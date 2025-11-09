A Pénzcentrum 2025. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mi ez a titkos amerikai védőpajzs, amit Trump adott Magyarországnak?
Orbán Viktor washingtoni tárgyalásai után bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok új pénzügyi megállapodást kötött. A cél a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése és alternatív források biztosítása az uniós támogatások mellett vagy helyett. A részletek egyelőre nem ismertek, de a nyilatkozatokból arra lehet következtetni, hogy szóba került egy jegybanki „swap line” is, amely válsághelyzetben segíthetné a forintárfolyam stabilizálását. A megállapodásról további egyeztetések várhatók mind kormányzati, mind jegybanki szinten.
A washingtoni tárgyalásokat követően Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok pénzügyi megállapodást kötött, amelynek célja a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése és alternatív finanszírozási források biztosítása. A megállapodás részleteit a miniszterelnök nem ismertette, de elmondása szerint több lehetséges mechanizmust is megvitattak.
Orbán Viktor miniszterelnök, a konkrétumokat kerülve, sejtelmesen így fogalmazott: "Az Egyesült Államok érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."
A megállapodással kapcsolatban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a közösségi oldalán jelezte, hogy az amerikai eximbank bevonásával finanszírozási együttműködés készül, valamint tárgyalásokat folytattak a Citi felsővezetőivel is a "megbízható és olcsó finanszírozás" érdekében.
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag?
A Válasz Online információi szerint magyar részről felmerült egy "swap line" létrehozásának igénye a két ország jegybankjai között. Ez a konstrukció hasonlítana az Egyesült Államok által nemrég Argentínának nyújtott pénzügyi segítséghez, amelynek keretében mintegy 20 milliárd dolláros swapkeretet biztosítottak a dél-amerikai ország jegybankjának a peso stabilizálása érdekében.
Az argentin esetben az amerikai pénzügyi vezetés az Exchange Stabilization Fund bevonásával közvetlenül is vásárolt pesót dollárért cserébe a piaci volatilitás csillapítására. Emellett Scott Bessent pénzügyminiszter egy további, mintegy 20 milliárd dolláros hitelkeret előkészítésén is dolgozik, ami összesen 40 milliárd dollárra emelné a támogatási csomagot.
A swap line lényegében egy devizacsere-lehetőséget biztosító megállapodás, amelynek keretében a két jegybank a saját devizáját cseréli el egymásra. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a Federal Reserve szükség esetén forintot vásárolhatna, ami támogatná a magyar fizetőeszköz árfolyamát esetleges piaci nyomás esetén.
Ilyen megállapodásokat nemcsak válsághelyzetben kötnek, hanem elővigyázatosságból is. A Magyar Nemzeti Bank korábban már létesített hasonló egyezségeket Kínával, Svájccal és az Európai Központi Bankkal is. 2020-ban pedig a jegybanki "védőháló" részét képezte a Federal Reserve által meghirdetett repo eszköz, amelyen keresztül az MNB számára 1-2 milliárd dollár értékű likviditás volt elérhető.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.