Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes

Egy névtelenséget kérő szakember súlyos munkavédelmi problémákról számolt be a szegedi BYD-gyár építkezéséről. A beszámoló szerint gyakoriak a balesetek, és az alapvető biztonsági feltételek sem mindig adottak, írja a Magyar Hang.

Életveszélyes állapotokról számolt be a Magyar Hangnak egy névtelenséget kérő szakember a szegedi BYD elektromosautó-gyár építkezéséről. A forrás szerint több súlyos munkavédelmi és biztonsági probléma is tapasztalható a területen.

Beszámolója szerint sárba ragadt munkagépek, az útról lecsúszó markolók, túlterhelt járművek és verekedések is előfordulnak az építkezésen. A szakember azt is állítja, hogy volt példa arra, hogy dolgozókat csomagtartóban szállítottak a területen.

A cikk felidézi: a gyár építése 2024 nyarán kezdődött, és a hivatalos tervek szerint már idén megindulhat a termelés az üzemben. A helyszínen járva kívülről is jól látható a gyors ütemű építkezés, ugyanakkor a beszámoló szerint a munkavédelmi körülmények messze elmaradnak az elvárhatótól.

A szakember fotókat és videókat is átadott a lapnak, amelyek állítása szerint a legsúlyosabb problémákat dokumentálják. Elmondása alapján az építkezés több pontján hiányosak az alapvető földmunkák is.

A talaj állapota különösen problémás lehet: a beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméter mélyen belesüllyednek a földbe. Ez nemcsak az építkezés során jelent komoly balesetveszélyt, hanem később az elkészült épületek megsüllyedéséhez is vezethet.

A szakember szerint a területen szinte naponta történnek kisebb-nagyobb balesetek. Bár néhány helyen betonozott utak készültek, ezek mennyisége és minősége nem elegendő. Sok helyen víz áll az útfelületen, a vízelvezetés pedig nem megoldott.

A kamionok, betonmixerek és más járművek emiatt gyakran lecsúsznak a sáros, instabil utak széléről, miközben a közelben mély, vízzel teli árkok is növelik a balesetveszélyt.

A munkavédelmi problémák azonban nemcsak az utak és a talaj állapotához köthetők. A forrás többször látott túlzsúfolt járműveket, tuktukszerű szállítóeszközöket, sőt olyan eseteket is, amikor dolgozókat csomagtartóban utaztattak a területen. Beszámolt egy verekedésről is a gyár területén, amelynek végkimeneteléről nincs információja.

A szakember abban bízik, hogy a nyilvánosság segíthet javítani a körülményeken, és más épülő ipari beruházásoknál is nagyobb figyelmet fordítanak majd a munkavédelmi szabályok betartására.

A cikk megjelenése előtt a Magyar Hang megkereste a BYD sajtóosztályát, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt is, amely az állami munkavédelmi vizsgálatokért felel. A lap kérdéseire azonban lapzártáig egyik fél sem válaszolt.

