes csere, ezt követően kedvezményes javítási lehetőség), ezzel erősítve a vásárlói bizalmat.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az AI funkciók is, amelyek ma már nem csak a prémium telefonok kiváltságai, és hozzájárulnak a márka-hűség erősítéséhez is. Kocsis elmondása szerint már inkább személyi asszisztensként fogunk a telefonunkra nézni, hiszen egyszerűen megoldhatóak például a fotókról nem kívánt elemek/személyek eltüntetése (magic eraser), beszélgetések szöveges rögzítése, valós idejű beszédfordítás, vagy akár kreatívabb képszerkesztések, gaming vezérlő-ajánlások.

A fiatalok megszólításában egyébként is fontos a gaming kategória, ezért tervben van a Neo-széria folytatása, amely kifejezetten gamingre optimalizált készülékeket jelent, megfizethető áron.

A ZTE törekszik rá, hogy minden kategóriában kézzelfogható pluszt adjon a vásárlóknak, legyen szó kiemelkedő ár-érték arányról a ZTE Blade szériánál, erősebb specifikációkról a nubia Neo modelleknél, 5G képességről, vagy éppen a vásárlás utáni extra támogatásról.