Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re és egy magánszemélyre, valamint azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli biztosítási tevékenységet végezzen.

A pénzügyi felügyelet piacfelügyeleti vizsgálata során megállapította, hogy a magánszemély aktív, kezdeményező részvételével a QProtection Protect Zrt. huzamosabb időn át többféle elektronikai eszközre érvényes "készülékvédelmi, baleseti garancia" szolgáltatást hirdetett honlapján és a közösségi médiában.

A társaság - más biztosítási ajánlatokkal is nyilvánosan összehasonlítva termékét - "az egész világra kiterjedően" kínált készülékvédelmi szolgáltatást "bárhol vásárolt készülékre" törés, sérülés, belső meghibásodás, folyadék-, vízkár, elemi károk, vagy akár megsemmisülés esetére. A szolgáltatásra irányuló szerződést több száz természetes és jogi személy kötötte meg.

A QProtection Protect Zrt. tevékenysége során biztosítási fedezetet és kockázatot vállalt, veszélyközösséget szervezett, felmérte a kockázatokat, kalkulálta és beszedte a díjakat, illetve kár esetén szolgáltatást is nyújtott, amelyek az üzletszerű biztosítás elemei. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett az MNB engedélyével a tevékenység végzésére.

Vizsgálata nyomán a jegybank azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak bármilyen jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzését, és 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. A közreműködő magánszemélyt a felügyelet 7 millió forint bírsággal sújtotta. A QProtection Protect Zrt. esetében enyhítő körülménynek számított annak együttműködő magatartása. A magánszemély esetében azonban súlyosító körülménynek minősült rosszhiszeműsége, mivel egy korábbi eljárásban való érintettsége miatt tisztában volt azzal, hogy a közreműködésével végzett szolgáltatás engedélyköteles.

Közleményében az MNB kiemelte: az ügyfelek lehetőség szerint ellenőrizzék egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy az azt kínáló társaságnak, személynek van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata és honlapja minden szükséges segítséget és tájékoztatást megad ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt az érdeklődőknek.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.