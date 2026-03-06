2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Budapest
Budapest, 2021. április 24.A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8-9. szám alatt.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!
Gazdaság

Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

Pénzcentrum/MTI
2026. március 6. 15:36

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re és egy magánszemélyre, valamint azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli biztosítási tevékenységet végezzen.

A pénzügyi felügyelet piacfelügyeleti vizsgálata során megállapította, hogy a magánszemély aktív, kezdeményező részvételével a QProtection Protect Zrt. huzamosabb időn át többféle elektronikai eszközre érvényes "készülékvédelmi, baleseti garancia" szolgáltatást hirdetett honlapján és a közösségi médiában.

A társaság - más biztosítási ajánlatokkal is nyilvánosan összehasonlítva termékét - "az egész világra kiterjedően" kínált készülékvédelmi szolgáltatást "bárhol vásárolt készülékre" törés, sérülés, belső meghibásodás, folyadék-, vízkár, elemi károk, vagy akár megsemmisülés esetére. A szolgáltatásra irányuló szerződést több száz természetes és jogi személy kötötte meg.

A QProtection Protect Zrt. tevékenysége során biztosítási fedezetet és kockázatot vállalt, veszélyközösséget szervezett, felmérte a kockázatokat, kalkulálta és beszedte a díjakat, illetve kár esetén szolgáltatást is nyújtott, amelyek az üzletszerű biztosítás elemei. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett az MNB engedélyével a tevékenység végzésére.

Vizsgálata nyomán a jegybank azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak bármilyen jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzését, és 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. A közreműködő magánszemélyt a felügyelet 7 millió forint bírsággal sújtotta. A QProtection Protect Zrt. esetében enyhítő körülménynek számított annak együttműködő magatartása. A magánszemély esetében azonban súlyosító körülménynek minősült rosszhiszeműsége, mivel egy korábbi eljárásban való érintettsége miatt tisztában volt azzal, hogy a közreműködésével végzett szolgáltatás engedélyköteles.

Közleményében az MNB kiemelte: az ügyfelek lehetőség szerint ellenőrizzék egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy az azt kínáló társaságnak, személynek van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata és honlapja minden szükséges segítséget és tájékoztatást megad ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt az érdeklődőknek.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

