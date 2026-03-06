Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re és egy magánszemélyre, valamint azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli biztosítási tevékenységet végezzen.
A pénzügyi felügyelet piacfelügyeleti vizsgálata során megállapította, hogy a magánszemély aktív, kezdeményező részvételével a QProtection Protect Zrt. huzamosabb időn át többféle elektronikai eszközre érvényes "készülékvédelmi, baleseti garancia" szolgáltatást hirdetett honlapján és a közösségi médiában.
A társaság - más biztosítási ajánlatokkal is nyilvánosan összehasonlítva termékét - "az egész világra kiterjedően" kínált készülékvédelmi szolgáltatást "bárhol vásárolt készülékre" törés, sérülés, belső meghibásodás, folyadék-, vízkár, elemi károk, vagy akár megsemmisülés esetére. A szolgáltatásra irányuló szerződést több száz természetes és jogi személy kötötte meg.
A QProtection Protect Zrt. tevékenysége során biztosítási fedezetet és kockázatot vállalt, veszélyközösséget szervezett, felmérte a kockázatokat, kalkulálta és beszedte a díjakat, illetve kár esetén szolgáltatást is nyújtott, amelyek az üzletszerű biztosítás elemei. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett az MNB engedélyével a tevékenység végzésére.
Vizsgálata nyomán a jegybank azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak bármilyen jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzését, és 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. A közreműködő magánszemélyt a felügyelet 7 millió forint bírsággal sújtotta. A QProtection Protect Zrt. esetében enyhítő körülménynek számított annak együttműködő magatartása. A magánszemély esetében azonban súlyosító körülménynek minősült rosszhiszeműsége, mivel egy korábbi eljárásban való érintettsége miatt tisztában volt azzal, hogy a közreműködésével végzett szolgáltatás engedélyköteles.
Közleményében az MNB kiemelte: az ügyfelek lehetőség szerint ellenőrizzék egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy az azt kínáló társaságnak, személynek van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata és honlapja minden szükséges segítséget és tájékoztatást megad ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt az érdeklődőknek.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
