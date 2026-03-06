A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
Egy névtelenséget kérő szakember súlyos munkavédelmi problémákról számolt be a szegedi BYD-gyár építkezéséről. A beszámoló szerint gyakoriak a balesetek, és az alapvető biztonsági feltételek sem mindig adottak, írja a Magyar Hang.
Életveszélyes állapotokról számolt be a Magyar Hangnak egy névtelenséget kérő szakember a szegedi BYD elektromosautó-gyár építkezéséről. A forrás szerint több súlyos munkavédelmi és biztonsági probléma is tapasztalható a területen.
Beszámolója szerint sárba ragadt munkagépek, az útról lecsúszó markolók, túlterhelt járművek és verekedések is előfordulnak az építkezésen. A szakember azt is állítja, hogy volt példa arra, hogy dolgozókat csomagtartóban szállítottak a területen.
A cikk felidézi: a gyár építése 2024 nyarán kezdődött, és a hivatalos tervek szerint már idén megindulhat a termelés az üzemben. A helyszínen járva kívülről is jól látható a gyors ütemű építkezés, ugyanakkor a beszámoló szerint a munkavédelmi körülmények messze elmaradnak az elvárhatótól.
A szakember fotókat és videókat is átadott a lapnak, amelyek állítása szerint a legsúlyosabb problémákat dokumentálják. Elmondása alapján az építkezés több pontján hiányosak az alapvető földmunkák is.
A talaj állapota különösen problémás lehet: a beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméter mélyen belesüllyednek a földbe. Ez nemcsak az építkezés során jelent komoly balesetveszélyt, hanem később az elkészült épületek megsüllyedéséhez is vezethet.
A szakember szerint a területen szinte naponta történnek kisebb-nagyobb balesetek. Bár néhány helyen betonozott utak készültek, ezek mennyisége és minősége nem elegendő. Sok helyen víz áll az útfelületen, a vízelvezetés pedig nem megoldott.
A kamionok, betonmixerek és más járművek emiatt gyakran lecsúsznak a sáros, instabil utak széléről, miközben a közelben mély, vízzel teli árkok is növelik a balesetveszélyt.
A munkavédelmi problémák azonban nemcsak az utak és a talaj állapotához köthetők. A forrás többször látott túlzsúfolt járműveket, tuktukszerű szállítóeszközöket, sőt olyan eseteket is, amikor dolgozókat csomagtartóban utaztattak a területen. Beszámolt egy verekedésről is a gyár területén, amelynek végkimeneteléről nincs információja.
A szakember abban bízik, hogy a nyilvánosság segíthet javítani a körülményeken, és más épülő ipari beruházásoknál is nagyobb figyelmet fordítanak majd a munkavédelmi szabályok betartására.
A cikk megjelenése előtt a Magyar Hang megkereste a BYD sajtóosztályát, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt is, amely az állami munkavédelmi vizsgálatokért felel. A lap kérdéseire azonban lapzártáig egyik fél sem válaszolt.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
