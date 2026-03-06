2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Gazdaság

Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes

Pénzcentrum
2026. március 6. 11:29

Egy névtelenséget kérő szakember súlyos munkavédelmi problémákról számolt be a szegedi BYD-gyár építkezéséről. A beszámoló szerint gyakoriak a balesetek, és az alapvető biztonsági feltételek sem mindig adottak, írja a Magyar Hang.

Életveszélyes állapotokról számolt be a Magyar Hangnak egy névtelenséget kérő szakember a szegedi BYD elektromosautó-gyár építkezéséről. A forrás szerint több súlyos munkavédelmi és biztonsági probléma is tapasztalható a területen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Beszámolója szerint sárba ragadt munkagépek, az útról lecsúszó markolók, túlterhelt járművek és verekedések is előfordulnak az építkezésen. A szakember azt is állítja, hogy volt példa arra, hogy dolgozókat csomagtartóban szállítottak a területen.

A cikk felidézi: a gyár építése 2024 nyarán kezdődött, és a hivatalos tervek szerint már idén megindulhat a termelés az üzemben. A helyszínen járva kívülről is jól látható a gyors ütemű építkezés, ugyanakkor a beszámoló szerint a munkavédelmi körülmények messze elmaradnak az elvárhatótól.

A szakember fotókat és videókat is átadott a lapnak, amelyek állítása szerint a legsúlyosabb problémákat dokumentálják. Elmondása alapján az építkezés több pontján hiányosak az alapvető földmunkák is.

Kapcsolódó cikkeink:

A talaj állapota különösen problémás lehet: a beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméter mélyen belesüllyednek a földbe. Ez nemcsak az építkezés során jelent komoly balesetveszélyt, hanem később az elkészült épületek megsüllyedéséhez is vezethet.

A szakember szerint a területen szinte naponta történnek kisebb-nagyobb balesetek. Bár néhány helyen betonozott utak készültek, ezek mennyisége és minősége nem elegendő. Sok helyen víz áll az útfelületen, a vízelvezetés pedig nem megoldott.

A kamionok, betonmixerek és más járművek emiatt gyakran lecsúsznak a sáros, instabil utak széléről, miközben a közelben mély, vízzel teli árkok is növelik a balesetveszélyt.

A munkavédelmi problémák azonban nemcsak az utak és a talaj állapotához köthetők. A forrás többször látott túlzsúfolt járműveket, tuktukszerű szállítóeszközöket, sőt olyan eseteket is, amikor dolgozókat csomagtartóban utaztattak a területen. Beszámolt egy verekedésről is a gyár területén, amelynek végkimeneteléről nincs információja.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakember abban bízik, hogy a nyilvánosság segíthet javítani a körülményeken, és más épülő ipari beruházásoknál is nagyobb figyelmet fordítanak majd a munkavédelmi szabályok betartására.

A cikk megjelenése előtt a Magyar Hang megkereste a BYD sajtóosztályát, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt is, amely az állami munkavédelmi vizsgálatokért felel. A lap kérdéseire azonban lapzártáig egyik fél sem válaszolt.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #gyár #beruházás #építkezés #munka #elektromos autó #gazdaság #szeged #kormányhivatal #autógyár #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:13
12:05
11:52
11:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 6. 11:54
Rubin Kristóf: évtizedek óta nem volt ekkora különbség a TV2 és az RTL között
Több évtizede nem látott TV2-s nézettségi sikerről, meglepően alacsony konkurens eredményekről és az...
Holdblog  |  2026. március 6. 09:03
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen pl...
ChikansPlanet  |  2026. március 6. 08:00
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 20...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 6. 07:45
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
2 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
2 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
5
4 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 11:43
Nem csitul a háború zaja a Közel-Keleten: még csak most jön az igazi rakétazápor?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 10:01
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. március 6. 12:29
Újabb sokk a kasszáknál: ismét drágul a hús és a pékáruk alapanyaga
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel