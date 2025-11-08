Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni. Jelenleg a Dacia Sandero és a Kia Picanto vezeti a legolcsóbb új autók 10-es listáját, ezek mellett még a Fiat Pandina alapváltozata áll meg 6 millió forint alatt.

Immáron nem a Mitsubishi Space Star a legolcsóbb új autó Magyarországon, ugyanis azt kivezette a gyártó - így pedig már nincs is olyan modell, amit 5 millió forint alatt meg lehetne vásárolni. A kisautó, ameddig rendelhető volt, 4,4 millió forintba került. Ahogy a korábban a top ötben szereplő Fiat 500 és Suzuki Ignis már nem elérhető a hivatalos kínálatban, így a listáról ezek is kiszorultak.

Így ma a legolcsóbb új autó a Dacia Sandero, amelyet 5 799 000 forintért lehet most legkevesebb megrendelni. Augusztusban és májusban még 100 ezerrel kevesebbe került, viszont tavaly decemberben még 5 999 000 forint volt az ára.

Holtversenyben az első helyen áll a Kia Picanto, szintén 5 799 000 forintos alapárral. Ez olcsóbb lett augusztus óta, akkor még 6,2 millió forint volt az alapára, májusban pedig 6 millió forintért kínálták, decemberben 5 899 000 forint volt az alapára.

Második legolcsóbb a Fiat Pandina - ami lényegében az átnevezett Panda -, amely 5 990 000 forinttól kapható. Augusztusban is ennyi volt, viszont májusban a "régi nevén" még 5 290 000 forintért lehetett megvenni. Harmadik a Hyundai i10-es, amely 6 049 000 forinttól rendelhető meg - ez nem drágult május óta, viszont tavaly decemberben még 5 849 000 forintba került.

Negyedik a Suzuki Swift, amelynek alapára kedvezménnyel 6 450 000 forint - decemberben még 6 130 000 forintba került -, ötödik a Citroen C3 6 490 000 forintos alapárával (decemberben még 6 190 000 forintért lehetett megrendelni), hatodik a Mitsubishi Colt, amely 6 599 000 forinttól rendelhető (korábban volt az ára 6,4 millió is), és ugyanennyibe kerül az MG3 is.

A hetedik legolcsóbb a Toyota Aygo X "Classic", ami 6 680 000 forintba kerül, ez valójában a facelift előtti modellt jelenti - vélhetően a készleteket árusítják ki -, az új Aygo X alapára 7 350 000 forint, azaz már nincs helye az összestésben. A 10 legolcsóbb modell listáját a Dacia Sandero Stepway zárja, 6 899 000 forintért lehet most megvenni.

Miért pont a legolcsóbb autók tűnnek el?

Korábbi interjúnkban Nagy Norberttel, a Kia hazai elnökével is beszélgettünk arról, hogy egyre szűkül a kisautó-paletta. A szakember szerint ennek javarészt az az oka, hogy ezeknek a modelleknek az előállítási költsége nem sokkal kevesebb, mint egy nagyobb autónak, mert ugyan kevesebb acél van bennük, de más tekintetből ugyanazok a dolgok kellenek a kisautókba is, mint a nagyobbakba. Az uniós biztonsági előírások nagymértékben változtak, a táblafelismerő rendszertől a navigáción át a sávtartóig elég sok extra kötelező lett.

Ez megdrágította a terméket, és így végül nem lett gazdaságos már ezeknek a modelleknek a gyártása. Amelyik márka még jelen van ezen a piacon, annál vagy kijön még a matek, vagy olyan termékek vannak, amelyek kifutóban vannak, esetleg a volumen tudott úgy növekedni, hogy megmaradnak a palettán

- fogalmazott az elnök. Azt is leszögezte, hogy a márka terveiben hosszú távon is szerepel a Picanto, nem tervezik elengedni a kisautó-szegmenst, hiszen a modell népszerű Európában.

Főképp azért, mert számos európai országban az adózás köbcenti alapú, vagy CO2-kibocsátás alapján fizetnek, tehát ott az az előny, ha kicsi az autó. Például a hollandok nagyon sokat adtak el belőle és Olaszországban is jól szerepel

- magyarázta.

Mennyibe kerülnek a magyarok kedvenc autói?

Mint korábban megírtuk, 2025 január és október között a Suzuki S-Cross bizonyult Magyarország legnépszerűbb új autójának, 5377 darabos forgalomba helyezéssel. Ez most legkevesebb 8 622 500 forintba kerül, ugyanannyiba, mint augusztusban, májusban viszont még 8 600 000 forint volt az alapváltozat, tavaly decemberben pedig 8 250 000 forintba került.

Szorosan mögötte végzett a Skoda Octavia (4662 darab, amelyet most a konfigurtátor szerint legkevesebb 10 699 000 forintért lehet megrendelni, ahogy augusztusban és májusban is, december óta viszont kb. 200 ezerrel drágult.

A harmadik legnagyobb darabszámban fogyó új autó 2025-ben a Suzuki Vitara (4654 darab), ezt modt legkevesebb 8 162 500 forintért lehet megvásárolni, ugyanúgy, mint augusztusban - májusban még 8 140 000 forintért volt rendelhető legkevesebb, decemberben még 7 790 000-ért adták a legalapabb változatokat.