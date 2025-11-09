Mi ez a titkos amerikai védőpajzs, amit Trump adott Magyarországnak?

Orbán Viktor washingtoni tárgyalásai után bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok új pénzügyi megállapodást kötött. A cél a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése és alternatív források biztosítása az uniós támogatások mellett vagy helyett. A részletek egyelőre nem ismertek, de a nyilatkozatokból arra lehet következtetni, hogy szóba került egy jegybanki „swap line” is, amely válsághelyzetben segíthetné a forintárfolyam stabilizálását. A megállapodásról további egyeztetések várhatók mind kormányzati, mind jegybanki szinten.

A washingtoni tárgyalásokat követően Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok pénzügyi megállapodást kötött, amelynek célja a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése és alternatív finanszírozási források biztosítása. A megállapodás részleteit a miniszterelnök nem ismertette, de elmondása szerint több lehetséges mechanizmust is megvitattak.

Orbán Viktor miniszterelnök, a konkrétumokat kerülve, sejtelmesen így fogalmazott: "Az Egyesült Államok érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."

A megállapodással kapcsolatban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a közösségi oldalán jelezte, hogy az amerikai eximbank bevonásával finanszírozási együttműködés készül, valamint tárgyalásokat folytattak a Citi felsővezetőivel is a "megbízható és olcsó finanszírozás" érdekében.

Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag?

A Válasz Online információi szerint magyar részről felmerült egy "swap line" létrehozásának igénye a két ország jegybankjai között. Ez a konstrukció hasonlítana az Egyesült Államok által nemrég Argentínának nyújtott pénzügyi segítséghez, amelynek keretében mintegy 20 milliárd dolláros swapkeretet biztosítottak a dél-amerikai ország jegybankjának a peso stabilizálása érdekében.

Az argentin esetben az amerikai pénzügyi vezetés az Exchange Stabilization Fund bevonásával közvetlenül is vásárolt pesót dollárért cserébe a piaci volatilitás csillapítására. Emellett Scott Bessent pénzügyminiszter egy további, mintegy 20 milliárd dolláros hitelkeret előkészítésén is dolgozik, ami összesen 40 milliárd dollárra emelné a támogatási csomagot.

A swap line lényegében egy devizacsere-lehetőséget biztosító megállapodás, amelynek keretében a két jegybank a saját devizáját cseréli el egymásra. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a Federal Reserve szükség esetén forintot vásárolhatna, ami támogatná a magyar fizetőeszköz árfolyamát esetleges piaci nyomás esetén.

Ilyen megállapodásokat nemcsak válsághelyzetben kötnek, hanem elővigyázatosságból is. A Magyar Nemzeti Bank korábban már létesített hasonló egyezségeket Kínával, Svájccal és az Európai Központi Bankkal is. 2020-ban pedig a jegybanki "védőháló" részét képezte a Federal Reserve által meghirdetett repo eszköz, amelyen keresztül az MNB számára 1-2 milliárd dollár értékű likviditás volt elérhető.